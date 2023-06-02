Почему в США дети отправляют пенсионеров в дома престарелых, и как они там живут

В России домом престарелых можно по-настоящему пугать людей пенсионного и предпенсионного возраста. Все-таки у нас это заведение — символ отчаяния, одинокой старости и абсолютной ненужности. Однако в США встретить старость в доме престарелых — не что-то из ряда вон выходящее: довольно большой процент людей проходит через это. Поэтому большая часть населения этого не боится, напротив, люди сами копят себе деньги на старость в этом месте.
А сколько копить?
И тут начинается самое интересное. Бесплатных или государственных домов престарелых в США просто нет. Точнее, практически нет. В Америке есть дома престарелых, куда могут отправить практически недееспособного одинокого человека, неспособного ухаживать за собой самостоятельно. Но эти заведения — скорее лечебницы, чем дома престарелых.
Большая же часть домов престарелых принадлежит частным лицам, поэтому за проживание там придется раскошелиться. Так, изучив сайты разных заведений в разных штатах, я смогла примерно понять прайс.
Итак, цена на проживание в доме престарелых в самом простом заведении без медицинского обслуживания начинается от 2500 долларов, что равно примерно 202 тысячам рублей. Потолка тут просто нет. Но в элитный дом престарелых можно заселиться уже за 6 тысяч долларов в месяц. Это примерно 485 тысяч рублей. Суммы кажутся просто баснословными.
Кроме того, вселяясь в дом престарелых, многие заведения требуют еще своеобразный разовый платеж, который может доходить до 100 тысяч долларов, он идет на досуг пенсионера. Однако если человек покидает этот мир раньше, часть суммы могут вернуть его родственникам.
И тут может возникнуть вопрос: откуда же такие деньги? Неужели они есть у среднестатистического пенсионера? На удивление, да. В Америке есть немало пенсионных программ: от зарплаты идет около 30% на счет будущей пенсии. Так некоторым удается за жизнь скопить от 500 тысяч до миллиона долларов. Впрочем, иногда за пенсионеров платят дети. А если пенсионер уже потратил свои деньги, а ребенок (по решению суду) отказывается платить за родителя, то государство берет дело в свои руки и оплачивает проживание человека из своего бюджета.
Почему дом престарелых, а не жизнь в покое
И тут может возникнуть вполне закономерный вопрос: к чему такие траты? Зачем спускать такие баснословные деньги на частные богодельни, если можно просто тихо жить в семье своих детей или даже в гордом одиночестве? Ответ прост: в Америке дом престарелых видится не способом избавиться от родственника, а актом заботы.
Дети искренни любят своих родителей, постоянно их навещают и верят: в доме престарелых им лучше. Там у них есть медицинская помощь, много друзей одного с ними возраста, интересный досуг и помощь во всем. За стариков убираются в комнатах, им помогают в быту, за них готовят еду. Они могут буквально жить в свое удовольствие и ни о чем не думать, наслаждаясь заслуженным за годы труда отдыхом.
Таким образом, люди верят, что больного родственника действительно лучше отвезти в дом престарелых: там за ним будут круглосуточно наблюдать квалифицированные врачи, что позволит детям и внукам спокойно работать и не бросать карьеру (теряя очень много денег и свою пенсию), сидя со стареньким родителем. Да, порой это еще и вопрос финансов, ведь потеряв работу в Америке ты рискуешь потерять медицинскую страховку, жилье и пенсию. А это — прямой путь к бездомной жизни.
Что представляет собой дом престарелых в США?
И тут возникает вопрос: что же это за дома такие, что их воспринимают, как благо? Изучив разные предложения на сайтах самих домов, можно примерно представить каждый из них.
Во-первых, есть дом с медицинским обслуживанием. Как правило, это специализированные заведения: одни принимают только людей с Альцгеймеров, другие — только после инсультов, третьи берут сердечников: можно найти заведения под любые запросы.
Их задача — обеспечить безопасность и уход за пациентами. Поэтому они напичканы сиделками, врачами и медсестрами, в них готовят специальную еду, и в целом они похожи больше на некие стационары, но с большей свободой передвижения. В них-то американцы как раз попасть не хотят.
Именно об этом заведении ходят страшилки по Америке, ведь люди тут живут, придерживаясь строгих правил. За пенсионерами следят, тех заставляют жить по жесткому расписанию и никуда не уходить. Для старого человека это может быть сильным стрессом. Но стрессом необходимым.
Во-вторых, есть дома "с помощью". Сиделки помогают пенсионерам одеваться и убираются в их комнатах, они следят за давлением, но на этом все. Дальше пенсионер живет своей жизнью. В таких заведениях есть бассейны и библиотеки, площадки для гольфа и залы для игры в карты и лото. Здесь проводятся танцы, кружки по лепке и всевозможные кулинарные курсы. Нередко в таких домах старики чувствуют себя более полноценно, чем их молодые родственники: каждый день у них расписан по минутам!
В-третьих, есть своеобразные санатории — дорогие и респектабельные дома для очень обеспеченных людей. Здесь пенсионеры живут не в комнатах, а в собственных домиках-виллах, у них есть шведский стол и доступ к СПА.
Их жизнь похожа на жизнь в дорогом отеле среди себе подобных богачей. Эдакие прожигатели старости: люди играют в карты, веселятся, а в случае чего... медики появятся в течение пары минут.
Впрочем, третий вариант — скорее исключение. Больше всего в Америке именно домов престарелых первых двух типов.
А что говорят сами пенсионеры?
На удивление, мнение жильцов дома престарелых очень сильно отличается в зависимости от типа заведения. Так люди с проблемами со здоровьем мечтают попасть домой и вырваться из жизни по расписанию. Они видят вокруг себя исключительно больных и немощных людей, подчиняются правилам докторов и искренне хотят вырваться из такой жизни, вернувшись к своему привычному распорядку. Продление жизни для них не так важно, как качество.
И в какой-то степени их и правда можно понять. Только вот заниматься реабилитацией в домашних условиях часто невозможно. Поэтому такие дома являются скорее вынужденной мерой.
Люди живущие в простых домах престарелых, чаще всего довольны. Они окружены своими сверстниками с одинаковыми интересами, у них есть аквааэробика и гольф, бассейн и библиотека. Они наконец могут попробовать себя в том, в чем всю жизнь хотели: лепке, производстве игрушек или даже работе с деревом. Тут старики могут жить и чувствовать радость жизни, поэтому недовольных здесь мало.
При этом среднестатистический одинокий человек пенсионного возраста в Америке может бояться угодить в дом престарелых. Ведь отправить его туда могут не только по собственному желанию, но и по решению суда. Так, если пожилой сосед ведет себя неадекватно и странно, соседи в судебном порядке могут буквально упечь его в такое заведение: государство против его воли лишит его квартиры (в счет уплаты проживания), буквально направляя на принудительное лечение и заботу.
Вот такие случаи и пугают пенсионеров, распространяя в среде одиноких бабушек и дедушек негативное мнение о подобных местах.
Источник:
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грусть печаль
p/s То, что на фото - это очень дорогие "дома", очень!