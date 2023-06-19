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Итальянцы сажают политиков в клетки и бросают в воду — без паники, такова традиция

Итальянцы сажают политиков в клетки и бросают в воду — без паники, такова традиция

Автор:
19 июня 2023 15:45
Сообщество : Путешествия
Метки: Италия   Фестиваль   забавно   обычая   праздник   традиции   
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В североитальянском городе Тренто политики наверняка ведут себя как шелковые — а все благодаря древней традиции, в рамках которой местные жители публично «наказывают» провинившихся общественных и политических деятелей. У них не забалуешь!

В конце июня в Тренто проходит фестиваль Feste Vigiliane, недельное празднование, посвященное святому покровителю города. Одно из самых ярких событий фестиваля — «Тонка», комическая реконструкция древнего наказания, популярного с 14 по 17 века, в ходе которого одного «счастливчика» помещают в клетку и окунают в ледяные воды Адидже, второй по длине реки в Италии.

Наверное, каждый может назвать с десяток политиков, которым не помешал бы такой освежающий нырок. Но в Тренто к делу подходят серьезно и кого попало в реку не бросают: чтобы определить, кто удостоится этой «чести», есть традиционный ритуал. За какое-то время до события проходит Tribunale di Penitenza («Суд покаяния») — комедийно-сатирический спектакль, в ходе которого члены «суда» номинируют разных людей и излагают свои доводы, почему наказанию должны подвергнуться именно они. В процессе участвуют судья, адвокат, прокурор и актер, играющий роль обвиняемого.

Хотя в древности это наказание предназначалось исключительно для богохульников, теперь осудить могут любого, кто оказался замешан в скандале или сделал что-то, заслужившее освещение в СМИ. И хотя политиков выдвигают действительно чаще всего, бывают и исключения. Например, в прошлом году в число номинантов вошли четыре президента провинции за их роль в задержке строительства новой больницы, а также медсестра, которой было предъявлено обвинение в фальсификации результатов тестов на COVID.

Но далеко не всегда люди подвергаются наказанию за серьезные проступки. В прошлом году двух других политиков номинировали за то, что они протестовали против концерта итальянского певца Васко Росси.

Официальный вердикт суда оглашается через несколько дней, после чего провинившийся, признанный худшим из худших, должен занять свое место в клетке. Затем его или ее торжественно окунают в Адидже — трижды.


Все это, конечно, несерьезно, и сами «осужденные» остаются весьма довольны процессом. Через эту веселую традицию жители Тренто одновременно отдают дань уважения своему прошлому и привлекают к ответственности тех, кто поступил неподобающе в глазах местных.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   Фестиваль   забавно   обычая   праздник   традиции   
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4  комментария
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8k
soar 55 минут назад
вспомним классику))
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562
Babun 18 минут назад
Показуха. Да и чего нам паниковать из-за чужих политиков? У нас своих море.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад

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