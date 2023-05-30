10 женщин, которые в своё время держали в страхе всю Америку

В мировой истории немало женщин, которые в своё время наделали шуму, держали всех в страхе и повлияли на общество. В этом списке — десять грозных дам, которые когда-то посеяли хаос в Америке. Некоторые из них изощрённо убивали, другие — вселяли страх властям своими политическими взглядами, но все они были крайне хитроумны и даже жестоки в том, чтобы получить то, чего они хотели. Какие-то из них скончались десятилетия назад, но их до сих пор вспоминают.
Грисельда Бланко - колумбийская "королева кокаина", которая в 1970-е и 1980-е годы занималась крупной контрабандой кокаина из Колумбии в США. Она выросла в бедности, и с детства попадала в разные истории. Например, в 11 лет Грисельда похитила и убила мальчика в родной Колумбии. В 70-х она открыла для себя торговлю наркотиками, и начала работать со знаменитым наркоторговцем Альберто Браво, который стал её вторым мужем. Вскоре Браво убили - предположительно, в результате покушения, заказанного Бланко. Она полностью взяла торговлю на себя.
Грисельда ответственна за сотни жестоких убийств, в том числе её конкурентов. Когда суд настиг её в 1985 году, полиция не могла доказать её причастность к этим убийствам, поэтому в тюрьме она пробыла меньший срок, чем должна была. В 2004 году она вышла на свободу, и её депортировали в родную Колумбию. Там она отошла от криминала, и спокойно проводила свою старость.. Но в 2012 году, в городе Медельин, её застрелил проезжавший мимо мотоциклист. Сама Грисельда в своё время довела до совершенства схему убийства конкурентов на мотоцикле.
С первого взгляда Ива Крюгер напоминает милую бабушку, но у урожденной Люсиль Хоппер, впервые арестованной ещё в юности, к старости накопилась длинная череда уголовных дел. В одно время она выдавала себя за военную медсестру, залезала в долги и тайно крала вещи, ездила по разным городам и скрывалась. В 1954 году она вышла замуж за Ральфа Крюгера, у которого тоже были проблемы с долгами, и к 1961 году они переехали в отель в Северной Калифорнии. Там Ива подружилась с Милдред и Джеем Арнесонами, владельцами отеля напротив.
Через несколько недель владельцы внезапно пропали без вести. Когда к расследованию приступила полиция, прибыв в отель, они увидели за стойкой регистрации Иву - она сообщила, что она новая владелица отеля, а предыдущие хозяева просто уехали. Позже полицейские получили ордер на обыск имущества отеля. Обыскивая двор, они нашли Милдред и Джея - те были убиты и похоронены в гараже отеля. К тому моменту Ивы уже не было - но её поймали, когда она пыталась сбежать к мексиканской границе. Женщину посадили в тюрьму, но через 20 лет она была досрочно освобождена. В 1975 году свободная Ива продолжила свой преступный путь, совершая мелкие преступления. К 2000 году она скончалась при неизвестных обстоятельствах.
Бонни и Клайд - известный дуэт в преступном мире. Родившаяся в трущобах Западного Далласа, Бонни Паркер в детстве была одной из лучших учениц в школе, она была увлечена актёрством и поэзией.. Но тяжёлый опыт её семьи (как и семьи Клайда) во время Великой депрессии оставил свой отпечаток. В 1929 году, до встречи с Клайдом, Бонни работала официанткой, а Клайд в это время взламывал сейфы, грабил магазины и угонял машины. В 1930-м они познакомились, и начали совершать преступления вместе, объединившись с бандой, которую к тому времени сформировал Клайд.
Всё началось с ограблений магазинов, а закончилось убийствами, ограблениями банков и угоном машин. 23 мая 1934 года знаменитую пару преступников застрелили техасские рейнджеры, предварительно выследив. Многие люди по всей Америке боготворили Паркер за её красоту и образ преступницы, называя первой женщиной-гангстером. Сама пара также получила большое освещение в прессе, и стала своеобразным символом "преступной романтики".
Семья Кейт Бендер совершила множество убийств в Канзасе в конце 19 века. Её мать, отец, брат и сама Кейт много лет управляли гостиницей, где якобы проводили сеансы спиритизма и связи с духами. 23-летняя Кейт была симпатичной и харизматичной девушкой, и легко завлекала клиентов в гостиницу. Она представлялась профессором и экстрасенсом, и заводила клиентов в комнату, где остальные члены семьи проводили убийства.
Всё это время Бендеры думали, что это всё сойдёт им с рук, но однажды ими заинтересовался доктор Уильям Генри Йорк - тот решил выяснить, почему клиенты Бендеров странным образом пропадают. Он прибыл к Бендерам, но сам не вернулся. Затем этим делом занялся его брат, Александр - но когда он добрался до их дома, злосчастная семья уже исчезла. В прямом смысле - Бендеры бесследно исчезли, и никто не знал, где их искать. Возможно, они переехали в далёкое место, где продолжили череду своих преступлений. На территории их дома нашли десятки тел убитых мужчин.
В начале 20-го века Белль Ганнесс была печально известной убийцей мужчин. Она два раза была замужем, и оба мужа Ганнесс скончались. Она получила за это немалые выплаты по страховке, поэтому скорее всего, смерти были подстроены. Затем, овдовев во второй раз, она переехала на ферму в городке Лапорт. Белль дала объявление о себе в разделы знакомств нескольких газет. К ней выстроилась очередь из одиноких мужчин, желающих познакомиться. Все они приносили даме дорогие подарки и деньги, но потом.. пропадали без вести. Один из ухажёров, Эндрю Хелгелейн, ради неё продал всё своё имущество и привёз ей крупную сумму денег.
После исчезновения Хелгелейна его семья забила тревогу - но когда они начали расследование, в фермерском доме Белль произошёл пожар. Под останками дома обнаружили в общей сложности 17 погребённых тел. Среди них было по меньшей мере 13 мужчин, а другие тела принадлежали Белль и её приёмным детям.. Как сначала думали полицейские. У тела женщины не было головы, да и по росту она была меньше самой Белль, поэтому появились версии, что она инсценировала свою собственную смерть. Больше о ней никто ничего не узнал.
В 1970-х годах одной из самых опасных женщин в США была скромная выпускница-юрист Бернардайн Дорн. Она окончила Чикагский университет в 1964 году, а три года спустя получила степень юриста. Но к 1968 году Дорн начала активную антиправительственную и антикапиталистическую деятельность. Она организовывала студенческие бунты в Колумбийском университете в Нью-Йорке, в 1969 году сформировала группу левых активистов и свою организацию Weather Underground. Они выступали против полицейского управления и провоцировали беспорядки в обществе, отстаивая свою антиправительственную риторику.
Дорн даже собиралась бомбить правительственные здания, и участвовала в планировании терактов и атаки почты. Вскоре ФБР включило Дорн в список десяти самых разыскиваемых лиц, и она стала самой разыскиваемой женщиной в Америке. В это время Дорн ушла от бунтарской деятельности и скрывалась. Она внезапно появилась в начале 1980-х, будучи замужем и с тремя детьми. Полиция лишь назначила ей штраф в 1500 долларов. Позже Бернардайн стала профессором права в одном из университетов США. Один из её сыновей пошёл по стопам матери, и тоже стал профессором права.
Американка ирландского происхождения Мэри Мэллон или "Тифозная Мэри" наделала шуму в конце 19 века. Она переехала в Нью-Йорк в конце 1800-х годов, где работала поваром и прислугой в нескольких семьях. Сама этого не зная, Мэри была бессимптомным переносчиком брюшного тифа. После появления больных женщина уходила работать в другую семью, и таким образом поменяла несколько мест работы. Во время работы поваром в одной обеспеченной семье, от тифа скончалась маленькая девочка. Тогда глава семьи обратился к исследователю брюшного тифа Джорджу Соперу, который просил Мэри сдать анализы.
Но болезнь женщина отрицала, заявляя, что здорова, и симптомов у неё никогда не было. Позже ей занялся Департамент здравоохранения Нью-Йорка, которому удалось подтвердить, что у Мэри бессимптомный тиф. В 1907 году её отправили на карантин в больницу на острове Норт-Бразер. Там она провела почти 3 года. Мэри было не остановить - после освобождения она снова начала браться за работу, и продолжала заражать людей. После этого её отправили на второй, уже пожизненный карантин. В возрасте 69 лет она скончалась от пневмонии, пребывая на карантине.
Дельфина Лалори - одна из самых жестоких женщин-убийц 19-го века, жившая в Новом Орлеане. Она жила в богатом французском квартале с третьим мужем, доктором Леонардом Луи Николасом Лалори. Как и у многих других в то время, в их поместье работало много чернокожих рабов. В 1834 году в особняке семьи случился крупный пожар. Пожарные нашли в доме пожилую рабыню-повариху, прикованную цепью к кухонной плите. Она утверждала, что с ней жутко обращались, и пожар она устроила намеренно, чтобы разоблачить жестокую хозяйку. Оказалось, на чердаке Лалори держала семерых рабов, изуродованных и измождённых. Во дворе особняка также было обнаружено множество могил. Вскоре после того, как пожар потушили, у особняка Лалори собралась возмущенная толпа, и разгромила их резиденцию. Мадам Лалори успела спастись от гнева толпы, сбежав из города вместе с детьми. Она уехала в Париж, и предположительно умерла там в 1840-х годах.
Эмму Гольдман в своё время одновременно любили и ненавидели за её радикальные взгляды. Она родилась в Российской империи в 1869 году, а в 1885 году эмигрировала в США с семьёй. Уже в первые дни в Нью-Йорке она "подружилась" с анархизмом, и стала ярой его последовательницей. Она разъезжала по стране с выступлениями в поддержку левого движения, выступала перед рабочими, агитировала за свободу слова, в 1892 году была причастна к покушению на владельца завода Генри Клея Фрика. Несколько лет спустя она даже была замешана в трагическом убийстве президента Уильяма Маккинли.
Её громкие речи, харизма и жёсткость взглядов делали её опасной фигурой в глазах властей. Гольдман боялись государственные и местные органы власти, а также владельцы бизнеса. Но это только укрепило решимость активистки бороться за свои убеждения. Пропагандой социальных и политических перемен Гольдман проложила путь для будущих поколений активистов, но её фигура в обществе остаётся противоречивой. Гольдман стала одной из самых преследуемых женщин в начале 20-го века, до самой её смерти в 1940 году.
Мэри Харрис Джонс - ещё одна общественная активистка и борец за права трудящихся, которая в своё время вселяла страх в правительственных чиновников. Она родилась в Ирландии в 1837 году, и ребёнком эмигрировала с семьёй в Канаду. Затем она переехала в США, где вышла замуж и родила четверых детей. Увы, её муж и дети умерли от желтухи в 1867 году, после чего Джонс переехала в Чикаго, и начала жизнь с чистого листа.
В Америке Джонс начала швейный бизнес, но он был уничтожен во время Великого пожара 1871 года. Она начала работать в общественных организациях, и к концу 19-го века побывала на сотнях забастовок рабочих. Однажды Джонс участвовала в жестокой забастовке рабочих угольной шахты, в результате которой её приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с целью убийства. Позже её приговор смягчили, но привычка бунтовать осталась. Женщина выступала ещё на нескольких мероприятиях, а последний раз выступала публично в 1926 году. Затем она отправилась на ферму своих друзей, и умерла в возрасте 100 лет.
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