История захоронения древнеегипетского принца

В расположенном неподалёку Музее искусств колледжа Миддлбери есть много других интересных предметов, которые оценят любители древностей: рельеф из Старого царства Египта (2520-2195 гг. до н.э.) и саркофаг Хатор-Мут-Нетчер (64-343 гг. до н.э.), а также микенские, греческие и римские артефакты.

В музее представлены произведения искусства из Азии, Европы и США, начиная от эпохи Возрождения и заканчивая современностью.