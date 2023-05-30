Рыба с человеческим лицом завоевала сотни тысяч лайков и симпатии миллионов людей по всему миру

Появившееся в сети видео с рыбой с человеческим лицом и дайвером, разбивающим моллюска молотком, стремительно набирает популярность - почти 90 млн просмотров за несколько дней, сотни тысяч лайков и десятки тысяч репостов. Комментаторы пишут, что рыба напоминает человека, а «любое существо, похожее на человека, выглядит пугающе». Другие отмечают, что она «любопытная и милая — совсем как домашний питомец».

«Мои дети ведут себя точно так же, когда я вставляю батарейки в их новые игрушки», — пишет @kamuhrov.