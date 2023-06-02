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27 крутых и необычных штук, на которые интересно взглянуть

27 крутых и необычных штук, на которые интересно взглянуть

Автор:
02 июня 2023 23:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Диковинки   Фотоподборка   интересно   необычно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
1402
28

В нашем мире абсолютно точно нет недостатка в необычных местах, крутых людях и удивительных достопримечательностях — только взгляните на эту подборку странных, интересных и крутых вещей, которыми поделились пользователи сети. Такое точно не каждый день увидишь!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диковинки   Фотоподборка   интересно   необычно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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1  комментарий
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grigorenko vladislav 6 минут назад
Портрет мумии из древнего Египта? Безобразный перевод, или просто написали, не задумываясь над смыслом? Зачем писать портрет мумии? Портрет делали с живого человека, который потом использовали как погребальную маску.
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