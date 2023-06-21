В Новосибирской области подростки устроили на кладбище фотосессию, а потом извинились

В Сокуре Мошковского района Новосибирской области молодёжь подрабатывала на кладбище, ухаживая за территорией. Видимо, однообразный труд утомил подростков и они решили поразвлечься. О том, что место не совсем подходит для всякого рода увеселений, похоже, никто не думал.

Парни устроили фотосессию на фоне могильных плит и памятников. Как водится, фото после появились в сети и вызвали законное осуждение. Проступком тинейджеров заинтересовалась полиция. Личности парней, участвовавших в фотосессии, а также их законных представителей установили быстро - и вот уже юноши каются на камеру, обещая, что впредь будут умнее.