Друзья не для всех: экзотические, но очень милые домашние питомцы

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Собаки, кошки, попугайчики, хомяки и рыбки – признанные лидеры по популярности среди домашних животных. И неудивительно, ведь они дарят позитив, избавляют от одиночества, обеспечивают заряд хорошего настроения. Хотя, конечно, и без пакостей не обходится.
А некоторые идут дальше и вместо проверенной классики позволяют себе что-то более экзотическое. Или менее, но на уровне милоты это никак не отражается.
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А у вас был опыт содержания экзотических питомцев? Кого бы хотели завести, будь такая возможность?
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