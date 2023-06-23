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Друзья не для всех: экзотические, но очень милые домашние питомцы

Друзья не для всех: экзотические, но очень милые домашние питомцы

Автор:
23 июня 2023 15:35
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   дом   любимец   любовь   содержание   трогательно   фото   хозяин   экзотика   
1745
17

Собаки, кошки, попугайчики, хомяки и рыбки – признанные лидеры по популярности среди домашних животных. И неудивительно, ведь они дарят позитив, избавляют от одиночества, обеспечивают заряд хорошего настроения. Хотя, конечно, и без пакостей не обходится.

А некоторые идут дальше и вместо проверенной классики позволяют себе что-то более экзотическое. Или менее, но на уровне милоты это никак не отражается.

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А у вас был опыт содержания экзотических питомцев? Кого бы хотели завести, будь такая возможность?

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Метки: Животное   Питомец   дом   любимец   любовь   содержание   трогательно   фото   хозяин   экзотика   
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3  комментария
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16k
Элитный тигр 2 часа назад
15. Летящей походкой мы вышли из дома.(с)
Не так - летящей походкой мы вышли за водкой
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3k
wwwoffka 1 Полчаса назад
Я пришел почитать про нюансы содержания таких друзей, а не фоточки из интернета надерганные посмотреть.
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