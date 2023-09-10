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В Австралии объявили войну котикам

В Австралии объявили войну котикам

Автор:
10 сентября 2023 09:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   война с котами   кошки   оон   природа   уничтожение   
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Дело в том, что на континенте изначально кошек не было, они туда попали с первыми европейскими поселенцами. А большинство мелких местных животных против таких хищников оказались совершенно беспомощными.

Правительство уже давно признало угрозой диких кошек и даже разработало программу их по отлову и уничтожению, но теперь решили усложнить жизнь и домашним хвостатым.


Началось все с очередного доклада ООН, в котором кошки были названы "врагами" и обвинены в уничтожении уникального биологического разнообразия Австралии. Они якобы убивают до двух миллиардов птиц и животных в год, тем самым нанося непоправимый вред местной живности.


Согласно исследованию, одна домашняя кошка убивает в среднем около 186 млекопитающих, птиц, рептилий и лягушек в год по сравнению с 748, которые может убить одна дикая кошка. Однако, поскольку домашние кошки сосредоточены в пригородах с более высокой плотностью населения, общее количество животных, которых они убивают на гектар в пригородах, выше, чем количество, которое убивают дикие кошки.


Это не совсем ново — австралийское правительство также объявило войну диким кошкам еще в 2015 году, но если раньше диких кошек просто убивали, то теперь решили переключиться и на домашних. Теперь им запрещено выходить из дома ночью, будут ставить капканы. Также власти намерены кастрировать всех усатых и ввести запрет на количество котов, которых может завести одна семья. В части регионов и вовсе собираются запретить держать котиков дома.


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Метки: Австралия   война с котами   кошки   оон   природа   уничтожение   
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5  комментариев
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321
3zo672nyb9t0 Час назад
Австралийцы постоянно с животными воюют и постоянно проигрывают.
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1k
Мария Коненкова 11 минут назад
Помню, как-то попала на некий канал защитников природы, нифига не австралийский, наш отечественный, там тоже фото с кучками дохлых мышей выкладывали в качестве иллюстрации, какой непоправимый вред популяции диких грызунов наносят домашние кошки. Так что бывает))
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* You All Полчаса назад
а может начать уничтожать австралийцев? они же больше уничтожают,что...нет?
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1k
surgy Час назад
Забавные они, за всю историю этого государства воевали и воевали: в конце 18 века привезли кроликов, так те расплодились, что им пришлось объявлять войну, заодно завезли лисиц, чтобы кролей поубивать, второй враг - лисица! И ей война.
Дальше кого только не завозили: лягушек, Жуков навозных, даже рыбы - карпы в реках и те привозные. И всем объявлена война. Из-за того, что вытесняют свою флору и фауну и более пригодны к жизни.
По сути тупые выводы из-за тупых действий привели дикой разбалансировке природы и все что сейчас делает человек - продолжает совершать ошибки и воевать, но в этот раз с кошками
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