Два очень разных попугая стали лучшими друзьями

Численность какаду Бэнкса в дикой природе постепенно сокращается, но скорость этого сокращения в совокупности с большой площадью ареала не дают основания Международному союзу охраны природы признать этот вид уязвимым. По этой причине в Красной книге он имеет статус благополучного вида.

Грег Айронс, директор заповедника дикой природы Bonorong Wildlife Sanctuary в Тасмании, описал отношения птиц как «любовь с первого взгляда» и добавил: «Я не могу сказать, что когда-либо видел подобные отношения между видами».