Вино и не только: 10 артефактов прошлого, которые существуют в единственном экземпляре

Огромное количество артефактов, которые находят археологи, позволяют узнать подробно о прошлом. Но иногда ученым удается найти по-настоящему уникальные вещи, которые дошли до нас в единственном экземпляре. Именно этот факт повышает их ценность в разы. Предлагаем вам посмотреть на такие вещи.

Одна из двух монет, на которой изображен древнеримский император Силбаннак, III в.н.э.

Монета была найдена в 1930-х годах, до этого момента историки и не подозревали, что существовал такой император.