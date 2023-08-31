1 сентября - День знаний!

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Каким было 1 сентября у советских школьников.
Осень подкралась совсем незаметно, а значит завтра дети снова пойдут в школу.
По традиции все: учителя, родители и ученики соберутся на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
Подборка школьных фотографий.
Интересного вам просмотра!
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