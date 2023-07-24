Власти Малайзии отменили музыкальный фестиваль после вызывающего поцелуя солиста группы The 1975

В Майлайзии запрещена пропаганда ЛГБТ, и гомосексуализм — преступление, которое может наказываться тюрьмой сроком до 20 лет. Закон соблюдается неуклонно. Однако кому-то эти правила явно мешают спокойно спать.

Британскую группу The 1975 зазвали выступить на музыкальном фестивале Good Vibes в Куала-Лумпур, где солист Мэтт Хили заявил со сцены, что не видит смысла приглашать The 1975, “а затем рассказывать нам, с кем мы можем заниматься сексом”. Музыкант рассказал, что он в ярости, поэтому поклонники не услышат нескольких песен. И вообще, вся эта гомофобная политика несправедлива, ведь в зале наверняка есть геи.

Видимо, эта прочувствованная речь так впечатлила басиста группы Росса Макдональда, что после спича он слился с солистом The 1975 в благодарственном поцелуе прямо на сцене.