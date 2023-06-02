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Истории после вызова скорой, от которых в глазах темнеет

Истории после вызова скорой, от которых в глазах темнеет

Автор:
02 июня 2023 18:09
Сообщество : Истории
Метки: Скорая   болезнь   вызов   медицина   скораяпомощь   фельдшер   
1599
14

К сожалению, в жизни хотя бы раз каждому из нас приходилось вызывать скорую по состоянию здоровья. И не всегда этот опыт положительный. Собрали истории от людей, которые вообще в шоке от фельдшеров.

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А у вас были случаи со скорой?


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Метки: Скорая   болезнь   вызов   медицина   скораяпомощь   фельдшер   
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8  комментариев
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743
Вадим 22 минуты назад
Пару недель назад тесть пожаловался на боль за грудиной. Вызвали скорую, бригада приехала через 15 минут. Осмотрели, сделали ЭКГ, сказали, что есть подозрение на инфаркт, предложили госпитализацию. В больнице инфаркт подтвердился, в тот же день тесть был прооперирован, поставили стент. Врач сказал, что вовремя успели! Так что бригаде скорой помощи полный респект!
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3k
lekha-fil Минуту назад
Ни один врач (фельдшер) не отвечает за результат.
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3k
poбт Полчаса назад
если собрать все эти о*х*уительные страшилки про скорую, со всех интернетов вместе взятых и сравнить с количеством вызовов в ОДИН ДЕНЬ...
да даже сравнивать нечего будет
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3k
Lexx 53 минуты назад
3. У моей бабули так же было, приехали, осмотрели, сказали: "А что вы хотели, вы же не девочка, поменьше нервничайте". Вкололи какую то "витаминку" и уехали. Мать вызвала другую бригаду, приехали (врач молодой), этот сразу руки пощупал, глаза осмотрел, башку туда-сюда поворочал. Всё, говорит, инсульт, срочная госпитализация.
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20k
Виталий Касандров 57 минут назад
Таки стекло интересно какой нужно вести образ жизни, что бы получить инсульт в 21 год?
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30
Obrval Виталий Касандров 36 минут назад
Ситуации в жизни разные бывают. Не всегда всё от человека зависит.
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114
Божечки-кошечки Виталий Касандров 41 секунду назад
Надо иметь врожденную патологию сосудов , чаще всего небольшие аневризмы встречаются
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