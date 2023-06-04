В Воронеже рухнула подпорная стена Каменного моста — одного из символов города

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После мощного дождя город утонул в лужах, ливнёвки не справились с сильными потоками воды. Рядом с Каменным мостом образовалась огромная лужа, из-за чего не выдержала подпорная стена и камни рухнули на дорогу.
Чудом в этот момент внизу никого не было.
«Это офигеть как страшно было».
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