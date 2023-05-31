История, достойная экранизации развернулась на границе Польши и Белоруссии. Семья россиян, спасая своих детей от шведской ювенальной юстиции, предприняла попытку прорваться через погранпункт из польского Тересполя в белорусский Брест.
Утром 30 мая к польскому пункту пропуска легкового автомобиля «Тересполь» в направлении Беларуси подъехал легковой автомобиль.
Во время проверки паспортов машина вдруг резко рванула через шлагбаум, проехала по развернутым шипам, остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через Западный Буг. Из машины выбежала женщина и трое детей, все они бросились бежать на белорусскую территорию, а мужчина развернул авто поперек, чтобы помешать пограничникам их догнать.
Он был задержан польскими силовиками.
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В белорусском пункте пропуска «Брест» женщина рассказала, что они с мужем являются гражданами России и проживали в Швеции. Местные органы власти предприняли попытку изъять детей и передать их в приемную семью. Однако по итогам судебного разбирательства детей удалось оставить с родителями. После этого случая супруги решили вернуться на родину.
Однако, прохождение контроля в польском пункте пропуска «Тересполь» затянулось настолько, что у родителей возникло подозрение, что детей, которые являются подданными Швеции, из Евросоюза не выпустят.
Испугавшись, что малышей вновь могут забрать, супруги решили идти на прорыв из Польши в Беларусь.
Сотрудники российского генконсульства в Бресте сработали оперативно. Все необходимые меры для возвращения россиянки и её детей в Россию уже предпринимаются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев. Он отметил, что посольство внимательно следит за ситуацией и оперативно реагирует на происшествия, связанные с гражданами России:
Мы предприняли необходимые действия, связались с белорусской стороной. Наши консулы, которые работают в Бресте, оперативно отреагировали, выехали на место. Хочется отметить работу наших белорусских коллег за их помощь, за четкое взаимодействие с нами. Они передали нашему консулу семью, с семьей все в порядке, отмечу, они живы-здоровы, все хорошо. В настоящее время они находятся у родственников, которые проживают в городе Бресте, и сейчас мы занимаемся необходимыми в данном случае процедурами, в том числе документальными, для того, чтобы наши граждане могли вернуться на родину
К сожалению, неясной остаётся дальнейшая судьба главы семейства.
История побега из Европы попала в т.ч в поле зрения некоторых европейских ТГ-каналов. Пишут, что отец детей совершил "настоящий мужской поступок":
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Инцидент произошел на пограничном переходе в городе Тересполь. Когда офицер собрал паспорта для проверки, автомобиль с российской семьей резко двинулся в сторону территории Белоруссии, пробив...