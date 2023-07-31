Немного о муравьиных яйцах

Ещё за яйца часто принимают личинок муравьёв. Ведь они пухленькие, белые, а их лапки и челюсти настолько маленькие, что обнаружить их можно лишь тогда, когда знаешь, где их искать. Даже по сравнению с увальнями-гусеницами, личинки муравьёв ленивы и беззащитны. Они не могут самостоятельно искать пищу, передвигаться и даже следить за собственной гигиеной.