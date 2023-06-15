«Черный плащ» с ножом отнял в Подмосковье сто тысяч и приехал кутить на них в Петербург

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Налет на микрофинансовую организацию ранее судимый гражданин Украины совершил в Раменском. Облачившись в черный плащ и вооружившись ножом, он запер двух сотрудниц компании в подсобке, заставив перед этим отдать ему выручку — сто тысяч рублей.
Задержать мужчину удалось на Невском проспекте в Петербурге. Денег у него не нашли, говорит, успел их потратить.
В отношении любителя кутежа возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
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