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Сеть кинотеатров из США устроила опрос среди матерей, составив топ-10 самых сексуальных актёров по их мнению

Сеть кинотеатров из США устроила опрос среди матерей, составив топ-10 самых сексуальных актёров по их мнению

Автор:
02 июня 2023 08:42
Сообщество : Кино
Метки: актре   в мире   кино   люди   матери сша   опрос   сексуальный актер   фильм   
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В опросе поучаствовало 2000 женщин, и среди актёров, за которых они проголосовали, оказалось много представителей старшего поколения. Некоторых из них уже и в живых нет.

Давайте посмотрим на первую десятку.

Представители сети кинотеатров Showcase Cinemas, работающей в США, Великобритании, Бразилии и Аргентине провели опрос среди матерей с целью выяснить, кто, по их мнению, является самым сексуальным актёром в истории кино.


10 место — Брэдли Купер (4% голосов)

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Актёр в фильме «Звезда родилась» (2017). Он оказался самым младшим в топе.


9 место — Алан Рикман (5% голосов)

Актёр в фильме «Крепкий орешек» (1988).


8 место — Морган Фримен (5% голосов)

Актёр в фильме «Брюс Всемогущий» (2003).


7 место — Харрисон Форд (6% голосов)

Актёр в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984).


6 место — Джон Уэйн (6% голосов)

ктёр в фильме «Дилижанс» (1939).


5 место — Роберт Редфорд (7% голосов)

Актёр в фильме «Какими мы были» (1973).


4 место — Патрик Суэйзи (7% голосов)

Актёр в фильме «Грязные танцы» (1987).


3 место — Том Хэнкс (8% голосов)

Актёр в фильме «Ангелы и демоны» (2009).


2 место — Робин Уильямс (8% голосов)

Актёр в фильме «Доброе утро, Вьетнам» (1987).


1 место — Том Круз (9% голосов)

Актёр в фильме «Ванильное небо» (2001).


Дополнительно матерей спросили и про их любимые фильмы, и вот 10 самых часто называемых


  1. Звуки музыки (1965) — 10%
  2. Титаник (1997) — 9%
  3. Мамма Mia! (2008) — 8%
  4. Красотка (1990) — 7%
  5. Грязные танцы (1987) — 7%
  6. Унесённые ветром (1939) — 6%
  7. Эта замечательная жизнь (1946) — 6%
  8. Король лев (1994) — 5%
  9. Гордость и предубеждение (2005) — 4%
  10. Побег из Шоушенка (1994) — 3%

Какой актёр или фильм, по вашему мнению, достоин того статуса, которым его наделили опрошенные?

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Метки: актре   в мире   кино   люди   матери сша   опрос   сексуальный актер   фильм   
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Макс 11 минут назад
А где Джони?
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