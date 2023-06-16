Заядлый геймер обнаружил у себя на голове вмятину от наушников — и он не единственный

На самом деле, это, конечно же, не настоящая вмятина на черепе вроде тех, что остаются в результате родовых травм и некоторых видов опухолей костей. «Голова геймера» скорее напоминает следы, которые остаются на лице после того, как снимаешь очки.

Эксперты советуют заядлым игрокам просто помассировать область головы, если они заметят вмятину, либо принять горячий душ, что должно помочь коже вернуться в нормальное состояние.

Видео Curtoss’а набрало более 42 миллионов просмотров в Твиттере с тысячами комментариев, большая часть которых советует ему перейти на наушники-вкладыши. Один пользователь прокомментировал: «Новый страх разблокирован. Скоро вернусь, пошел проверять свою голову».