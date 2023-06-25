Сам себе искусство: люди креативно и забавно повторили картины в домашних условиях

Эти картины способны удивить своим вниманием к деталям или просто развеселить.
Помните времена всеобщего домашнего карантина? Помните, как люди в интернете, устав от заточения в четырёх стенах, искали, чем бы себя развлечь? А помните, как люди запустили флешмоб и стали повторять картины известных художников с помощью подручных средств? Если это прошло мимо вас, то спешим вас успокоить — многие люди всё ещё повторяют произведения искусства в домашних условиях и делятся этим со всем миром.
Работа современной иранской художницы Афарин Саджеди
«Рыцарь с рукой на груди» Эля Греко
Будто мужчина нашёл на картине своего далёкого прапрапрадедушку и решил его косплеить.
«Автопортрет с терновым ожерельем и колибри» Фриды Кало
«Бедный поэт» Карла Шпицвега
«Мужчина с ледяным глазом» Додо Дорте
«Святая Вероника» Жака Бланшара
Пёсик сделает любое фото произведением искусства!
«Саломея с головой Иоанна Крестителя» Мариано Сальвадора Маэлла
«Портрет графини Карпио, маркизы де ла Солана» Франсиско Гойя
«Волшебница Шалот» Джона Уильяма Уотерхауса
«Портрет Людовика XV в детстве» авторства Иоганна Непомука Делла Кроче
«Астроном» Йоханнеса Вермеера
«Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера
Порой у животных косплей получается не хуже, чем у людей.
Автопортрет Ван Гога
«Слепая» Джона Эверетта Милле
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