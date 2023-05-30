В Москве задержали около 50 мигрантов за дебош на школьной спортплощадке

Выходцы из азиатских стран не пускали школьников на стадион, угрожали и вели себя по-хамски. Недовольные жильцы окрестных домов не стали мириться с произволом, и по душу мигрантов пришли сотрудник полиции.
На северо-западе Москвы мигранты подумали, что им всё позволено и оккупировали спортивное поле при школе. Мальчишкам стало негде играть в футбол. Но даже если пацаны улучали минуту, чтобы погонять мяч, их грубо вышвыривали со стадиона, досылая вслед угрозы о расправе и оскобления в адрес и мальчишек, и их родителей.
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Родители школьников не стали терпеть и обратились куда только можно, написав заявление в прокуратуру, Следственный Комитет, МВД и общественные организации. 28 мая мигрантов пришли проведать из полиции.
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В ходе рейда по пресечению противоправных действий было задержано около 50 "иностранных специалистов".
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Задержанные гуськом отправились к спецтранспорту, который увёз всех в отдел для дальнейших разбирательств. За "великим исходом" наблюдали дети и их родители. После визита правоохранителей мальчишки получили возможность беспрепятственно гонять мяч на любимом стадионе школы № 384 на улице Вяземской.
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