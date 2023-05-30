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В Москве задержали около 50 мигрантов за дебош на школьной спортплощадке

В Москве задержали около 50 мигрантов за дебош на школьной спортплощадке

Автор:
30 мая 2023 15:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Угрозы   видео   дети   мигранты   полиция   рейд   школьный стадион   
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Выходцы из азиатских стран не пускали школьников на стадион, угрожали и вели себя по-хамски. Недовольные жильцы окрестных домов не стали мириться с произволом, и по душу мигрантов пришли сотрудник полиции.

На северо-западе Москвы мигранты подумали, что им всё позволено и оккупировали спортивное поле при школе. Мальчишкам стало негде играть в футбол. Но даже если пацаны улучали минуту, чтобы погонять мяч, их грубо вышвыривали со стадиона, досылая вслед угрозы о расправе и оскобления в адрес и мальчишек, и их родителей.



Родители школьников не стали терпеть и обратились куда только можно, написав заявление в прокуратуру, Следственный Комитет, МВД и общественные организации. 28 мая мигрантов пришли проведать из полиции.


В ходе рейда по пресечению противоправных действий было задержано около 50 "иностранных специалистов".


Задержанные гуськом отправились к спецтранспорту, который увёз всех в отдел для дальнейших разбирательств. За "великим исходом" наблюдали дети и их родители. После визита правоохранителей мальчишки получили возможность беспрепятственно гонять мяч на любимом стадионе школы № 384 на улице Вяземской.



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Метки: Москва   Угрозы   видео   дети   мигранты   полиция   рейд   школьный стадион   
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9  комментариев
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12k
Rus77 Полчаса назад
Всех этих ослоё6ов немедленно нужно депортировать!!!
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33k
Dobry vojak Svejk 11 минут назад
На поезд и в родной аул ! Пусть там перекати-поле по степи пинают, ушлёпки
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2k
il16 14 минут назад
Какой северо-запад? 384 школа у Беловежского пруда - это самый-самый запад.
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64
Человек Разумный Полчаса назад
А можно то же самое только на регулярной основе такие мероприятия проводить ?
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32
Жан Батист Эммануэль Зорг Полчаса назад
а можно по всей стране повторить?
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27k
Киры4 Полчаса назад
Чаще такие рейды проводить нужно.
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5k
alex Полчаса назад
жаль, что пока гром не грянет этими среднеазиастами никто не занимается. кроме миграционной-взяточной службой
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Shtoppi Полчаса назад
нужно было там же, сразу и утилизировать весь этот эволюционный биомусор.
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