Камень Аль-Наслаа: кто разрезал его так ровно

Матушка-природа всегда напоминает нам, что в мире ещё полно загадок. Пример тому - скала Аль-Наслаа, что находится в оазисе Тайма в Саудовской Аравии. Особенность камня в том, что он расколот (или разрезан) напополам по идеально ровной линии. Люди веками ломали голову над тем, что и зачем раскололо гигантский камень на две части: движение тектонических плит, человек, или эрозия почвы? А может, инопланетяне пронзили его гигантским лазерным лучом? Считается, что скале более 4000 лет, а обнаружили её в 1877 году. С тех пор появилось множество версий того, как она могла расколоться.