Россиянка с тремя детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась в Белоруссии

Уточняется, что нарушительницу сопровождал мужчина, которого полицаям удалось задержать. Он понесет ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причиненный ущерб. Сама россиянка успешно скрылась вместе с детьми, один из которых имел российское гражданство, а двое других — шведское. В отношении последних действовал запрет на выезд из Швеции.