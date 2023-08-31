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1 сентября - День знаний!

1 сентября - День знаний!

Автор:
31 августа 2023 21:04
Метки: СССР   история   фото   школа   
178
39

Каким было 1 сентября у советских школьников.

Осень подкралась совсем незаметно, а значит завтра дети снова пойдут в школу.

По традиции все: учителя, родители и ученики соберутся на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.

Подборка школьных фотографий.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   школа   
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2  комментария
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5k
Александр 40 минут назад
А всё-таки школьная форма - это вещь! Пиджак этот, неубиваемый! Летом из него безрукавки делали и гоняли, обвешавшись всякой хернёй! А у девочек форма была. Загляденье! А сегодня... Кто в лес, кто по-дрова... Парад фриков какой-то, по-большей части.
Прошу прощения, ИМХО.
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6k
Андрей Крылов 11 минут назад
Немножко ностальгии. Первый раз в первый класс... Мне вот хотлелось пойти в школу. И было радостно и почтии волшебно. Жаль, что, со временем, мне часто тут а ходить и не хотелось, порой... Нло ни чего. Вынес 10 лет каторги А потом 2 года армии, 5+ института и мнорго разнорго.... :) И вот завтра на работу переться... ;)
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