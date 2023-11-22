Неуслышанная песня ушедших навсегда мохо

Незамысловатая песенка птицы, зовущей любовь. Но этой песне не суждено было стать услышанной.
История этой неприметной симпатичной птахи столь же печальна, как те, что не успели рассказать навсегда исчезнувшие с лица земли по вине «венца творения» виды.
Чешуегорлый мохо (лат. Moho braccatus) – вымерший вид птиц, обитавший на острове Кауаи. Все пять видов семейства Mohoidae не дожили до наших дней. Чешуегорлый мохо продержался чуть дольше своих собратьев.
По размеру он был чуть мельче прочих видов – не более 20 сантиметров длиной. Тёмное оперение мохо оттенял чешуйчатый узор в области груди и горла (отсюда и название). На лапках имелись контрастные лимонные «штанишки», перекликавшиеся по цвету с радужкой. Заострённый клюв был немного загнут вниз. Такая форма позволяла питаться не только насекомыми, но и нектаром, из-за чего птицу даже ошибочно отнесли к семейству Медососовые.
Вплоть до конца позапрошлого века этот вид был обычным представителем острова. Голос мохо вплетался в многоголосый птичий оркестр, исполняющий завораживающую песню природы. Но потом на Гавайях появились люди. А с ними свиньи, крысы, птичьи болезни, которые проредили ряды местных обитателей.
А потом и стёрли их с лица земли. Примечательно, что брачная песня этих птиц была общей. Один партнёр начинал, второй поддерживал, заполняя паузы. С момента исчезновения вида за последней живой парой вели тщательное наблюдение. После сильного урагана 1982 года самочка, вероятно, погибла. А самец остался и продолжал петь для любимой. Ведь он не знал, что она уже больше никогда не услышит песню и не ответит ему.
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Биолог Дэвид Бойнтон сделал последнюю запись голоса в 1987 году. Из неё слышно, что птица делает перерывы, ожидая вступления партнёрши во время пауз.
Последующие экспедиции на Кауаи с целью получения информации о чешуегорлом мохо не дали результатов. Следы птиц больше не были обнаружены. Исчезновению эндемиков, чьё существование и так под угрозой, помимо природных (ураганы, болезни) поспособствали и антропогенные факторы,
Мир потерял ещё одну песню. Природа лишилась ещё одного удивительного творения. Хотя в среде энтузиастов ещё остаются оптимисты, верящие, что птицы сохранились где-то в горах, шансы на это с учётом прошедшего времени стремятся к нулю.
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Задолбали вы со своими самообвинениями.
За всю историю Земли, вернее историю, с момента появления Жизни на Земле, практически вся фауна, более 99% видов, вымирала не раз по каким либо причинам.
" богатое изобилие флоры и фауны кажется ничтожным по сравнению с экосистемами глубокого прошлого: по подсчетам, с начала жизни на Земле, 99,9% всех видов вымерли."
Имеется в виду 99,9% из Когда либо ПОЯВИВШИХСЯ И ЖИВШИХ на Земле существ, да и растений тоже, хотя и не так сильно.