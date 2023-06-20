10 главных трудоголиков Голливуда: у кого больше всего ролей?

Мы привыкли судить об успехе актеров по наличию у них «Оскаров» и по тому, какую кассу собирают их фильмы в прокате. Но как насчет продуктивности и старого-доброго трудоголизма? Герои этой подборки работают не покладая рук, и некоторые из них умудрились за свою карьеру сняться не в одной, не в двух, а аж в четырех сотнях фильмов!