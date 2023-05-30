Россиянка с тремя детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась в Белоруссии

Инцидент произошел на пограничном переходе в городе Тересполь. Когда офицер собрал паспорта для проверки, автомобиль с российской семьей резко двинулся в сторону территории Белоруссии, пробив шлагбаум и проехав по шипам.
Уточняется, что нарушительницу сопровождал мужчина, которого полицаям удалось задержать. Он понесет ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причиненный ущерб. Сама россиянка успешно скрылась вместе с детьми, один из которых имел российское гражданство, а двое других — шведское. В отношении последних действовал запрет на выезд из Швеции.
Машина остановилась посреди пограничного моста. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть в Беларусь.
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"Сопровождал" следовательно не был за рулём. Тогда не понятно что ему предъявят, если не он рулил ситуацией.