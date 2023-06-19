В Харькове жители устроили давку из-за бесплатных бургеров

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В Харькове блогер купил 1000 чизбургеров и гамбургеров и решил раздать их местным жителям. Желающих было настолько много, что парню пришлось кидать бургеры в толпу.
Как выглядел анонс мероприятия
Раздача бургеров
Это сладкое слово — халява.
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Хотя, почему как?