Камень Аль-Наслаа: кто разрезал его так ровно

Загадочный камень Аль-Наслаа находится в Саудовской Аравии. Ещё в древности его "разрезали" пополам по идеально ровной линии. Многие специалисты и простые заинтересованные люди гадают: что привело к тому, что скала Аль-Наслаа раскололась с такой точностью, и кому это было нужно? Узнаем несколько известных версий.
Матушка-природа всегда напоминает нам, что в мире ещё полно загадок. Пример тому - скала Аль-Наслаа, что находится в оазисе Тайма в Саудовской Аравии. Особенность камня в том, что он расколот (или разрезан) напополам по идеально ровной линии. Люди веками ломали голову над тем, что и зачем раскололо гигантский камень на две части: движение тектонических плит, человек, или эрозия почвы? А может, инопланетяне пронзили его гигантским лазерным лучом? Считается, что скале более 4000 лет, а обнаружили её в 1877 году. С тех пор появилось множество версий того, как она могла расколоться.
Помимо этого, на скале обнаружили резьбу и древние рисунки: например, изображения сцен охоты с участием арабских лошадей и диких козлов. Некоторые специалисты считают, что эти рисунки свидетельствуют о том, что скала разделилась надвое не только из-за естественных причин.. Вот несколько самых известных гипотез от учёных, ни одна из которых не подтверждена:
Скала состоит из песчаника - а эта горная порода слоистая. Именно поэтому из-за сочетания разных факторов, включая эрозию и выветривание, на скале могли появиться трещины. Это могло привести к расколу породы по естественным линиям разломов.
Перепады погодных условий и температур могут способствовать износу песчаника. Например, на месте раскола когда-то могла быть трещина, через которую на протяжении тысячелетий дули ветры вместе с песком. В таких условиях могла сформироваться такая гладкая прямая линия. По версии IFLSciencesuggests, причиной трещин также могло стать замерзание и оттаивание: например, если в небольшую трещину попала вода. Вода могла замёрзнуть, а при оттаивании трещина увеличилась в размерах и расколола скалу.
Некоторые геологи отмечают, что в районе оазиса Тайма наблюдается тектоническая активность. Поэтому возможно, что движения в земной коре в какой-то момент привели к расколу скалы на две части.
Конечно, есть версия и про инопланетян, которые разрезали камень лазером - но это уже совсем другая история. Есть доводы и в пользу участия человека. Учитывая, что скала сделана из песчаника, её можно было расколоть по центру простыми инструментами. Возможно, древние цивилизации хотели таким образом отметить место религиозного значения, географический ориентир или просто создать произведение искусства. Некоторым скала напоминает скульптуры художницы Барбары Хепуорт (фото выше).
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Парень обклеил весь дом своей мамы подарочной бумагой
- Андраш Панди: ужас Бельгии
- Девушки рассказали про жадных бывших, которые за копейку готовы были удавиться
- Семья заметила на своей новогодней ёлке сову
- "Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака
Но находятся всякие душевно ошьгые, которые начинают носиться с криками "Дервние цивилизации! Инопланетяне!" - вот это и есть самое убогое из всех объяснений