Дикая Джой Адамсон

В городе Троппау (сегодня это Опава), в Чехии, в 1910 году, родилась девочка Фредерика-Виктория Гесснер. Она была дочкой успешного австрийского фабриканта и лишь позже её узнал весь мир под именем Джой.
С самого детства она была влюблена во львов и когда, маленькая, играла в охоту на львов, то всегда выбирала роль большой и сильной кошки. Но где была малышка Фредерика, а где львы? Наигравшись, девочка приходила домой, где её ждали занятия по рукоделию, фортепиано, верховой езде и живописи. Обычный набор приличной девушки из хорошей семьи. А когда Фредерика подросла, то чрезвычайно увлеклась психоанализом, написав на эту тему несколько статей, которые отметил даже сам Фрейд.
Фредерика любила сравнивать поведение животных и людей и частенько приходила в Венский зоопарк. Там она познакомилась с интересным юношей, с которым у неё нашлось довольно много общих тем. Виктор фон Кларвиль владел торговой фирмой, а в качестве увлечения выбрал орнитологию. Пара влюблённых быстро поженилась и стали кататься по миру, чтобы наблюдать за разными зверями. В 1937 году они приехали в Кению - Мекку для увлечённых натуралистов. Антилопы, слоны и, конечно же, львы были тут чуть ли не на каждом шагу. Но Кларвиль не вдохновился Кенией так, как Фредерика - она влюбилась в неё окончательно и бесповоротно.
Именно в тот момент солдаты Третьего Рейха оккупировали Австрию и Виктор, будучи по национальности евреем, в один момент лишился как своего капитала, так и родины. Разумеется, это погрузило его в апатию - он днями, а потом и неделями просто сидел в номере отеля, уставившись в стену. Африку он считал своей тюрьмой. Фредерика, как могла, поддерживала мужа, но была слишком деятельной. Их непонимание росло, трещина между ними разрасталась и это привело к тому, что Фредерика начала общаться с тем, кто разделял её интересы. Британский ботаник Питер Бейли постоянно разъезжал по Кении, собирая все доступные образцы растений для музея, расположенного в Найроби.
Фредерика составила ему компанию и по пути зарисовывала всё, что видела - животных, местных жителей, животных. Работы девушки заняли почётные места в музеях и она получила золотую медаль Королевского общества растениеводства. Параллельно Фредерика приняла участие в археологических раскопках. Ими руководил Луис Лики и во время именно этих раскопок был обнаружен австралопитек.
Совместные поездки несомненно сблизили Фредерику и Питера, а Кларвиль, абсолютно равнодушный ко всему происходящему, спокойно дал жене развод.
Питер подарил возлюбленной не только фамилию, но и имя Джой (с англ. - радость). Пара была счастлива, но, к сожалению, недолго. В 1944 году, в одном из заказников, ей повстречался Джордж Адамсон - красивый лесничий, мужественный и влюблённый в Африку по уши. Она заметила у Адамсона ружьё и спросила, охотится ли он на львов. Мужчина ответил: "Только на людоедов. С остальными у меня мир".
Ответ покорил Джой и уже через пару месяцев она стала миссис Адамсон.
В 1956 году, зимой, Адамсону, работавшему тогда лесничим в заповеднике Меру, отдали приказ убить льва, не дающего спокойно жить нескольким деревням. Пока он выслеживал льва, то случайно наткнулся на логово мамы-львицы, которая яростно кинулась на него, чтобы защитить потомство. У Джорджа просто не было другого выхода - он убил львицу, а трёх маленьких львят забрал с собой, чтобы они не погибли. Двоих отправили в голландский зоопарк, а вот с Эльзой Джой не смогла расстаться.
Джордж сначала подумал, что это просто временное увлечение Джой. Но она хотела воспитать львицу как друга человека, а уж если Джой чего-то хотела, то проще было смириться.
Стоит понимать, что эти кошечки тогда жили у многих плантаторов Кении, но всегда в загонах/клетках и их воспринимали не как живое существо, а трофей. А Адамсонов Эльза жила как член семьи, она гуляла с ними, спала с ними и ела тоже вместе с ними. Молодая львица довольно быстро усвоила одно строгое правило: людей трогать нельзя. И если жители городка, где жили Адамсоны, сначала в ужасе разбегались, когда Джордж приезжал туда на джипе в компании Эльзы, то потом привыкли и полюбили необычную питомицу.
Джой была неугомонна. Ей было действительно больно смотреть на то, как браконьеры с каждым годом всё расширяют зону своей деятельность, безжалостно отстреливая диких животных. Многим виделся лишь один способ сохранения редких видов животных - зоопарки, где они сидели бы в унылых клетках, полностью зависимые от людей.
Женщина предложила другой вариант: пока звери маленькие - растить их в зоопарках, а лучше заповедниках, но потом возвращать в дикую природу. На возражения о том, что ручное животное, лишённое навыков, никогда не сможет прижиться среди диких, Адамсон решила доказать обратное.
Эльзе исполнилось три года, когда Джордж и Джой начали приучать её к обитанию в дикой природе.
Они отвозили её с каждым разом всё подальше в леса и если видели раненых животных, натравливали на них Эльзу, чтобы пробудить и развить её инстинкты. Эльза множество раз возвращалась к Джой и Джорджу, но когда ей встретился молодой лев, то она ушла жить с ним. Правда через год пришла к своим приёмным родителям с тремя львятами. Их тоже надо было воспитать.
Джордж в тот момент уже прекратил свою деятельность лесничего и полностью отдал себя изучению, воспитанию и выращиванию львов. Он был человеком скромным, не хотел никакой огласки и журналиста местной газеты просто прогнал из своего лагеря. А вот Джой прекрасно понимала, что без поддержки общественности их идея может провалиться. Именно её она и стала добиваться, давая интервью, выпуская статьи, а в 1960 году свет увидела её книга "Рождённая свободной". Книгу перевели на 28 языков и она стала настоящим бестселлером. В 1964 году по книге был снят фильм, что, конечно, дало ещё большую волну популярности делу Адамсонов. Она стала ездить по всему миру и открыла "Фонд Эльзы". Деньги, собранные через фонд, поездки, продажи книг должны были пойти на цель всей жизни Джой - спасение диких животных.
Пока Джой наматывала тысячи километров, в Кении всё было не так уж хорошо.
Эльза тяжело заболела и умерла, а её подросшие львята стали искать еду и нападать на фермерский скот. Их поймали, увезли в заповедник Серенгети и там они пропали. Джордж забрал под своё попечение львят, снимавшихся в "Рождённая свободной" - они были сиротами. Джой хорошо относилась к новым питомцам, но её сердце навсегда принадлежало любимой Эльзе.
В 1964 году один из британских офицеров попросил семью забрать к себе самку гепарда, выросшую в его доме. Кошку назвали Пиппой и она не представляла себе жизни вне мира людей. И Адамсоны вновь прошли путь, который прошли с Эльзой - её постепенно приучили к природе и отпустили.
Потом они изредка встречались с гепардом, но как-то раз, на охоте, она серьёзно травмировалась и скончалась. Адамсонам пришлось воспитывать её котят.
Джой, к тому моменту, выпустила второй свой бестселлер "Пятнистый сфинкс".
Львам с гепардами жилось не очень и Джорджу пришлось выстроить для них два отдельных лагеря, между которыми было двадцать километров. А отношения между супругами стали понемногу холодеть: Джордж, не понимая поездки Джой, обвинял её в самопиаре и в том, что она не спросила его, когда включала дневники мужа в свою книгу. Джой отвечала, что Джордж ставит львов выше её и обвиняла мужа в эгоизме.
Пик кризиса настал в момент, когда один из молодых львов покалечил сынка лесничего. Джордж доказывал, что мальчишка первый начал дразнить и провоцировать животное, а остальные хищники, которым было уже по десять лет, никогда и лапой не тронули человека. Но власти были неумолимы и приказали Адамсону взять своих подопечных и перебраться в пустынную Кору, расположенную на северо-востоке Кении.
Он отбыл в Кору вместе с братом и несколькими помощниками в 1970 году.
А вот Джой ехать с ним отказалась. Практически всё время она находилась в разъездах, рассказывая лекции и собирая деньги в "Фонд Эльзы". Вот только Джордж, еле-еле способный прокормить себя в Кении, не увидел ни доллара. Все деньги уходили на организацию заповедников. В одной только Кении их было обустроено четыре. Джой выпустила ещё одну свою книгу - автобиографию "Дикое сердце".
И всё оборвалось.
3 января 1980 года Джой Адамсон погибла. Сначала говорили, что её убили разгневанные браконьеры, но скоро выяснилось, что убийцей стал 22-летний Пол Экаи. Её слуга. Он нанёс уже немолодой женщине много ударов мачете и в оправдание неубедительно оправдывался, что Адамсон не заплатила ему заработанное. Суд отправил его за решётку до конца жизни.
Адамсон, забыв все неурядицы, с честью похоронил Джой: она завещала кремировать её тело и развеять прах над могилами своих любимиц - Эльзы и Пиппы. Так Джордж и поступил.
Через девять лет Джорджа убили браконьеры.
Но дело, начатое супругами Адамсон живо по-прежнему: до сих пор в Кению приезжают люди, прочитавшие книги Джой и желающие помочь сохранить диких животных. Они вдохновляются её историей, книгами, через которые она смогла передать свою безграничную любовь и передать её миллионам.
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