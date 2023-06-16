Заядлый геймер обнаружил у себя на голове вмятину от наушников — и он не единственный

В рамках благотворительной акции блогер Curtoss побрил голову прямо во время трансляции на Twitch и с ужасом обнаружил у себя на макушке вмятину в том месте, где в нее вжимается дуга наушников.
В завирусившемся ролике Curtoss говорит: «Я вижу тут вмятину; здесь проходят мои наушники. У меня, б***ь, в голове вмятина от наушников. Какого х***а. Я думал, что это тупо мои волосы; я думал, что это просто мои волосы так вьются».
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На самом деле, это, конечно же, не настоящая вмятина на черепе вроде тех, что остаются в результате родовых травм и некоторых видов опухолей костей. «Голова геймера» скорее напоминает следы, которые остаются на лице после того, как снимаешь очки.
Эксперты советуют заядлым игрокам просто помассировать область головы, если они заметят вмятину, либо принять горячий душ, что должно помочь коже вернуться в нормальное состояние.
Видео Curtoss’а набрало более 42 миллионов просмотров в Твиттере с тысячами комментариев, большая часть которых советует ему перейти на наушники-вкладыши. Один пользователь прокомментировал: «Новый страх разблокирован. Скоро вернусь, пошел проверять свою голову».
С тех пор многие другие геймеры в знак солидарности поделились фотографиями и видео своимх «геймерских голов» — один из них сообщил, что вмятина появилась у него после 14 часов беспрерывного ношения наушников.
Забавно, что вмятина на голове Curtoss’а очень похожа на модель, предсказывающую, как будут выглядеть геймеры в будущем.
Гротескная модель по имени «Майкл» демонстрирует, как склонность к видеоиграм может повлиять на заядлых геймеров. Майкла создали на основе отчетов из глобальных источников о физических последствиях образа жизни геймера.
«Знакомьтесь с Майклом, визуальным воплощением будущего геймера», — написал представитель канадского сайта, проводившего исследование. Исследование, добавил он, «предсказывает, как заядлые игроки будут выглядеть через двадцать лет, если не изменят свой образ жизни».
Чтобы спроектировать Майкла, они изучили отчеты таких организаций, как Национальная служба здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения, National Geographic и UK Interactive Entertainment, о потенциальных последствиях образа жизни геймера. Используя эту информацию, команда вместе с аниматорами и художниками создала Майкла — визуальное представление будущего геймера. Плохая диета и слишком много времени, проведенного без солнца и при искусственном освещении, сделали его кожу бледной из-за недостатка витамина D и B-12; его спина теперь постоянно сгорблена, а на ногах и руках у него экзема, вызванная стрессом.
«От лишения сна и обезвоживания до нехватки витамина D, напряжения глаз и искривленного «PlayStation-пальца» — это лишь часть физических последствий проведения долгих часов в Интернете, в игровом кресле, вдали от солнечного света и физической активности», — заключили исследователи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я геймер со стажем, но я взрослый, и не могу, да и не хочу играть целыми днями. Но если я играю, то использую акустику 5.1, потому что в наушниках у меня через час, начинают уже болеть ушные раковины, да и звук не тот. И да, больше чем 2 часа меня редко какая игра затягивает. Даже если она хорошая, например Deathloop мне понравилась, то я всё равно не играю в среднем более двух часов. Исключегие это Civilization 5, там можно сесть с утра за клавиатуру, а очнуться уже в обед :)