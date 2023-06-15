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Вино и не только: 10 артефактов прошлого, которые существуют в единственном экземпляре

Вино и не только: 10 артефактов прошлого, которые существуют в единственном экземпляре

Автор:
15 июня 2023 10:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: артефакт   в мире   единственный экземпляр   интересно   удивительно   фото   
1349
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В этом их особая ценность.

Огромное количество артефактов, которые находят археологи, позволяют узнать подробно о прошлом. Но иногда ученым удается найти по-настоящему уникальные вещи, которые дошли до нас в единственном экземпляре. Именно этот факт повышает их ценность в разы. Предлагаем вам посмотреть на такие вещи.


Одна из двух монет, на которой изображен древнеримский император Силбаннак, III в.н.э.

Монета была найдена в 1930-х годах, до этого момента историки и не подозревали, что существовал такой император.

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Цестусы — единственная пара сохранившихся бойцовых перчаток, которую использовали гладиаторы

Эти перчатки хорошо известны благодаря античным произведениям искусства.

Бутылка вина времен Древнего Рима

Единственный в своем роде бронзовый фонарь Древнего Рима и его репродукция справа

Кубок Ликурга IV века — сосуд, способный менять цвет благодаря наночастицам золота в составе

Его тайну разгадали лишь в 1990-х годах с помощью мощного микроскопа. Подробнее об этом сосуде мы рассказывали вот тут.

Фрагмент документа с почерком Феодосия II

Он стал единственным римским императором, почерк которого может увидеть современный человек.

Культовый щит древнеримских легионеров «Скутум», сохранившийся в единственном экземпляре

Он был найден на территории современной Сирии, и сейчас хранится в Йельском университете.

Воины терракотовой армии, на которых сохранился оригинальный цвет

Пиратский флаг «Веселый Роджер»: всего до наших дней дошло лишь два таких флага

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Метки: артефакт   в мире   единственный экземпляр   интересно   удивительно   фото   
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4  комментария
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34k
Dobry vojak Svejk 48 минут назад
Как одна из двух монет может быть "в единственном экземпляре" ? ))
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12k
Евгений 59 минут назад
Насчёт флага неувязочка. Пираты до сих пор существуют и некоторые пользуются флагами. Тут либо нужно уточнение по времени, либо этот экспонат, не для этого поста.
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