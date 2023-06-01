Нелепые законы разных стран, которые действительно существуют

Вот еще один странный закон из Англии. Согласно нему все киты, дельфины и прочие морские млекопитающие, находящиеся в 4 - км прибрежной зоне Англии, являются собственностью короля Великобритании. Поэтому даже если вы просто прикоснетесь к одному из них, то нарушите закон.



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