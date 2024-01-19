Дикая Джой Адамсон

С самого детства она была влюблена во львов и когда, маленькая, играла в охоту на львов, то всегда выбирала роль большой и сильной кошки. Но где была малышка Фредерика, а где львы? Наигравшись, девочка приходила домой, где её ждали занятия по рукоделию, фортепиано, верховой езде и живописи. Обычный набор приличной девушки из хорошей семьи. А когда Фредерика подросла, то чрезвычайно увлеклась психоанализом, написав на эту тему несколько статей, которые отметил даже сам Фрейд.





Фредерика любила сравнивать поведение животных и людей и частенько приходила в Венский зоопарк. Там она познакомилась с интересным юношей, с которым у неё нашлось довольно много общих тем. Виктор фон Кларвиль владел торговой фирмой, а в качестве увлечения выбрал орнитологию. Пара влюблённых быстро поженилась и стали кататься по миру, чтобы наблюдать за разными зверями. В 1937 году они приехали в Кению - Мекку для увлечённых натуралистов. Антилопы, слоны и, конечно же, львы были тут чуть ли не на каждом шагу. Но Кларвиль не вдохновился Кенией так, как Фредерика - она влюбилась в неё окончательно и бесповоротно.