В Австралии объявили войну котикам

Дело в том, что на континенте изначально кошек не было, они туда попали с первыми европейскими поселенцами. А большинство мелких местных животных против таких хищников оказались совершенно беспомощными.
Правительство уже давно признало угрозой диких кошек и даже разработало программу их по отлову и уничтожению, но теперь решили усложнить жизнь и домашним хвостатым.
Началось все с очередного доклада ООН, в котором кошки были названы "врагами" и обвинены в уничтожении уникального биологического разнообразия Австралии. Они якобы убивают до двух миллиардов птиц и животных в год, тем самым нанося непоправимый вред местной живности.
Согласно исследованию, одна домашняя кошка убивает в среднем около 186 млекопитающих, птиц, рептилий и лягушек в год по сравнению с 748, которые может убить одна дикая кошка. Однако, поскольку домашние кошки сосредоточены в пригородах с более высокой плотностью населения, общее количество животных, которых они убивают на гектар в пригородах, выше, чем количество, которое убивают дикие кошки.
Это не совсем ново — австралийское правительство также объявило войну диким кошкам еще в 2015 году, но если раньше диких кошек просто убивали, то теперь решили переключиться и на домашних. Теперь им запрещено выходить из дома ночью, будут ставить капканы. Также власти намерены кастрировать всех усатых и ввести запрет на количество котов, которых может завести одна семья. В части регионов и вовсе собираются запретить держать котиков дома.
Источник:
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Дальше кого только не завозили: лягушек, Жуков навозных, даже рыбы - карпы в реках и те привозные. И всем объявлена война. Из-за того, что вытесняют свою флору и фауну и более пригодны к жизни.
По сути тупые выводы из-за тупых действий привели дикой разбалансировке природы и все что сейчас делает человек - продолжает совершать ошибки и воевать, но в этот раз с кошками