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Власти Малайзии отменили музыкальный фестиваль после вызывающего поцелуя солиста группы The 1975

Власти Малайзии отменили музыкальный фестиваль после вызывающего поцелуя солиста группы The 1975

Автор:
24 июля 2023 11:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Good Vibes   The 1975   запрет на въезд   малайзия   музыкальный фестиваль   полиция   провокация   шоу бизнес   
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Мэтт Хили решил выступить против гомофобных законов страны и прямо на сцене поцеловался с басистом группы. Но в Малайзии такие провокации даром не проходят. Фестиваль отменили, а британская группа должна покинуть страну.

В Майлайзии запрещена пропаганда ЛГБТ, и гомосексуализм — преступление, которое может наказываться тюрьмой сроком до 20 лет. Закон соблюдается неуклонно. Однако кому-то эти правила явно мешают спокойно спать.


Британскую группу The 1975 зазвали выступить на музыкальном фестивале Good Vibes в Куала-Лумпур, где солист Мэтт Хили заявил со сцены, что не видит смысла приглашать The 1975, “а затем рассказывать нам, с кем мы можем заниматься сексом”. Музыкант рассказал, что он в ярости, поэтому поклонники не услышат нескольких песен. И вообще, вся эта гомофобная политика несправедлива, ведь в зале наверняка есть геи.


Видимо, эта прочувствованная речь так впечатлила басиста группы Росса Макдональда, что после спича он слился с солистом The 1975 в благодарственном поцелуе прямо на сцене.




После этого организаторы концерта объявили об отмене следующих выступлений, несмотря на то, что мероприятие должно было продлится еще несколько дней. Причиной такого решения назвали директиву Минсвязи Малайзии, которое “подчеркнуло свою непоколебимую позицию против любых сторон, которые оспаривают, высмеивают или нарушают законы Малайзии”.


Кстати, посетители фестиваля тоже остались недовольны поведением Хили - в конце концов, из-за него отменили выступления и других артистов, и он был не единственным, на кого хотели бы посмотреть зрители.


Пострадали и организаторы фестиваля, которые клятвенно обещали, что группа будет вести себя в соответствии с местными правилами и обычиями. Центральное агентство страны по приему заявок на съемки и выступления иностранных артистов (Puspal) подало заявление в полицию против компании Future Sound Asia (организатор мероприятия) и самой группы The 1975. Интересно, что ранее, в июне, Puspal уже отклонял заявку на выступление этой группы. Однако организатор подал апелляцию 13 июля, письменно подтвердив, что возьмет на себя полную ответственность в случае любого несоблюдения группой правил." Поэтому кое-кому придётся несладко.


Что касается The 1975 , их не ждут теперь ни в Индонезии, ни на Тайване, и в Малайзию группе также запрещён въезд. А ведь могли бы отыграть концерты и денег заработать, однако желание ради хайпа влезть со своим уставом в чужой монастырь оказалось превыше разума.


Кстати, трюк с поцелуем Хими исполняет не в первый раз. И всё, как по нотам - исключительно в мусульманских странах. То же самое он проделал в Дубае в 2019г, пригласив на сцену фаната и поцеловав его взасос. Провокатор, климатический активист, поддерживающий Грету Тунберг - и это всё о нём.

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Метки: Good Vibes   The 1975   запрет на въезд   малайзия   музыкальный фестиваль   полиция   провокация   шоу бизнес   
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4  комментария
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19k
сеньор Леонсио Час назад
И вообще, вся эта гомофобная политика несправедлива, ведь в зале наверняка есть геи.(ц)
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1k
Елена 14 минут назад
Задолбали пи&о&асы!!
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Есть же ещё нормальные страны. Так что Киркорову и Милохину там делать нечего.

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893
labus Час назад
Власти Малайзии отменили музыкальный фестиваль после вызывающего поцелуя солиста группы The 1975Посмотреть
Власти Малайзии отменили музыкальный фестиваль после вызывающего поцелуя солиста группы The 1975
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