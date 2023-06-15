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«Черный плащ» с ножом отнял в Подмосковье сто тысяч и приехал кутить на них в Петербург

«Черный плащ» с ножом отнял в Подмосковье сто тысяч и приехал кутить на них в Петербург

Автор:
15 июня 2023 12:19
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   деньги   кража   криминал   фото   
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Налет на микрофинансовую организацию ранее судимый гражданин Украины совершил в Раменском. Облачившись в черный плащ и вооружившись ножом, он запер двух сотрудниц компании в подсобке, заставив перед этим отдать ему выручку — сто тысяч рублей.

Задержать мужчину удалось на Невском проспекте в Петербурге. Денег у него не нашли, говорит, успел их потратить.

В отношении любителя кутежа возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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Метки: в мире   видео   деньги   кража   криминал   фото   
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