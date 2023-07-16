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16 абсурдных образов, чьи визуальные манипуляции поражают воображение и ломают голову

16 абсурдных образов, чьи визуальные манипуляции поражают воображение и ломают голову

Автор:
16 июля 2023 09:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Александра Чертулова   абсурд   визуальные манипуляции   креатив   образ   творчество   фантазия   фото   
862
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Александра Чертулова — художник и тату-мастер из Перми, которая не только завоевала родную аудиторию Пермского края, но и стала популярна во всём интернете. Она смело экспериментирует не только с окружающей обстановкой, которой чаще всего является город, но и с собственным телом.

Иногда её фантазия доходит до невероятных перевоплощений! Некоторые из её образов, наоборот, на первый взгляд могут показаться обыденными, за исключением значительных оригинальных деталей.

Удивительно, как можно преображать мир вокруг себя одной фотографией!


Чаепитие

×
×

Ваши посиделки с другом/подругой выглядят так же?


Кусочек за кусочком


Подснежники от Александры


Русская сказка


Мальчишки постарались?


Что же там случилось?

Вышла в подъезд за почтой,
оплата за коммуналку опять выросла,
ну хоть полы в подъезде чистые


Сад, в котором взращиваются фантазии

И у художников опускаются руки

Русалка

Птички прилетели!

Сказочные образы потрясают!

А меня сфотографируешь?

Обычные пермские прогулки

Полное слияние с природой

Провинция

Когда пересмотрел «Игру престолов»

Городской пейзаж

Источник:

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Метки: Александра Чертулова   абсурд   визуальные манипуляции   креатив   образ   творчество   фантазия   фото   
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3  комментария
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1k
Шерхан Полчаса назад
Пожалей читателей - не подписывай картинки! Не твоё это. Или пиши названия автора, или просто нумеруй.
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10k
Нико 15 минут назад
Прошу прощения, но для меня лично не зашло. "Художник это человек, который создает произведения ИСКУССТВА, имеющие ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ценность для окружающих"
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/professiya-khudozhnikhttps://veryimportantlot.com/ru/news/blog/professiya-khudozhnik

Посмотреть можно, но без эмоций. Фантазия присутствует, но на грани какого-то вызова..., трудотехника – так себе, ...не Дали, конечно. Впрочем, кому что (особенно подрастающим и самоутверждающимся ...со своим особым мироощущением)
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7k
CHNM 18 минут назад
Заглавная фотка –
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