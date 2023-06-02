Почему в США дети отправляют пенсионеров в дома престарелых, и как они там живут

А сколько копить?

И тут начинается самое интересное. Бесплатных или государственных домов престарелых в США просто нет. Точнее, практически нет. В Америке есть дома престарелых, куда могут отправить практически недееспособного одинокого человека, неспособного ухаживать за собой самостоятельно. Но эти заведения — скорее лечебницы, чем дома престарелых.

Большая же часть домов престарелых принадлежит частным лицам, поэтому за проживание там придется раскошелиться. Так, изучив сайты разных заведений в разных штатах, я смогла примерно понять прайс.

Итак, цена на проживание в доме престарелых в самом простом заведении без медицинского обслуживания начинается от 2500 долларов, что равно примерно 202 тысячам рублей. Потолка тут просто нет. Но в элитный дом престарелых можно заселиться уже за 6 тысяч долларов в месяц. Это примерно 485 тысяч рублей. Суммы кажутся просто баснословными.