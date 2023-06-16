FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 526 постов • 299 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Игромир
Заядлый геймер обнаружил у себя на голове вмятину от наушников — и он не единственный

Заядлый геймер обнаружил у себя на голове вмятину от наушников — и он не единственный

Автор:
16 июня 2023 17:31
Сообщество : Игромир
Метки: Twitch   видеоигры   геймеры   забавные новости   игромир   наушники   
2458
5
1

В рамках благотворительной акции блогер Curtoss побрил голову прямо во время трансляции на Twitch и с ужасом обнаружил у себя на макушке вмятину в том месте, где в нее вжимается дуга наушников.

В завирусившемся ролике Curtoss говорит: «Я вижу тут вмятину; здесь проходят мои наушники. У меня, б***ь, в голове вмятина от наушников. Какого х***а. Я думал, что это тупо мои волосы; я думал, что это просто мои волосы так вьются».

На самом деле, это, конечно же, не настоящая вмятина на черепе вроде тех, что остаются в результате родовых травм и некоторых видов опухолей костей. «Голова геймера» скорее напоминает следы, которые остаются на лице после того, как снимаешь очки.

Эксперты советуют заядлым игрокам просто помассировать область головы, если они заметят вмятину, либо принять горячий душ, что должно помочь коже вернуться в нормальное состояние.

Видео Curtoss’а набрало более 42 миллионов просмотров в Твиттере с тысячами комментариев, большая часть которых советует ему перейти на наушники-вкладыши. Один пользователь прокомментировал: «Новый страх разблокирован. Скоро вернусь, пошел проверять свою голову».

С тех пор многие другие геймеры в знак солидарности поделились фотографиями и видео своимх «геймерских голов» — один из них сообщил, что вмятина появилась у него после 14 часов беспрерывного ношения наушников.

Забавно, что вмятина на голове Curtoss’а очень похожа на модель, предсказывающую, как будут выглядеть геймеры в будущем.

Гротескная модель по имени «Майкл» демонстрирует, как склонность к видеоиграм может повлиять на заядлых геймеров. Майкла создали на основе отчетов из глобальных источников о физических последствиях образа жизни геймера.

«Знакомьтесь с Майклом, визуальным воплощением будущего геймера», — написал представитель канадского сайта, проводившего исследование. Исследование, добавил он, «предсказывает, как заядлые игроки будут выглядеть через двадцать лет, если не изменят свой образ жизни».

Чтобы спроектировать Майкла, они изучили отчеты таких организаций, как Национальная служба здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения, National Geographic и UK Interactive Entertainment, о потенциальных последствиях образа жизни геймера. Используя эту информацию, команда вместе с аниматорами и художниками создала Майкла — визуальное представление будущего геймера. Плохая диета и слишком много времени, проведенного без солнца и при искусственном освещении, сделали его кожу бледной из-за недостатка витамина D и B-12; его спина теперь постоянно сгорблена, а на ногах и руках у него экзема, вызванная стрессом.

«От лишения сна и обезвоживания до нехватки витамина D, напряжения глаз и искривленного «PlayStation-пальца» — это лишь часть физических последствий проведения долгих часов в Интернете, в игровом кресле, вдали от солнечного света и физической активности», — заключили исследователи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Twitch   видеоигры   геймеры   забавные новости   игромир   наушники   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3
Newbreath 19 минут назад
У таких дятлов судя по всему теменные кости не срастаются, эволюция что сделаешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Компьютер DELL с монитором 3 минуты назад
Наушники надо нормальные покупать ( AKG Studio например )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
Julia Sepp Полчаса назад
Похоже эволюция человека всё-же продолжаеться. Этож прямо новый вид homo sapiens с изюменькой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex Полчаса назад
Мозг уменьшается.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Example 6.2.6 48 минут назад
Ну то чаще всего стоимеры всякие. Они и в ушах вынуждены сидеть, и как полоумные, ради донатов играют по пол дня в одну игру.
Я геймер со стажем, но я взрослый, и не могу, да и не хочу играть целыми днями. Но если я играю, то использую акустику 5.1, потому что в наушниках у меня через час, начинают уже болеть ушные раковины, да и звук не тот. И да, больше чем 2 часа меня редко какая игра затягивает. Даже если она хорошая, например Deathloop мне понравилась, то я всё равно не играю в среднем более двух часов. Исключегие это Civilization 5, там можно сесть с утра за клавиатуру, а очнуться уже в обед :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 59 минут назад
Есть же племя, которой в почитание богов вытягивают себе черепа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Raingold Fischer 2 часа назад
Печально что такие Новости нас волнуют больше...., хер с ним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 2 часа назад
Такую вмятину сложно не заметить. Если только он и голову мыл в наушниках. Или не мыл. Вряд ли виноваты в этом наушники. Если только их с 4х лет носить))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ss 2 часа назад
Комментарий к фото
"Геймер" звучит не очень. Гораздо эффектнее звучит - "Киберспортсмен".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Copycat 2 часа назад
наушники просто надо нормальные, а то купят эти здоровенные в которых ты смотришься как принцесса лея на вебкамере, понятное дело в таких каждый день 8 часов сидеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92178



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#Прикол#ДТП#подборка#интересное#картинки#улыбнуло#драка
#в мире#машина#Юмор#новости#авто аварии#кино#негатив#США#удивительно#фильм
#интересно#автомобили#животные#аварии#Автовсячина#история#позитив#факты#собака#забавно
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться