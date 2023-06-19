Итальянцы сажают политиков в клетки и бросают в воду — без паники, такова традиция

Хотя в древности это наказание предназначалось исключительно для богохульников, теперь осудить могут любого, кто оказался замешан в скандале или сделал что-то, заслужившее освещение в СМИ. И хотя политиков выдвигают действительно чаще всего, бывают и исключения. Например, в прошлом году в число номинантов вошли четыре президента провинции за их роль в задержке строительства новой больницы, а также медсестра, которой было предъявлено обвинение в фальсификации результатов тестов на COVID.

Но далеко не всегда люди подвергаются наказанию за серьезные проступки. В прошлом году двух других политиков номинировали за то, что они протестовали против концерта итальянского певца Васко Росси.