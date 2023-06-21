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В Новосибирской области подростки устроили на кладбище фотосессию, а потом извинились

В Новосибирской области подростки устроили на кладбище фотосессию, а потом извинились

Автор:
21 июня 2023 17:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Новосибирская область   извинение   кладбище   могилы   осквернение могил   подростки   фотосессия   
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Работают по старой схеме: похулиганил - извинился. Вот только поняли что-нибудь или так, каялись по шаблону?

В Сокуре Мошковского района Новосибирской области молодёжь подрабатывала на кладбище, ухаживая за территорией. Видимо, однообразный труд утомил подростков и они решили поразвлечься. О том, что место не совсем подходит для всякого рода увеселений, похоже, никто не думал.


Парни устроили фотосессию на фоне могильных плит и памятников. Как водится, фото после появились в сети и вызвали законное осуждение. Проступком тинейджеров заинтересовалась полиция. Личности парней, участвовавших в фотосессии, а также их законных представителей установили быстро - и вот уже юноши каются на камеру, обещая, что впредь будут умнее.


В региональной пресс-службе МВД, сообщений в полицию по данному факту не поступало. Видимо, у сельчан большое сердце, и они верят в то, что человек способен исправиться, если пообещал.

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Метки: Видео   Новосибирская область   извинение   кладбище   могилы   осквернение могил   подростки   фотосессия   
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15  комментариев
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10k
Том Сойер Час назад
Епанутое на голову поколение тиктокеров-ютуберов.... Главное - сначала нагадят, а потом извиняются, мозги настолько засраны, что сразу понять, что так поступать не надо - может прилететь и придётся ивиняться - они просто уже не в состоянии.....
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8k
Ntvl 2 минуты назад
вот н.а.х эти извинения? эти ж тупорылые обсосы через пару недель забудут и опять потихоньку начнут дичь творить. Это как в школе: одного гнобят, потом бедняга жалуется родителям, учтелям и тд. Задиры получают всеобщих п.и.з.д.ю.л.ей, успокаиваются на месяц. И через месяц опять за своё... Это ж всегда так было, есть и будит.
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16k
Smiley 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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65
Julia Sepp 7 минут назад
Родителям давать ощутимые штрафы и тогда родители сами уже точно научать уму- разуму. А то из за безнаказанности детки творят дичь а родителям пофиг.
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9k
Борис Карабанов 9 минут назад
Честно говоря, из поста я не понял в каких именно противоправных деяниях обвиняют подростков. Как говорят атеисты в подобных случаях, а чего это мы так оскорбились и возбудились? Разве нанесён какой-то материальный ущерб? Или это - другое?
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6k
Андрей Крылов 10 минут назад
Пока не понимают некоторые сказанное давно: - "Помни о смерти" (латинское Memento mori ). Жаль таких. Многие молодые думают, что они бессмертные и (или) старость далека. И вся кладбищенская тема - фуфель какой-то. От того и нет почтения к ушедшим. Хотя бы почитание и понимание того., что тожде жили люди и были кому-то дороги, кем-то любими и ненавидимы и т.п. Мало есть более позорного, чем прикалываться над умершими. По всем понятиям и по совести нет более низкого поведения. Понимаю, может быть и черный юмор, может быть непочитание коретного человека, вроде Бандеры, ТО - почти личное. А это, кроме всего прочего, наказуемо силами Мира Сего. Богом, ацким сотаной, или духами, или просто потому, что такие люди разно иначе и неизбежно "отличаются" в обществе. Но "карма" тут обычно бывает. "Награда" найдёт тех "героев", кто не понимают, что творят. Кто уже "натворил" , тем один способ избежать неприятностей.- понять, раскаяться и больше так не делать. И не надо раскаиватьс япоказушно. Надо в дуе и для себя понять. что прикалываться надо мёртвыми - верх низости и гадости.
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29k
Alex 13 минут назад
Придёт и их время, прилягут на вечно
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15k
Господин Уэф 16 минут назад
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14k
Shtoppi 19 минут назад
выписать им часов 500 общественных работ каждому в судебном порядке и пусть трудятся на благо общества. вот что б реально в голове засело что нормальные люди так не делают.
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12k
кот базилий Полчаса назад
Вломить бы им пинками по сракам
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49k
Мойша 40 минут назад
А может уже хватит извинений. В начале всякие лошары накосорезят, в потом "извините-е"... И все? Типа "ну я же извинился"... Наверно, с извинениями уже пора заканчивать, и наказывать кого сроком, кого штрафом, кого общественными работами ( желательно в центре населенного пункта).
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917
ruslan d 54 минуты назад
В детстве ходили ночью на кладбище ... Интересно если бы тогда были телефоны , снимали бы мы .. ?
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66k
Андрей 58 минут назад
Я не понимаю: эти вот извинения - они как-то укладываются в КоАП или УК? Нет, если потерпевший, перед которым извинились выродки, прощает их - пожалуйста, вопрос закрыт. Но в таких вот случаях надо применять все буковки закона - и прямо по голове.
А то эти извинения стали каким-то новым способом хайпануть.
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