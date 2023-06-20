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Мужчина при помощи фейерверка попытался поджечь отделение Сбербанка в Химках

Мужчина при помощи фейерверка попытался поджечь отделение Сбербанка в Химках

Автор:
20 июня 2023 11:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   взрыв   задержание   мошенники   отделение банка.   петарды   химки   
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Пиромана уже задержали. Он называет себя жертвой мошенников.

Сегодня утром москвич ворвался в отделение Сбербанка в Химках и швырнул в помещение пакет с зажженной коробкой петард. К счастью, из-за мощного залпа салюта пожара внутри не произошло, пострадавших также нет.

Пиромана на месте преступления задержал очевидец, который отметил, что парень снимал свои проделки на камеру, ведя прямую трансляцию в соцсети. Задержанным оказался 21-летний студент Максим Захаров. Полицейским он рассказал, что отделение банка его принудили "взорвать" неизвестные. По данным канала "112", Максим заявил, что устал от телефонных мошенников и таким экстравагантным способом решил избавиться от их звонков и вернуть свои деньги.

Сейчас с задержанного допрашивают правоохранители и проверяют достоверность его версии о мошенниках.

* ФБК признан Мосгорсудом экстремистской организацией

Источник:

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Метки: Видео   взрыв   задержание   мошенники   отделение банка.   петарды   химки   
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8  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
А что если и правда его "вынудили"? Сразу обеляет и вроде невиновен?
Бред. Человек должен осознавать свои действия. Не представляю что можно сказать, чтобы оправдать преступление.
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2k
Павел Астахов 5 минут назад
Поколение даунов, спонсирующих овального и прочий бред
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22k
AzuveR 10 минут назад
Издит ,как дышит. "парень снимал свои проделки на камеру, ведя прямую трансляцию в соцсети." Еханый тиктокер,с голосами в тупой башке.
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15k
_delphin_ 15 минут назад
В Химках постоянно какая-то дичь происходит. Аура там, что-ли, нехорошая )))
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55k
Олег 18 минут назад
какой-же он сладенький и пухленький..... конченое поколение с вакуумом в башках.
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29k
Григорий 23 минуты назад
Это скорее в дурку, чем в тюрьму.
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9k
Oleg Полчаса назад
Где там отделение? "Предбанник" с банкоматами, не более
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10k
au3 Час назад
И что там могло загореться по мнению этого придурка? Гипсокартон?
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