Сам себе искусство: люди креативно и забавно повторили картины в домашних условиях

Помните времена всеобщего домашнего карантина? Помните, как люди в интернете, устав от заточения в четырёх стенах, искали, чем бы себя развлечь? А помните, как люди запустили флешмоб и стали повторять картины известных художников с помощью подручных средств? Если это прошло мимо вас, то спешим вас успокоить — многие люди всё ещё повторяют произведения искусства в домашних условиях и делятся этим со всем миром.

Работа современной иранской художницы Афарин Саджеди