В Японии впервые с 1907 года повысили возраст сексуального согласия

Вчера парламент Японии принял "исторический" закон, который не менялся с момента его принятия в 1907 году. Теперь возраст согласия в Японии официально начинается не с тринадцати, а с 16 лет.

Тем не менее в новых поправках есть и исключения — сексуальные отношения с детьми людьми, которым не меньше 13 лет, не наказывается, если между партнёрами разница в возрасте составляет не более 5 лет.