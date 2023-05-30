10 женщин, которые в своё время держали в страхе всю Америку

Грисельда Бланко - колумбийская "королева кокаина", которая в 1970-е и 1980-е годы занималась крупной контрабандой кокаина из Колумбии в США. Она выросла в бедности, и с детства попадала в разные истории. Например, в 11 лет Грисельда похитила и убила мальчика в родной Колумбии. В 70-х она открыла для себя торговлю наркотиками, и начала работать со знаменитым наркоторговцем Альберто Браво, который стал её вторым мужем. Вскоре Браво убили - предположительно, в результате покушения, заказанного Бланко. Она полностью взяла торговлю на себя.

Грисельда ответственна за сотни жестоких убийств, в том числе её конкурентов. Когда суд настиг её в 1985 году, полиция не могла доказать её причастность к этим убийствам, поэтому в тюрьме она пробыла меньший срок, чем должна была. В 2004 году она вышла на свободу, и её депортировали в родную Колумбию. Там она отошла от криминала, и спокойно проводила свою старость.. Но в 2012 году, в городе Медельин, её застрелил проезжавший мимо мотоциклист. Сама Грисельда в своё время довела до совершенства схему убийства конкурентов на мотоцикле.