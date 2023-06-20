Мужчина при помощи фейерверка попытался поджечь отделение Сбербанка в Химках

Пиромана уже задержали. Он называет себя жертвой мошенников.
Сегодня утром москвич ворвался в отделение Сбербанка в Химках и швырнул в помещение пакет с зажженной коробкой петард. К счастью, из-за мощного залпа салюта пожара внутри не произошло, пострадавших также нет.
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Пиромана на месте преступления задержал очевидец, который отметил, что парень снимал свои проделки на камеру, ведя прямую трансляцию в соцсети. Задержанным оказался 21-летний студент Максим Захаров. Полицейским он рассказал, что отделение банка его принудили "взорвать" неизвестные. По данным канала "112", Максим заявил, что устал от телефонных мошенников и таким экстравагантным способом решил избавиться от их звонков и вернуть свои деньги.
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Сейчас с задержанного допрашивают правоохранители и проверяют достоверность его версии о мошенниках.
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Бред. Человек должен осознавать свои действия. Не представляю что можно сказать, чтобы оправдать преступление.