FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11804 поста • 1231 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 главных трудоголиков Голливуда: у кого больше всего ролей?

10 главных трудоголиков Голливуда: у кого больше всего ролей?

Автор:
20 июня 2023 20:50
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   голливуд   кино   рейтинг   фильмы   
1892
11

Мы привыкли судить об успехе актеров по наличию у них «Оскаров» и по тому, какую кассу собирают их фильмы в прокате. Но как насчет продуктивности и старого-доброго трудоголизма? Герои этой подборки работают не покладая рук, и некоторые из них умудрились за свою карьеру сняться не в одной, не в двух, а аж в четырех сотнях фильмов!

×
×

Вупи Голдберг со своим безошибочно узнаваемым голосом и яркой харизмой ворвалась в мир кино в 1980-х годах и моментально взлетела на вершину. Голдберг — действительно уникальная актриса, и одна из немногих лауреатов всех четырех премий ЭГОТ («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»), главных премий в индустрии развлечений. Она славится свой безупречной актерской игрой в таких фильмах, как «Цветы лиловые полей» (1985), «Привидение» (1990), «Сестричка, действуй» (1992), «Король Лев» (1994), «Прерванная жизнь» (1999), и многих других.

Мерил Стрип — настоящий титан киноиндустрии. Она начала свою блестящую карьеру в 1970-х годах и с тех пор снялась в более чем 90 фильмах; а еще она аж 21 раз номинировалась на премию «Оскар»! Стрип по сей день продолжает очаровывать зрителей по всему миру, среди ее самых выдающихся работ — «Крамер против Крамера» (1979), «Выбор Софи» (1982), «Дьявол носит Prada» (2006) и «Железная леди» (2011).

Роберт Де Ниро, имя которого давно стало синонимом выдающейся актерской игры, настоящий ветеран своей профессии. С 60-х годов Де Ниро успел появиться в более чем 120 проектах, и благодаря своей исключительной разносторонности сыграл множество запоминающихся ролей. Кто еще мог бы сыграть и сурового «Бешеного быка», и уморительного отца семейства в «Знакомстве с Факерами»? Среди других выдающихся работ Де Ниро — «Крестный отец 2» (1974), «Таксист» (1976), «Славные парни» (1990) и «Ирландец» (2019).

Бетти Уайт, начавшая свою карьеру в 1940-х годах, по праву считается легендой как в кино, так и на телевидении, а ее очаровательный юмор и безупречный комедийный ритм остаются непревзойденными. Она наиболее известна по сериалам «Золотые девочки» (1985-1992), «Шоу Мэри Тайлер Мур» (1973–1977) и «Красотки в Кливленде» (2010–2015).

Все любят Моргана Фримана! Он украшает киноиндустрию своим присутствием с 1960-х годов, и теперь на счету харизматичного актера более 125 фильмов. Среди самых известных: «Шофер мисс Дэйзи» (1989), «Побег из Шоушенка» (1994), «Брюс Всемогущий» (2003), «Малышка на миллион» (2004), трилогия о «Темном рыцаре» (2005–2012) и «Непокоренный» (2009). За его плечами четыре номинации на премию Оскар и одна победа.

Начиная с 1950-х годов и по сей день, Майкл Кейн с его фирменным акцентом и удивительным диапазоном является образцом постоянства в киноиндустрии. В число его самых выдающихся работ входят роли в фильмах «Итальянская работа» (1969), «Убрать Картера» (1971), «Темный рыцарь» (2008) и, конечно же, «Начало» (2010).

Выдающийся талант Сэмюэля Л. Джексона не остался незамеченным в индустрии: например, его культовая роль в «Криминальном чтиве» (1994) принесла ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Начиная с 1970-х годов, впечатляющая фильмография Джексона насчитывает более 150 работ. Среди них роли в фильмах «Парк Юрского периода» (1993), «Джанго освобожденный» (2012), многочисленные фильмы киновселенной Marvel (2012-настоящее время) и, конечно же, незабываемый в своем абсурде «Змеиный полет» (2006).

Плодотворная карьера Джона Кэрредина охватывает аж половину века, и за это время актер сыграл более 225 ролей в разных проектах, от фильмов и сериалов до мультфильмов. Самые известные из них: «Гроздья гнева» (1940), «Десять заповедей» (1956), «Человек, который застрелил Либерти Вэланса» (1962) и «Секрет Н.И.М.Х.» (1982). Увы, Кэрредин получил всего 7 наград за свою 50-летнюю карьеру.

Кристофер Ли, чья карьера охватила внушительный период с 1940-х годов до его смерти в 2015 году, может похвастаться более чем 280 работами за плечами. Самые культовые из них — сериал «Дракула» (1958–1973), трилогия «Властелин колец» (2001–2003), «Звездные войны» (2002–2005), «Плетеный человек» (1973), и «Человек с золотым пистолетом» (1974). В 2011 году он был удостоен приза Британской академии «Человек года».

Дэнни Трехо — однозначный победитель в списке трудоголиков Голливуда, поработав над четырьмя сотнями проектов всего за 40+ лет. Среди его самых популярных работ: серия фильмов «Мачете» (2010–2013), «Схватка» (1995), «Отчаянный» (1995), фильмы «Дети шпионов» (2001–2003), «От заката до рассвета» (1996) и многие другие. И хотя актер не получил ни одной номинации на главные награды киноиндустрии, число его поклонников и культовый статус в современной культуре говорят сами за себя.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   актрисы   голливуд   кино   рейтинг   фильмы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Лаврентий Час назад
Вы ещё Лысого из Бразерс забыли...
;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
64
Julia Sepp 43 минуты назад
Как это не странно, но победитель в этой категории Эрик Робертс аж 455 фильмов! Если честно мало помню фильмы с его участием, значит не такой он уж крутой актёр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок 90-х

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#машина#ДТП#авто аварии#США#дети#история#девушки#картинки
#люди#автомир#интересно#аварии#Автовсячина#новости#кино#фильм#Еда#Приколы
#фото#Юмор#Прикол#животные#забавно#позитив#улыбнуло#полиция#истории#подборка
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться