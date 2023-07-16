16 абсурдных образов, чьи визуальные манипуляции поражают воображение и ломают голову

Иногда её фантазия доходит до невероятных перевоплощений! Некоторые из её образов, наоборот, на первый взгляд могут показаться обыденными, за исключением значительных оригинальных деталей.

Удивительно, как можно преображать мир вокруг себя одной фотографией!

Чаепитие