История захоронения древнеегипетского принца

На кладбище в Миддлбери штата Вермонт есть одно любопытное захоронение. Которое явно находится не на своём месте и выбивается из логического ряда.
Предположительно, это могила египетского принца, который является одновременно одним из самых молодых и, бесспорно, самым старым покойником кладбища. Хотя подлинная личность этого человека не установлена, его путешествия во времени и пространстве представляют собой весьма увлекательную историю. Его звали Амум Хер Хепеш Эф, и он родился принцем около 1881 года до нашей эры во времена Среднего царства Египта.
Ребёнку было около двух с половиной лет, когда он умер в 1883 году до н. э. Несколько лет спустя его отец, Сен Восет III (также называемый Сенвосрет III или Сесострис III), стал фараоном и правил во времена XII династии. Среди достижений Сен Восета III – строительство канала Сесострис. Его военные кампании привели к периоду мира и процветания.
Его пирамида в Дахшуре была раскопана в конце XIX века, но к тому времени некоторые из её сокровищ уже были разграблены. Скорее всего, даже не археологи, а грабители могил викторианской эпохи стали причиной того, что мумия мальчика-принца попала в коллекцию американского музея XIX века.
Генри Шелдон – коллекционер, чей Музей истории Вермонта существует до сих пор, купил мумию принца у испанских моряков в конце 1800-х годов. Мумия ребёнка была заложена в ломбард древностей, пока не попала в Париж, а затем в Соединённые Штаты. Шелдон, который планировал сделать мумию принца-младенца одним из главных экспонатов, был разочарован удручающим состоянием и хранил её на чердаке, а не выставлял на всеобщее обозрение. Шелдон умер в 1907 году.
В 1945 году директор музея Джордж Мид решил, что мумия должна быть похоронена должным образом. Он боялся, что студенты ради шутки могут выкопать тело. Поэтому кремировал истлевшие останки и похоронил их на собственном семейном участке. Надгробие украшают три символа: христианский крест, окружённый египетскими символами анх (☥) и ба (птица), которые символизируют жизнь и дух соответственно. Эпитафия гласит:
Прах Амум-Хер-Хепеш-Эфа в возрасте двух лет, сына Сен-Восета, 3-го царя Египта, и его жены Хатор-Хотпе, 1883 г. до н.э.
В расположенном неподалёку Музее искусств колледжа Миддлбери есть много других интересных предметов, которые оценят любители древностей: рельеф из Старого царства Египта (2520-2195 гг. до н.э.) и саркофаг Хатор-Мут-Нетчер (64-343 гг. до н.э.), а также микенские, греческие и римские артефакты.
В музее представлены произведения искусства из Азии, Европы и США, начиная от эпохи Возрождения и заканчивая современностью.
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