FISHKINET
Сообщество Еда 1654 поста • 572 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
В Харькове жители устроили давку из-за бесплатных бургеров

В Харькове жители устроили давку из-за бесплатных бургеров

Автор:
19 июня 2023 08:40
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Украина   ХАРЬКОВ   блогер   бургегр   в мире   видео   раздача   
991
1
2

В Харькове блогер купил 1000 чизбургеров и гамбургеров и решил раздать их местным жителям. Желающих было настолько много, что парню пришлось кидать бургеры в толпу.

Как выглядел анонс мероприятия

Раздача бургеров

Это сладкое слово — халява.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Украина   ХАРЬКОВ   блогер   бургегр   в мире   видео   раздача   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
Цыц тут у меня Час назад
Сколько немобилизованного мяса еще на улицах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
au3 18 минут назад
Военком: а это идея ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 43 минуты назад
"Убил бы гада".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Viktor 46 минут назад
Обаный стыд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 51 минуту назад
Обезьяны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Smiley Час назад
Как животным...
Хотя, почему как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

955020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#драка#новости#удивительно
#люди#СССР#забавно#картинки#Приколы#работа
#в мире#история#Юмор#милота#США
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться