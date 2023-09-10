В Австралии объявили войну котикам

Это не совсем ново — австралийское правительство также объявило войну диким кошкам еще в 2015 году, но если раньше диких кошек просто убивали, то теперь решили переключиться и на домашних. Теперь им запрещено выходить из дома ночью, будут ставить капканы. Также власти намерены кастрировать всех усатых и ввести запрет на количество котов, которых может завести одна семья. В части регионов и вовсе собираются запретить держать котиков дома.