Мужчина при помощи фейерверка попытался поджечь отделение Сбербанка в Химках

Пиромана на месте преступления задержал очевидец, который отметил, что парень снимал свои проделки на камеру, ведя прямую трансляцию в соцсети. Задержанным оказался 21-летний студент Максим Захаров. Полицейским он рассказал, что отделение банка его принудили "взорвать" неизвестные. По данным канала "112", Максим заявил, что устал от телефонных мошенников и таким экстравагантным способом решил избавиться от их звонков и вернуть свои деньги.