Семья обнаружила в подвале дома, доставшегося им по наследству, сразу 800 тысяч медных монет

FISHKINET
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф... Только за первую ночь посетители ПМЭФ выпили элитного алкоголя на миллионы рублей Только за первую ночь посетители ПМЭФ выпили элитного алкоголя на... Молодость в лихие 90-е. С ностальгией о незабываемом времени Молодость в лихие 90-е. С ностальгией о незабываемом времени Ученые наконец-то выяснили, что было раньше - яйцо или курица Ученые наконец-то выяснили, что было раньше - яйцо или курица Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Полицейские поймали похитителей велосипеда и сняли об этом ролик в стиле Гая Ричи Полицейские поймали похитителей велосипеда и сняли об этом ролик в... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 июня Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 июня Гордые собаки-родители и их точные мини-копии Гордые собаки-родители и их точные мини-копии Во Франции детям покажут перфоманс экосексуалов, получающих удовольствие от секса с кабачками и тыквой Во Франции детям покажут перфоманс экосексуалов, получающих... "Какого чёрта парни должны платить?": молодой человек возмутился "тарелочницей", которая поела, а счёт за ужин принесли ему "Какого чёрта парни должны платить?": молодой человек возмутился... Компания Amazon из-за расизма заблокировала клиенту функции умного дома Компания Amazon из-за расизма заблокировала клиенту функции умного... 30 очень злых котов, которые всё равно остаются милашками 30 очень злых котов, которые всё равно остаются милашками Подборка о геймерах для геймеров Подборка о геймерах для геймеров Подборка автоприколов на пятницу Подборка автоприколов на пятницу Реакция французского бульдога на стрижку когтей Реакция французского бульдога на стрижку когтей Археологи нашли в Германии отлично сохранившийся 3000-летний бронзовый меч Археологи нашли в Германии отлично сохранившийся 3000-летний... Телохранители знаменитостей рассказали всю правду о своих лучших и худших клиентах Телохранители знаменитостей рассказали всю правду о своих лучших и... Житель Томска отобрал у прохожего мобильник ценой в десять тысяч рублей Житель Томска отобрал у прохожего мобильник ценой в десять тысяч... Драка между наркоманами и местными жителями произошла в Новокузнецке Драка между наркоманами и местными жителями произошла в Новокузнецке
Семья обнаружила в подвале дома, доставшегося им по наследству, сразу 800 тысяч медных монет

Семья обнаружила в подвале дома, доставшегося им по наследству, сразу 800 тысяч медных монет

Автор:
17 июня 2023 09:36
Метки: Нововсти   богач   в мире   деньги   клад   монеты   находка   
908
3

Оказывается, запасливый родственник скопил 800 тысяч монет по 1 центу. Все потому, что в 1980-е годы минфин США принял решение о снижении содержания меди в одноцентовых монетах, и тогдашний "Скрудж Макдак" начал собирать пенни в надежде, что, когда-нибудь они вырастут в цене.

Этого "когда-нибудь" не произошло. Но вот родственники озолотились. Сначала семья пыталась найти там редкий экземпляр монетки, стоимость которого может достигать $1 миллиона. Но потом они отчаялись и решили "загнать" клад в интернете за $25 тысяч.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Нововсти   богач   в мире   деньги   клад   монеты   находка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Алексей 47 минут назад
Только у меня в голове заиграло:

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
MPEG-8 Час назад
Дак, там на 80 тыс., или данные монеты не входу наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

792778



Другие посты автора
Популярное
В Дагестане мужчина ударил девушку, которая разгуливала по улице в обтягивающих "велосипедках"
В Дагестане мужчина ударил девушку, которая разгуливала по улице в обтягивающих...
Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях
Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях
Набирающие популярность
Намешалось
Намешалось
Мегапроекты за последние 20 лет
Мегапроекты за последние 20 лет
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Прикол#подборка#новости#позитив#собака#дети#удивительно
#в мире#автомир#люди#ДТП#аварии#кино#США#история#забавно#Россия
#Юмор#машина#животные#Автовсячина#авто аварии#Китай#улыбнуло#негатив#ПМЭФ#интересное
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться