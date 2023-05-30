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Рыба с человеческим лицом завоевала сотни тысяч лайков и симпатии миллионов людей по всему миру

Рыба с человеческим лицом завоевала сотни тысяч лайков и симпатии миллионов людей по всему миру

Автор:
30 мая 2023 23:45
Сообщество : Животные
Метки: Йорико   Хироюки Аракава   Япония   губан   дайвер   кобудай   моллюск   молоток   рыба   
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Милота недели. В сети уже несколько дней вирусится видео с дайвером, который раскалывает молотком моллюска и кормит им азиатского овцеголового губана или кобудая (Asian sheepshead wrasse) – рыбу с огромной головой, губами и толстым лбом. Рыбуля послушно ждёт угощение, но иногда толкает кормильца, чтобы тот поторопился. Ну чисто телёночек. Морской.

Появившееся в сети видео с рыбой с человеческим лицом и дайвером, разбивающим моллюска молотком, стремительно набирает популярность - почти 90 млн просмотров за несколько дней, сотни тысяч лайков и десятки тысяч репостов. Комментаторы пишут, что рыба напоминает человека, а «любое существо, похожее на человека, выглядит пугающе». Другие отмечают, что она «любопытная и милая — совсем как домашний питомец».

«Мои дети ведут себя точно так же, когда я вставляю батарейки в их новые игрушки», — пишет @kamuhrov.

Пользователи сети предполагают, что дайвер на видео – это японец Хироюки Аракава. Около 30 лет назад Хироюки встретил кобудая Йорико во время строительства подводного синтоистского храма рядом с бухтой Татеяма. В очередной раз погружаясь под воду, мужчина заметил, что кобудай сильно ранен и не может добыть себе еду. Следующие десять дней дайвер кормил Йорико с рук, после чего рыба привыкла к нему, - описывает историю взаимоотношений этих двоих портал Афиша.ру.

Последнее видео с Йорико запустило в Твиттер вал мемов о голодных котиках, девушках и дотошных начинающих специалистах:

Пишут, что хотя видео завирусилось в сети только на прошлой неделе, ему уже почти пять лет, соответственно японскому дайверу Хироюки Аракава, на момент съемки было 79 лет.

Аракава считает, что они стали настоящими друзьями:

«Думаю, она знает, что я спас ее, когда она была тяжело ранена. Любой может привлечь внимание животного, покормив его».

Он уверен, что Йорико узнает его, кроме того, на кадрах видно, что рыба спокойно дает себя погладить и даже поцеловать в свой самый красивый на свете рыбий лоб.

Источник:

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Метки: Йорико   Хироюки Аракава   Япония   губан   дайвер   кобудай   моллюск   молоток   рыба   
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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