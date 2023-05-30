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Россиянка с тремя детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась в Белоруссии

Россиянка с тремя детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась в Белоруссии

Автор:
30 мая 2023 16:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Европа   Польша   Республика Беларусь   граница   
571
3

Инцидент произошел на пограничном переходе в городе Тересполь. Когда офицер собрал паспорта для проверки, автомобиль с российской семьей резко двинулся в сторону территории Белоруссии, пробив шлагбаум и проехав по шипам.

Уточняется, что нарушительницу сопровождал мужчина, которого полицаям удалось задержать. Он понесет ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причиненный ущерб. Сама россиянка успешно скрылась вместе с детьми, один из которых имел российское гражданство, а двое других — шведское. В отношении последних действовал запрет на выезд из Швеции.


Машина остановилась посреди пограничного моста. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть в Беларусь.


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Метки: Европа   Польша   Республика Беларусь   граница   
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11  комментариев
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15k
Элитный тигр Час назад
Ну пока то, что я понял из этой статейки - то что тетка похитила как минимум двух детей из Швеции.
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1k
ChePaev 21 минуту назад
вот так человека неудержимо рвало на родину)))
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968
Uganda Полчаса назад
Наконец-то дети поедят нормально рассыпчатой картошечки с салом, а не химозные шведские наггетсы
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4k
Денис 44 минуты назад
Что то не понятно кто за рулём то был.
"Сопровождал" следовательно не был за рулём. Тогда не понятно что ему предъявят, если не он рулил ситуацией.
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72
Человек Разумный 59 минут назад
Спасалась с детьми из процветающей Европы ? Там наверное так хорошо ....
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12k
GROMOZEKA Час назад
Забыл добавить - «мы будем следить за развитием ситуации»
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
14557



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