В белорусском пункте пропуска «Брест» женщина рассказала, что они с мужем являются гражданами России и проживали в Швеции. Местные органы власти предприняли попытку изъять детей и передать их в приемную семью. Однако по итогам судебного разбирательства детей удалось оставить с родителями. После этого случая супруги решили вернуться на родину.

Однако, прохождение контроля в польском пункте пропуска «Тересполь» затянулось настолько, что у родителей возникло подозрение, что детей, которые являются подданными Швеции, из Евросоюза не выпустят.

Испугавшись, что малышей вновь могут забрать, супруги решили идти на прорыв из Польши в Беларусь.