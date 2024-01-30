Эти победители лотерей невероятно глупы

В 2003 году шестнадцатилетняя жительница Великобритании выиграла почти 2 млн фунтов в национальную лотерею.

Стоит признать, что ждать верных поступков от шестнадцатилетней обычной девчонки, бессмысленно. Как только Келли получила деньги, она стала скупать все дизайнерские шмотки, о которых раньше могла только мечтать. Триста тысяч ушли на обновление гардероба. Ещё 12 тысяч Роджерс, комплексовавшая из-за своей маленькой груди, отдала на операцию по её увеличению. Ну и, конечно же, вечеринки. Она закатывала крутые тусовки для своих друзей, одаривала своих друзей и даже просто знакомых всякими гаджетами, сумочками, парфюмерией. Не обошлось и без белых дорожек на зеркалах. На наркотики Келли спустила аж четверть миллиона фунтов.

До всего этого девушка жила довольно скромно и со своими приёмными родителями. У Келли был бойфренд, но деньги испортили отношения с ним и они расстались. Довольно скоро появился новый парень, от которого Роджерс родила двоих детей.

Деньги оказались не бесконечны и стали заканчиваться. Вместе с ними стали отсеиваться и "друзья". Больше не было масштабных пьянок, а просто скромные недорогие посиделки и в итоге Роджерс увидела на счету всего 2 тысячи фунтов.