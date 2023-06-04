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В Воронеже рухнула подпорная стена Каменного моста — одного из символов города

В Воронеже рухнула подпорная стена Каменного моста — одного из символов города

Автор:
04 июня 2023 09:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   воронеж   мост   подпорная стена Каменного моста   рухнула   стена   
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После мощного дождя город утонул в лужах, ливнёвки не справились с сильными потоками воды. Рядом с Каменным мостом образовалась огромная лужа, из-за чего не выдержала подпорная стена и камни рухнули на дорогу.

Чудом в этот момент внизу никого не было.

«Это офигеть как страшно было».

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Метки: видео   воронеж   мост   подпорная стена Каменного моста   рухнула   стена   
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2  комментария
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Kostick Час назад
у оператора второго видоса паркинсон?
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Anarasius

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