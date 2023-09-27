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Дружба навсегда

Дружба навсегда

Автор:
27 сентября 2023 15:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Животное   Питомец   дети   дом   забота   нежность   ребёнок   трогательно   уход   чувство   
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Что может быть трогательнее отношений между человеком и его питомцем? Только отношения, которые зародились в нежном возрасте того и другого. Ведь они прошли испытание жизнью.

Научили доброте, милосердию, заботе, сопереживанию и умению дружить.

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А вы помните своего первого домашнего питомца?

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Метки: Животное   Питомец   дети   дом   забота   нежность   ребёнок   трогательно   уход   чувство   
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