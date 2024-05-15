Два очень разных попугая стали лучшими друзьями

Друзья бывают очень непохожими внешне, главное — совпасть характером, как эти два очень разных, но дружных попугая.
Мускусный лорикет и траурный какаду Бэнкса (черный какаду) неожиданно подружились в заповеднике дикой природы в Австралии. Рафаэль, лорикет, и Джордж, и Джордж, черный какаду, стали приятелями, несмотря на огромную разницу в размерах.
Численность какаду Бэнкса в дикой природе постепенно сокращается, но скорость этого сокращения в совокупности с большой площадью ареала не дают основания Международному союзу охраны природы признать этот вид уязвимым. По этой причине в Красной книге он имеет статус благополучного вида.
Грег Айронс, директор заповедника дикой природы Bonorong Wildlife Sanctuary в Тасмании, описал отношения птиц как «любовь с первого взгляда» и добавил: «Я не могу сказать, что когда-либо видел подобные отношения между видами».
Айронс сказал, что птицы разных подвидов обычно неоднозначно относятся друг к другу, но Рафаэль и Джордж превзошли ожидания и удивили весь персонал. «Сотрудники заповедника ожидали, что у них сложатся тесные отношения, когда они только начали жить вместе, но они удивили нас», — написали в социальных сетях работники Bonorong Wildlife Sanctuary.
«Мы не совсем уверены, что их свело, но они стали неразлучны! Куда бы Джордж ни пошел, Рафаэль не отстает от него ни на шаг. Их часто можно увидеть вместе: как они спят, прижавшись друг к другу, или громко разговаривают с проходящими мимо гостями»
Сотрудники пытались познакомить Джорджа с другими какаду, но птица проявляла больше интереса к людям. Рафаэлю также было трудно завести друзей среди других питомцев заповедника. Но когда Джордж и Рафаэль познакомились, их связь установилась мгновенно.
«Мне всегда приходится останавливаться и смотреть на них, когда они прижимаются друг к другу, потому что они такие счастливые», — сказал Айронс в интервью ABC Net.
Айронс добавил, что Рафаэль, вероятно, немного более привязан к Джорджу, и маленькая птичка часто находит убежище под крылышком Джорджа. Но Айронс также видел, как Джордж «тоже подкрадывался, чтобы обнять друга холодной ночью». Так трогательно!
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