10 главных трудоголиков Голливуда: у кого больше всего ролей?

Мы привыкли судить об успехе актеров по наличию у них «Оскаров» и по тому, какую кассу собирают их фильмы в прокате. Но как насчет продуктивности и старого-доброго трудоголизма? Герои этой подборки работают не покладая рук, и некоторые из них умудрились за свою карьеру сняться не в одной, не в двух, а аж в четырех сотнях фильмов!
Вупи Голдберг со своим безошибочно узнаваемым голосом и яркой харизмой ворвалась в мир кино в 1980-х годах и моментально взлетела на вершину. Голдберг — действительно уникальная актриса, и одна из немногих лауреатов всех четырех премий ЭГОТ («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»), главных премий в индустрии развлечений. Она славится свой безупречной актерской игрой в таких фильмах, как «Цветы лиловые полей» (1985), «Привидение» (1990), «Сестричка, действуй» (1992), «Король Лев» (1994), «Прерванная жизнь» (1999), и многих других.
Мерил Стрип — настоящий титан киноиндустрии. Она начала свою блестящую карьеру в 1970-х годах и с тех пор снялась в более чем 90 фильмах; а еще она аж 21 раз номинировалась на премию «Оскар»! Стрип по сей день продолжает очаровывать зрителей по всему миру, среди ее самых выдающихся работ — «Крамер против Крамера» (1979), «Выбор Софи» (1982), «Дьявол носит Prada» (2006) и «Железная леди» (2011).
Роберт Де Ниро, имя которого давно стало синонимом выдающейся актерской игры, настоящий ветеран своей профессии. С 60-х годов Де Ниро успел появиться в более чем 120 проектах, и благодаря своей исключительной разносторонности сыграл множество запоминающихся ролей. Кто еще мог бы сыграть и сурового «Бешеного быка», и уморительного отца семейства в «Знакомстве с Факерами»? Среди других выдающихся работ Де Ниро — «Крестный отец 2» (1974), «Таксист» (1976), «Славные парни» (1990) и «Ирландец» (2019).
Бетти Уайт, начавшая свою карьеру в 1940-х годах, по праву считается легендой как в кино, так и на телевидении, а ее очаровательный юмор и безупречный комедийный ритм остаются непревзойденными. Она наиболее известна по сериалам «Золотые девочки» (1985-1992), «Шоу Мэри Тайлер Мур» (1973–1977) и «Красотки в Кливленде» (2010–2015).
Все любят Моргана Фримана! Он украшает киноиндустрию своим присутствием с 1960-х годов, и теперь на счету харизматичного актера более 125 фильмов. Среди самых известных: «Шофер мисс Дэйзи» (1989), «Побег из Шоушенка» (1994), «Брюс Всемогущий» (2003), «Малышка на миллион» (2004), трилогия о «Темном рыцаре» (2005–2012) и «Непокоренный» (2009). За его плечами четыре номинации на премию Оскар и одна победа.
Начиная с 1950-х годов и по сей день, Майкл Кейн с его фирменным акцентом и удивительным диапазоном является образцом постоянства в киноиндустрии. В число его самых выдающихся работ входят роли в фильмах «Итальянская работа» (1969), «Убрать Картера» (1971), «Темный рыцарь» (2008) и, конечно же, «Начало» (2010).
Выдающийся талант Сэмюэля Л. Джексона не остался незамеченным в индустрии: например, его культовая роль в «Криминальном чтиве» (1994) принесла ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Начиная с 1970-х годов, впечатляющая фильмография Джексона насчитывает более 150 работ. Среди них роли в фильмах «Парк Юрского периода» (1993), «Джанго освобожденный» (2012), многочисленные фильмы киновселенной Marvel (2012-настоящее время) и, конечно же, незабываемый в своем абсурде «Змеиный полет» (2006).
Плодотворная карьера Джона Кэрредина охватывает аж половину века, и за это время актер сыграл более 225 ролей в разных проектах, от фильмов и сериалов до мультфильмов. Самые известные из них: «Гроздья гнева» (1940), «Десять заповедей» (1956), «Человек, который застрелил Либерти Вэланса» (1962) и «Секрет Н.И.М.Х.» (1982). Увы, Кэрредин получил всего 7 наград за свою 50-летнюю карьеру.
Кристофер Ли, чья карьера охватила внушительный период с 1940-х годов до его смерти в 2015 году, может похвастаться более чем 280 работами за плечами. Самые культовые из них — сериал «Дракула» (1958–1973), трилогия «Властелин колец» (2001–2003), «Звездные войны» (2002–2005), «Плетеный человек» (1973), и «Человек с золотым пистолетом» (1974). В 2011 году он был удостоен приза Британской академии «Человек года».
Дэнни Трехо — однозначный победитель в списке трудоголиков Голливуда, поработав над четырьмя сотнями проектов всего за 40+ лет. Среди его самых популярных работ: серия фильмов «Мачете» (2010–2013), «Схватка» (1995), «Отчаянный» (1995), фильмы «Дети шпионов» (2001–2003), «От заката до рассвета» (1996) и многие другие. И хотя актер не получил ни одной номинации на главные награды киноиндустрии, число его поклонников и культовый статус в современной культуре говорят сами за себя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
;-)