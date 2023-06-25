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Сам себе искусство: люди креативно и забавно повторили картины в домашних условиях

Сам себе искусство: люди креативно и забавно повторили картины в домашних условиях

Автор:
25 июня 2023 10:18
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   картина   креатив   повторили   фантазия   фото   
1138
15

Эти картины способны удивить своим вниманием к деталям или просто развеселить.

Помните времена всеобщего домашнего карантина? Помните, как люди в интернете, устав от заточения в четырёх стенах, искали, чем бы себя развлечь? А помните, как люди запустили флешмоб и стали повторять картины известных художников с помощью подручных средств? Если это прошло мимо вас, то спешим вас успокоить — многие люди всё ещё повторяют произведения искусства в домашних условиях и делятся этим со всем миром.


Работа современной иранской художницы Афарин Саджеди

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«Рыцарь с рукой на груди» Эля Греко

Будто мужчина нашёл на картине своего далёкого прапрапрадедушку и решил его косплеить.


«Автопортрет с терновым ожерельем и колибри» Фриды Кало


«Бедный поэт» Карла Шпицвега


«Мужчина с ледяным глазом» Додо Дорте


«Святая Вероника» Жака Бланшара

Пёсик сделает любое фото произведением искусства!


«Саломея с головой Иоанна Крестителя» Мариано Сальвадора Маэлла


«Портрет графини Карпио, маркизы де ла Солана» Франсиско Гойя


«Волшебница Шалот» Джона Уильяма Уотерхауса


«Портрет Людовика XV в детстве» авторства Иоганна Непомука Делла Кроче


«Астроном» Йоханнеса Вермеера


«Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера

Порой у животных косплей получается не хуже, чем у людей.


Автопортрет Ван Гога

«Слепая» Джона Эверетта Милле

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Метки: искусство   картина   креатив   повторили   фантазия   фото   
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18k
сергей костюнин Полчаса назад
Унылое гуано ((
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1k
олег Час назад
призовите Саенчарта,остальных гоните нах.
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22k
AzuveR Час назад
Когда коту делать нечего ,дальше вы в курсе.
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