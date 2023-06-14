17 хамелеонов, которые мастерски сливаются с окружающей средой

Умение маскировки - это сложная наука. Но животные от природы владеют этим навыком в совершенстве, особенно кошки и собаки, поскольку они могут полностью исчезнуть из поля нашего зрения, и заставить себя долго искать. Да и у людей иногда получается слиться с фоном настолько, что при взгляде приходится немного поломать голову. Взгляните!