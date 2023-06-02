27 крутых и необычных штук, на которые интересно взглянуть

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В нашем мире абсолютно точно нет недостатка в необычных местах, крутых людях и удивительных достопримечательностях — только взгляните на эту подборку странных, интересных и крутых вещей, которыми поделились пользователи сети. Такое точно не каждый день увидишь!
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3. Любопытная находка в антикварном магазине: бюстгальтер, который якобы носила Дженнифер Энистон
7. Тибетский белый як — самый редкий окрас яка в мире, их численность составляет около 3% от всей популяции
14. Модель первого в мире мотоцикла — Daimler Reitwagen 1885 года выпуска. Корпус был деревянным, а двигатель разгонял этого «монстра» до 12 км/час
17. Невероятно хорошо сохранившийся динозавр возрастом 110 миллионов лет, случайно обнаруженный горняками в Канаде
23. Камера поймала свет, отражающийся от водяных капель пара, и добавила кукурузе немного волшебства
Источник: — переведено специально для fishki.net
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