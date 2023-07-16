16 абсурдных образов, чьи визуальные манипуляции поражают воображение и ломают голову

Александра Чертулова — художник и тату-мастер из Перми, которая не только завоевала родную аудиторию Пермского края, но и стала популярна во всём интернете. Она смело экспериментирует не только с окружающей обстановкой, которой чаще всего является город, но и с собственным телом.
Иногда её фантазия доходит до невероятных перевоплощений! Некоторые из её образов, наоборот, на первый взгляд могут показаться обыденными, за исключением значительных оригинальных деталей.
Удивительно, как можно преображать мир вокруг себя одной фотографией!
Чаепитие
Ваши посиделки с другом/подругой выглядят так же?
Кусочек за кусочком
Подснежники от Александры
Русская сказка
Мальчишки постарались?
Что же там случилось?
Вышла в подъезд за почтой,
оплата за коммуналку опять выросла,
ну хоть полы в подъезде чистые
Сад, в котором взращиваются фантазии
И у художников опускаются руки
Русалка
Птички прилетели!
Сказочные образы потрясают!
А меня сфотографируешь?
Обычные пермские прогулки
Полное слияние с природой
Провинция
Когда пересмотрел «Игру престолов»
Городской пейзаж
Источник:
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https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/professiya-khudozhnikhttps://veryimportantlot.com/ru/news/blog/professiya-khudozhnik
Посмотреть можно, но без эмоций. Фантазия присутствует, но на грани какого-то вызова..., трудотехника – так себе, ...не Дали, конечно. Впрочем, кому что (особенно подрастающим и самоутверждающимся ...со своим особым мироощущением)