Истории после вызова скорой, от которых в глазах темнеет

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К сожалению, в жизни хотя бы раз каждому из нас приходилось вызывать скорую по состоянию здоровья. И не всегда этот опыт положительный. Собрали истории от людей, которые вообще в шоке от фельдшеров.
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А у вас были случаи со скорой?
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да даже сравнивать нечего будет