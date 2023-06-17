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В Японии впервые с 1907 года повысили возраст сексуального согласия

В Японии впервые с 1907 года повысили возраст сексуального согласия

Автор:
17 июня 2023 12:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   вестернизация   возраст согласия   закон   изнасилования   реформы   
1765
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До этого в Японии был самый низкий возраст согласия среди развитых стран.

Вчера парламент Японии принял "исторический" закон, который не менялся с момента его принятия в 1907 году. Теперь возраст согласия в Японии официально начинается не с тринадцати, а с 16 лет.


Тем не менее в новых поправках есть и исключения — сексуальные отношения с детьми людьми, которым не меньше 13 лет, не наказывается, если между партнёрами разница в возрасте составляет не более 5 лет.

Вместе с этим были приняты и, наверное, самые европейские поправки к закону об изнасиловании, меняющие это понятие. Раньше в Японии таковым назывался "насильственный половой акт", а теперь — "половой акт без согласия". То есть теперь в Японии, как в недавней истории с фронтменом Rammstein, девушка может обвинить мужчину в изнасиловании, только на основании того, что она была пьяна или под воздействием наркотиков и в этот момент ей трудно было понять, хочет ли она близости, но её принудили, злоупотребляя властью или угрозами.


Также был принят закон, запрещающий вуайеризм, что подразумевает скрытую съёмку половых актов или тайно снятые под юбкой фотографии.

Отметим, что к озвученным реформам власти Японии шли с 2019 года. Тогда несколько оправдательных приговоров вызвали в стране протесты. Речь идёт об оправданном мужчине, который изнасиловал женщину, когда та была пьяна и освобождённом из-под стражи мужчины, который на протяжении нескольких лет занимался сексом с дочкой-подростком против её воли.

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Метки: Япония   вестернизация   возраст согласия   закон   изнасилования   реформы   
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10  комментариев
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11k
Григорий Бабкин Полчаса назад
И как теперь узкоглазым жить? Что хотят, то творят. Уже ребёнка вые*бать нельзя. До чего страну довели! Ужос...
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10k
Сережа 5 минут назад
Скоро и у нас могут придумать, чтобы перепихнуться надо сначала подать заявку на Госуслуги, а когда она будет одобрена то сие действие только при двух свидетелях и обязательной видеозаписью.
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1k
Nick 6 минут назад
Страна узкоглазых извращуг и садистов
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768
adssaf afasffdsga 11 минут назад
Впервые? Автор, а остальные страны каждые десять лет по этому вопросу новый закон выпускают? Или чего?
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6k
hhwost 15 минут назад
имхо, ключевое слово здесь "согласие". в отношениях преемлемо всё, что преемлемо для двоих участвующих (ну или сколько их там). непреемлемы только обман, насилие и навязывание, как со стороны участвующих, так и окружающих.
хорошо кому-то вместе по-честному - ну и не лезьте к ним. ну а обманули или принудили - включаем УК.
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14k
Shtoppi 23 минуты назад
<<Теперь возраст согласия в Японии официально начинается не с тринадцати, а с 16 лет.>>
-------
как бы теперь в стране беспорядки не начались на почве такого беспредела.
P.S. по факту, порог в 13-ть лет там и раньше мало кого останавливал если приспичит. в японии все легко решается деньгами и не приданием широкой огласке факта изнасилования. ну или по старике, жертву просто пускают в расход и все молчок.
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19k
Александр 23 минуты назад
Они придумают новые извращения
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