Власти Малайзии отменили музыкальный фестиваль после вызывающего поцелуя солиста группы The 1975

Мэтт Хили решил выступить против гомофобных законов страны и прямо на сцене поцеловался с басистом группы. Но в Малайзии такие провокации даром не проходят. Фестиваль отменили, а британская группа должна покинуть страну.
В Майлайзии запрещена пропаганда ЛГБТ, и гомосексуализм — преступление, которое может наказываться тюрьмой сроком до 20 лет. Закон соблюдается неуклонно. Однако кому-то эти правила явно мешают спокойно спать.
Британскую группу The 1975 зазвали выступить на музыкальном фестивале Good Vibes в Куала-Лумпур, где солист Мэтт Хили заявил со сцены, что не видит смысла приглашать The 1975, “а затем рассказывать нам, с кем мы можем заниматься сексом”. Музыкант рассказал, что он в ярости, поэтому поклонники не услышат нескольких песен. И вообще, вся эта гомофобная политика несправедлива, ведь в зале наверняка есть геи.
Видимо, эта прочувствованная речь так впечатлила басиста группы Росса Макдональда, что после спича он слился с солистом The 1975 в благодарственном поцелуе прямо на сцене.
Осторожно! Впечатлительных просьба воздержаться от просмотра видео!
После этого организаторы концерта объявили об отмене следующих выступлений, несмотря на то, что мероприятие должно было продлится еще несколько дней. Причиной такого решения назвали директиву Минсвязи Малайзии, которое “подчеркнуло свою непоколебимую позицию против любых сторон, которые оспаривают, высмеивают или нарушают законы Малайзии”.
Кстати, посетители фестиваля тоже остались недовольны поведением Хили - в конце концов, из-за него отменили выступления и других артистов, и он был не единственным, на кого хотели бы посмотреть зрители.
Пострадали и организаторы фестиваля, которые клятвенно обещали, что группа будет вести себя в соответствии с местными правилами и обычиями. Центральное агентство страны по приему заявок на съемки и выступления иностранных артистов (Puspal) подало заявление в полицию против компании Future Sound Asia (организатор мероприятия) и самой группы The 1975. Интересно, что ранее, в июне, Puspal уже отклонял заявку на выступление этой группы. Однако организатор подал апелляцию 13 июля, письменно подтвердив, что возьмет на себя полную ответственность в случае любого несоблюдения группой правил." Поэтому кое-кому придётся несладко.
Что касается The 1975 , их не ждут теперь ни в Индонезии, ни на Тайване, и в Малайзию группе также запрещён въезд. А ведь могли бы отыграть концерты и денег заработать, однако желание ради хайпа влезть со своим уставом в чужой монастырь оказалось превыше разума.
Кстати, трюк с поцелуем Хими исполняет не в первый раз. И всё, как по нотам - исключительно в мусульманских странах. То же самое он проделал в Дубае в 2019г, пригласив на сцену фаната и поцеловав его взасос. Провокатор, климатический активист, поддерживающий Грету Тунберг - и это всё о нём.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста