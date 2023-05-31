Россиянка с тремя детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась в Белоруссии

Инцидент произошел на пограничном переходе в городе Тересполь. Когда офицер собрал паспорта для проверки, автомобиль с российской семьей резко двинулся в сторону территории Белоруссии, пробив...