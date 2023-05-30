В Москве задержали около 50 мигрантов за дебош на школьной спортплощадке

На северо-западе Москвы мигранты подумали, что им всё позволено и оккупировали спортивное поле при школе. Мальчишкам стало негде играть в футбол. Но даже если пацаны улучали минуту, чтобы погонять мяч, их грубо вышвыривали со стадиона, досылая вслед угрозы о расправе и оскобления в адрес и мальчишек, и их родителей.