Неуслышанная песня ушедших навсегда мохо

По размеру он был чуть мельче прочих видов – не более 20 сантиметров длиной. Тёмное оперение мохо оттенял чешуйчатый узор в области груди и горла (отсюда и название). На лапках имелись контрастные лимонные «штанишки», перекликавшиеся по цвету с радужкой. Заострённый клюв был немного загнут вниз. Такая форма позволяла питаться не только насекомыми, но и нектаром, из-за чего птицу даже ошибочно отнесли к семейству Медососовые.

Вплоть до конца позапрошлого века этот вид был обычным представителем острова. Голос мохо вплетался в многоголосый птичий оркестр, исполняющий завораживающую песню природы. Но потом на Гавайях появились люди. А с ними свиньи, крысы, птичьи болезни, которые проредили ряды местных обитателей.