В Новосибирской области подростки устроили на кладбище фотосессию, а потом извинились

Работают по старой схеме: похулиганил - извинился. Вот только поняли что-нибудь или так, каялись по шаблону?
В Сокуре Мошковского района Новосибирской области молодёжь подрабатывала на кладбище, ухаживая за территорией. Видимо, однообразный труд утомил подростков и они решили поразвлечься. О том, что место не совсем подходит для всякого рода увеселений, похоже, никто не думал.
Парни устроили фотосессию на фоне могильных плит и памятников. Как водится, фото после появились в сети и вызвали законное осуждение. Проступком тинейджеров заинтересовалась полиция. Личности парней, участвовавших в фотосессии, а также их законных представителей установили быстро - и вот уже юноши каются на камеру, обещая, что впредь будут умнее.
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В региональной пресс-службе МВД, сообщений в полицию по данному факту не поступало. Видимо, у сельчан большое сердце, и они верят в то, что человек способен исправиться, если пообещал.
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А то эти извинения стали каким-то новым способом хайпануть.