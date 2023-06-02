Сеть кинотеатров из США устроила опрос среди матерей, составив топ-10 самых сексуальных актёров по их мнению

В опросе поучаствовало 2000 женщин, и среди актёров, за которых они проголосовали, оказалось много представителей старшего поколения. Некоторых из них уже и в живых нет.
Давайте посмотрим на первую десятку.
Представители сети кинотеатров Showcase Cinemas, работающей в США, Великобритании, Бразилии и Аргентине провели опрос среди матерей с целью выяснить, кто, по их мнению, является самым сексуальным актёром в истории кино.
10 место — Брэдли Купер (4% голосов)
Актёр в фильме «Звезда родилась» (2017). Он оказался самым младшим в топе.
9 место — Алан Рикман (5% голосов)
Актёр в фильме «Крепкий орешек» (1988).
8 место — Морган Фримен (5% голосов)
Актёр в фильме «Брюс Всемогущий» (2003).
7 место — Харрисон Форд (6% голосов)
Актёр в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984).
6 место — Джон Уэйн (6% голосов)
ктёр в фильме «Дилижанс» (1939).
5 место — Роберт Редфорд (7% голосов)
Актёр в фильме «Какими мы были» (1973).
4 место — Патрик Суэйзи (7% голосов)
Актёр в фильме «Грязные танцы» (1987).
3 место — Том Хэнкс (8% голосов)
Актёр в фильме «Ангелы и демоны» (2009).
2 место — Робин Уильямс (8% голосов)
Актёр в фильме «Доброе утро, Вьетнам» (1987).
1 место — Том Круз (9% голосов)
Актёр в фильме «Ванильное небо» (2001).
Дополнительно матерей спросили и про их любимые фильмы, и вот 10 самых часто называемых
- Звуки музыки (1965) — 10%
- Титаник (1997) — 9%
- Мамма Mia! (2008) — 8%
- Красотка (1990) — 7%
- Грязные танцы (1987) — 7%
- Унесённые ветром (1939) — 6%
- Эта замечательная жизнь (1946) — 6%
- Король лев (1994) — 5%
- Гордость и предубеждение (2005) — 4%
- Побег из Шоушенка (1994) — 3%
Какой актёр или фильм, по вашему мнению, достоин того статуса, которым его наделили опрошенные?
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