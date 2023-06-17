Семья обнаружила в подвале дома, доставшегося им по наследству, сразу 800 тысяч медных монет

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Оказывается, запасливый родственник скопил 800 тысяч монет по 1 центу. Все потому, что в 1980-е годы минфин США принял решение о снижении содержания меди в одноцентовых монетах, и тогдашний "Скрудж Макдак" начал собирать пенни в надежде, что, когда-нибудь они вырастут в цене.
Этого "когда-нибудь" не произошло. Но вот родственники озолотились. Сначала семья пыталась найти там редкий экземпляр монетки, стоимость которого может достигать $1 миллиона. Но потом они отчаялись и решили "загнать" клад в интернете за $25 тысяч.
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