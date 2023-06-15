Вино и не только: 10 артефактов прошлого, которые существуют в единственном экземпляре

В этом их особая ценность.
Огромное количество артефактов, которые находят археологи, позволяют узнать подробно о прошлом. Но иногда ученым удается найти по-настоящему уникальные вещи, которые дошли до нас в единственном экземпляре. Именно этот факт повышает их ценность в разы. Предлагаем вам посмотреть на такие вещи.
Одна из двух монет, на которой изображен древнеримский император Силбаннак, III в.н.э.
Монета была найдена в 1930-х годах, до этого момента историки и не подозревали, что существовал такой император.
Цестусы — единственная пара сохранившихся бойцовых перчаток, которую использовали гладиаторы
Эти перчатки хорошо известны благодаря античным произведениям искусства.
Бутылка вина времен Древнего Рима
Единственный в своем роде бронзовый фонарь Древнего Рима и его репродукция справа
Кубок Ликурга IV века — сосуд, способный менять цвет благодаря наночастицам золота в составе
Его тайну разгадали лишь в 1990-х годах с помощью мощного микроскопа. Подробнее об этом сосуде мы рассказывали вот тут.
Фрагмент документа с почерком Феодосия II
Он стал единственным римским императором, почерк которого может увидеть современный человек.
Культовый щит древнеримских легионеров «Скутум», сохранившийся в единственном экземпляре
Он был найден на территории современной Сирии, и сейчас хранится в Йельском университете.
Воины терракотовой армии, на которых сохранился оригинальный цвет
Пиратский флаг «Веселый Роджер»: всего до наших дней дошло лишь два таких флага
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