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Нелепые законы разных стран, которые действительно существуют

Нелепые законы разных стран, которые действительно существуют

Автор:
01 июня 2023 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   нелепые законы   удивительно   факты   фото   
1973
9

Мы мало что знаем о законах других стран, да если честно, и не хотим, потому что это очень скучная тема. И мы очень сильно ошибаемся.


Вы не можете есть печенье на Рождество

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В 1644 году в Англии Оливер Кромвель запретил празднование Рождества, потому что по его мнению это было аморально. Наряду с самим праздником также были запрещены многие связанные с ним атрибуты, в том числе сладкие рождественские булочки и печенье. Самое забавное, что этот закон официально никто не отменял, так что технически каждый житель Англии совершает преступление каждый раз, когда на Рождество съедает печенье.


Выбор имени

Во Франции запрещено называть свинью Наполеоном. Это правило введено с целью предотвращения обиды наследников Наполеона Бонапарта.


Вы не можете трогать китов

Вот еще один странный закон из Англии. Согласно нему все киты, дельфины и прочие морские млекопитающие, находящиеся в 4 - км прибрежной зоне Англии, являются собственностью короля Великобритании. Поэтому даже если вы просто прикоснетесь к одному из них, то нарушите закон.


Вы не можете умереть в Парламенте

Думаете, на этом странные английский законы закончились? Вы ошибаетесь. У нас есть для вас еще один вызывающий недоумение закон. Согласно нему смерть любого политика в Парламента является преступлением. Мы не может точно сказать, какое наказание получит преступник, убивший кого-нибудь в стенах этого законодательного органа. Вероятно, и он, и убитый будут наказаны по закону.


Вы не можете помогать тонущему человеку

Ну и какой же список странных законов без Китая! В этой стране существует закон, по которому запрещено помогать тонущему человеку. Этот странный и негуманный правовой акт связан с восточной философией, утверждающей, что любое вмешательство в судьбу человека аморально. Скептики, однако, считают, что китайские власти используют этот закон для контроля за численностью населения, но нам больше нравится первый вариант.


Вы не можете целоваться на железнодорожных станциях

Франция ассоциируется у всех с любовью. Поэтому непонятно, как следующий закон вообще мог в ней возникнуть. Он был принят в 1910 году, когда целующиеся пары были так заняты, прощаясь друг с другом, что из-за них приходилось задерживать поезда. Как результата, власти запретили целоваться на железнодорожных платформах и создали специальные зоны, где влюбленные парочки могли как следует сказать друг другу «пока».


Вы не можете кормить голубей

На самом деле вы можете делать это где угодно, но только не в Венеции. Там кормление бедных голодных голубей незаконно и наказывается штрафом. Но доля разумности в этом законе есть – если вы не хотите видеть запачканные голубиным пометом красивые здания и памятники, тогда соблюдайте этот закон.


Будда

В Таиланде запрещено выносить из страны изображения Будды без предварительного разрешения. Это правило направлено на защиту священных символов и предотвращение коммерциализации религиозных объектов.


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Метки: в мире   интересно   нелепые законы   удивительно   факты   фото   
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7  комментариев
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35
Obrval Час назад
Вы не можете помогать тонущему человеку в Китае.

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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28k
Serg2001 Час назад
"Согласно Нему "
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10k
Алексей Час назад
Ездёшь! В Тайланде можно вывозить будду ,только до определенного размера(высоты)
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32
Кристофер Роббин Алексей 7 минут назад
тот, что на пхукете на горе стоит по любому нельзя вывозить
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14k
Мистер Фикс Час назад
Кормить голубей запрещено во многих странах.
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3k
Диагноз Час назад
Комментарий к фото
Похоже на фейк, был в Венеции, голубей кормят все туристы. Птицы садятся на руки и жрут как не в себя, прямо как на картинке. Местные продают корм на каждом квадратном метре. Не знаю как там с запретами на кормление птиц...
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