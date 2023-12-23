FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5212 постов • 1089 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Камень Аль-Наслаа: кто разрезал его так ровно

Камень Аль-Наслаа: кто разрезал его так ровно

Автор:
23 декабря 2023 09:00
Сообщество : Факты
Метки: Саудовская Аравия   древнее   интересное   интересные факты   история   камень   камни   памятники   скала   факты   
1496
7

Загадочный камень Аль-Наслаа находится в Саудовской Аравии. Ещё в древности его "разрезали" пополам по идеально ровной линии. Многие специалисты и простые заинтересованные люди гадают: что привело к тому, что скала Аль-Наслаа раскололась с такой точностью, и кому это было нужно? Узнаем несколько известных версий.

Матушка-природа всегда напоминает нам, что в мире ещё полно загадок. Пример тому - скала Аль-Наслаа, что находится в оазисе Тайма в Саудовской Аравии. Особенность камня в том, что он расколот (или разрезан) напополам по идеально ровной линии. Люди веками ломали голову над тем, что и зачем раскололо гигантский камень на две части: движение тектонических плит, человек, или эрозия почвы? А может, инопланетяне пронзили его гигантским лазерным лучом? Считается, что скале более 4000 лет, а обнаружили её в 1877 году. С тех пор появилось множество версий того, как она могла расколоться.

×
×

Помимо этого, на скале обнаружили резьбу и древние рисунки: например, изображения сцен охоты с участием арабских лошадей и диких козлов. Некоторые специалисты считают, что эти рисунки свидетельствуют о том, что скала разделилась надвое не только из-за естественных причин.. Вот несколько самых известных гипотез от учёных, ни одна из которых не подтверждена:

Скала состоит из песчаника - а эта горная порода слоистая. Именно поэтому из-за сочетания разных факторов, включая эрозию и выветривание, на скале могли появиться трещины. Это могло привести к расколу породы по естественным линиям разломов.

Перепады погодных условий и температур могут способствовать износу песчаника. Например, на месте раскола когда-то могла быть трещина, через которую на протяжении тысячелетий дули ветры вместе с песком. В таких условиях могла сформироваться такая гладкая прямая линия. По версии IFLSciencesuggests, причиной трещин также могло стать замерзание и оттаивание: например, если в небольшую трещину попала вода. Вода могла замёрзнуть, а при оттаивании трещина увеличилась в размерах и расколола скалу.

Некоторые геологи отмечают, что в районе оазиса Тайма наблюдается тектоническая активность. Поэтому возможно, что движения в земной коре в какой-то момент привели к расколу скалы на две части.

Конечно, есть версия и про инопланетян, которые разрезали камень лазером - но это уже совсем другая история. Есть доводы и в пользу участия человека. Учитывая, что скала сделана из песчаника, её можно было расколоть по центру простыми инструментами. Возможно, древние цивилизации хотели таким образом отметить место религиозного значения, географический ориентир или просто создать произведение искусства. Некоторым скала напоминает скульптуры художницы Барбары Хепуорт (фото выше).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Саудовская Аравия   древнее   интересное   интересные факты   история   камень   камни   памятники   скала   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Alex 58 минут назад
да все просто. Инопланетянин свой новый лезер тестировал )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Влад 8 минут назад
Если такая тектоническая активность что расколола скалу на две части и раздвинула то почему она вообще не упала? Площадь оснований так себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Hairy 16 минут назад
В любой непонятной ситуации говори, что это природа: эрозия, выветривание, растрескивание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
hebpat Полчаса назад
прикольно, если присмотреться к правой части, расколотой скалы, видно морду какого-то чудища, вверху два глаза, ниже ноздри, а ещё ниже рот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Согласно археологам ,это древние люди палками-копалками прокопали, а потом глыба окаменела!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Александр Полчаса назад
Всё очень просто. Это волшебство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101884



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Мне нужен от тебя ПОСТУПОК": парень рассказал про знакомство с девушкой, которое вышло из-под контроля
"Мне нужен от тебя ПОСТУПОК": парень рассказал про знакомство с девушкой, которое...
Росомаха: «берсеркер» из тайги
Росомаха: «берсеркер» из тайги
Набирающие популярность в сообществах
Что производят в Москве?
Что производят в Москве?
Великая Лондонская вонь
Великая Лондонская вонь
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ставишь что-то запекаться в духовку

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#Юмор#интересно#история#авто аварии#искусство#кот#Суд
#животные#автомобили#в мире#факты#Автовсячина#аварии#подборка#США#дети#Россия
#интересное#автомир#люди#ДТП#собака#кино#забавно#Москва#шоу бизнес#фильм
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года 10 гениев, которых признали только после смерти 10 гениев, которых признали только после смерти В Италии раскопали статуи 4-го века до нашей эры В Италии раскопали статуи 4-го века до нашей эры 10 загадочных находок из древности 10 загадочных находок из древности Почему открытие гробницы Тутанхамона могло вообще не состояться Почему открытие гробницы Тутанхамона могло вообще не состояться 10 женщин, которые в своё время держали в страхе всю Америку 10 женщин, которые в своё время держали в страхе всю Америку

На что жалуетесь?

Вернуться