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Эти победители лотерей невероятно глупы

Эти победители лотерей невероятно глупы

Автор:
30 января 2024 20:09
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   глупость   грустное   деньги   забавное   интересное   истории   лотерея   люди   ситуация   
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Выиграть в лотерею в глубине души мечтают многие. Регулярно покупают билетики, надеясь сорвать самый большой куш. И если выигрывают, то, порой, совершают невероятно глупые поступки. Кстати, рандомный факт: у нас больше шансов на то, чтобы быть ударенным молнией, чем выиграть в лотерею.

Если спросить человека, чтобы он сделал, выиграв он крупную сумму, то обычно идёт разговор об инвестициях, вложениях в здоровье и недвижимость. Но когда на руках оказывается заветная сумма, не все способны справиться с такой ответственностью и не потерять голову от счастья.

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Эдвардс провёл несколько лет за решёткой, после того как ограбил бензоколонку. Когда он вышел, то вскоре умудрился выиграть аж 27 млн долларов в лотерею. Казалось бы, ну вот он, шанс на то, чтобы исправить ошибки прошлого. Но Дэвид предпочёл спустить за пять лет все деньги на эксклюзивные машины, самолёты и наркоту.

Дочь Эдвардса рассказала, что все дорогие вещи, купленные отцом, были им же распроданы, чтобы купить вещества и расплатиться с долгами. Дэвид умер больным и одиноким.

Этой женщине удача явно улыбалась - она умудрилась выиграть в лотерею Нью-Джерси (в 2005 и 2006 годах). Общая сумма доставшихся ей денег составила 5,4 млн долларов.
А к 2007 году у Эвелин не осталось ни копейки. Сначала она сделала ряд неудачных инвестиций, потом одарила семью очень дорогими подарками, ну а большую часть денег она спустила в казино Атлантик-Сити.
Адамс живёт в трейлере, разорена. "Все хотели мои деньги. Все стояли с протянутой рукой. Я так и не выучила простое слово "нет". Если бы у меня был второй шанс, я была бы умнее". Грустно даже как-то.

Она выиграла 1,3 млн долларов и не сказала об этом никому, включая мужа. Спрятав свой билетик, Дениз подала на развод, что стало шоком для её мужа Томаса. Причём, 25-летняя Дениз хотела развестись в максимально короткий срок и когда документы были подписаны, она ехидно предъявила бывшему мужу билет.
Дамочка, видимо, была не очень умна и не разбиралась в законодательстве - выиграла она, будучи ещё в браке и 1,3 млн долларов оказались совместно нажитым имуществом. А то, что она хотела скрыть этот доход, вообще было очень похожим на мошенничество.
Томас, оскорблённый поведением экс-супруги, подал в суд и получил весь выигрыш. А Дениз пришлось выплачивать судебные издержки и налог на выигранную сумму.

Супружеская пара из Англии смотрели телевизор в тот момент, когда там показывали выигрышные лотерейные номера. Когда они поняли, что сорвали джекпот в 5 млн долларов, счастью их не было предела. Они не увидели ни доллара из этой суммы.
Кейт и Мартин решили обналичить весь выигрыш, но не смогли найти свой билет. Они помчались в офис лотерейной компании, чтобы объяснить ситуацию, но несмотря на то, что сотрудники им поверили, они ничем не смогли помочь Тоттам. Мартин и Кей пропустили 30-дневный срок, в течение которого можно было сообщить об утерянном выигрышном билете.
Позже в интервью Кейт и Мартин рассказали, что вся эта ситуация чуть не привела их к разводу, но они смогли пережить потерю такой крупной суммы денег.

В 2003 году шестнадцатилетняя жительница Великобритании выиграла почти 2 млн фунтов в национальную лотерею.
Стоит признать, что ждать верных поступков от шестнадцатилетней обычной девчонки, бессмысленно. Как только Келли получила деньги, она стала скупать все дизайнерские шмотки, о которых раньше могла только мечтать. Триста тысяч ушли на обновление гардероба. Ещё 12 тысяч Роджерс, комплексовавшая из-за своей маленькой груди, отдала на операцию по её увеличению. Ну и, конечно же, вечеринки. Она закатывала крутые тусовки для своих друзей, одаривала своих друзей и даже просто знакомых всякими гаджетами, сумочками, парфюмерией. Не обошлось и без белых дорожек на зеркалах. На наркотики Келли спустила аж четверть миллиона фунтов.

До всего этого девушка жила довольно скромно и со своими приёмными родителями. У Келли был бойфренд, но деньги испортили отношения с ним и они расстались. Довольно скоро появился новый парень, от которого Роджерс родила двоих детей.
Деньги оказались не бесконечны и стали заканчиваться. Вместе с ними стали отсеиваться и "друзья". Больше не было масштабных пьянок, а просто скромные недорогие посиделки и в итоге Роджерс увидела на счету всего 2 тысячи фунтов.

"Друзья" давно исчезли, отец детей бросил её, с работы она давным-давно уволилась, на руках двое малолетних детей. Немудрено, что Келли погрузилась в страшную депрессию, трижды пыталась уйти из жизни.
Но ей повезло встретить парня, который помог Келли выбраться этой ямы. Мужчина работает пожарным, Келли вышла за него замуж и родила третьего ребёнка. Роджерс честно признаётся, что жалеет о том, что богатство свалилось на неё в очень уж юном возрасте.

В 2002 году Эндрю, живущий в посёлке Западной Вирджинии, выиграл в лотерею 315 млн долларов. Уиттакер владел строительной фирмой, у которой, на тот момент, были не самые лучшие времена и он хотел вернуть свой бизнес к жизни, вернуть на места всех вынужденно уволенных работников и заняться благотворительностью.
После выплаты всех-всех налогов он получил 114 млн долларов и у него было два варианта: получить всю сумму целиком, или же частями в течение 25 лет. Он решил забрать всё сразу же.
Вокруг него стали роиться бесконечные просители, а Эндрю был столь добр, что не мог никому отказать. Также он отдал много денег муниципалитету и церквям, а внучкам выдавал на карманные расходы еженедельно сумасшедшие суммы.
Одна из внучек, в итоге, через несколько лет скончалась от передозировки. Вторая умерла позже, по неизвестной причине. Жена ушла от Уиттакера, а бизнес окончательно развалился. Эндрю утопал в повестках в суд за мошенничество, изнасилования и домогательства, дом мужчины несколько раз грабили. Эндрю и сам впал в серьёзную зависимость от наркотиков и стал алкоголиком.

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Метки: Жизнь   глупость   грустное   деньги   забавное   интересное   истории   лотерея   люди   ситуация   
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17k
a_komolow Час назад
Большие деньги любят тишину
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8k
Allmaster 15 минут назад
Это большие деньги. Начинал с небольшого автосервиса. Ах, сколько было друзей! Всем прямо надо было заехать и с полчаса тусануться. Ибо тут так клево и весело.
Был кризис, закрылся на пару лет.
Ба! А где все друзья и товарищи, те кто приезжали толпой и звонили?
Член.
Нет их.
После кризиса открылся вновь.
Но пересмотрел друзей, которых за член и в музей.
Стали заезжать вдруг появившиеся. А для них ценник вдвое, хе хе...
И вот нет их и себя прямо хорошо чувствуешь. Никто не приезжает попить кофе и потом вдруг сказать, блин, вот у меня тут что то горит, может глянем?
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1k
Aleksei 18 минут назад
д-аа,друзья сразу появляются..шакалы и стервятники.
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37k
АнтонПолднев 51 минуту назад
Были и нас подобные истории. Некоторые довольно громкие. Тачки, квартиры, друзья, родственники... А в конце зависимости, нищета и никого вокруг. Но с другой стороны есть же наверняка и положительные примеры. Не верится, что прям у всех абсолютно после выигрыша начинает по крупному фляга свистеть.
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5k
methos2 Час назад
Как тут не вспомнить самый первый "Последний герой" и его победителя, выигравшего миллион. Но организаторы поступили очень мудро - денег ему не отдали, ему стали делать ресторан, о котором он мечтал.
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92k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
... Час назад
Давно известно, деньги любят тишину.
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1M
Великий Немой 2 часа назад
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