Немного о муравьиных яйцах

По данным интернета, муравьиная матка откладывает 20 яиц в день. Как же в неё столько помещается?
Если кратко, то никак. Это физически невозможно. Таскаемые рабочими коричневые «яйца» на самом деле — куколки. Перед окукливанием личинки муравьёв ткут себе кокон из плотного и крепкого коричневого шёлка. Он и создаёт видимость скорлупы. Но есть виды, что не заворачиваются в шелка, а перерождаются в открытую. Таких насекомых не спутаешь с яйцами — они выглядят как свернувшиеся в позу эмбриона белёсые муравьи.
Ещё за яйца часто принимают личинок муравьёв. Ведь они пухленькие, белые, а их лапки и челюсти настолько маленькие, что обнаружить их можно лишь тогда, когда знаешь, где их искать. Даже по сравнению с увальнями-гусеницами, личинки муравьёв ленивы и беззащитны. Они не могут самостоятельно искать пищу, передвигаться и даже следить за собственной гигиеной.
Причина превращения личинок в аморфные шарики проста: челюсти и лапки деградировали за ненадобностью. На протяжении десятков миллионов поколений личинки муравьёв рождались в темноте и безопасности, под надёжной защитой взрослых.
Настоящие яйца муравьёв обнаружить тяжело. Они совсем небольшие, всего 1-1,5 миллиметра в длину. Но в момент, когда матка их откладывает, они ещё меньше! В погоне за скоростью размножения королеве пришлось пожертвовать качеством. Запас пищи внутри яиц недостаточен для полноценного развития эмбриона.
Решение этой проблемы взяли на себя рабочие: они регулярно облизывают яйца. Тонкая стенка яйца впитывает находящиеся в слюне питательные вещества, за счёт чего и растут его объёмы. Кроме того, слюна обладает противобактериальным и антигрибковым действием. Она обеспечивает следующие поколения насекомых защитой от патогенной гадости.
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