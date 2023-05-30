Малышка-маугли Мари, которая сумела стать человеком

Дети-маугли – это дети, в силу разных причин выросшие в изоляции. И не получившие в результате навыков социального поведения. Адаптировать их в обществе очень тяжело. И это получается сделать только в редких случаях.
Пример Мари-Анжелик ле Блан из Франции редкий и в связи с этим очень показательный.
К селению Сонжи в 1731 году вышла… нет, не девочка. Это было нечто полусогнутое, растрёпанное, грязное. Тощее тело покрывали остатки лохмотьев, а в непропорционально длинных руках странное создание сжимало палку.
Суеверные крестьяне попрятались по домам и на всякий случай спустили на посланника дьявола огромную собаку. Но существо не растерялось, даром что было тощим и еле волочило ноги. Это создание одним метким ударом раскроило несущейся к ней во весь опор собаке череп. Для верности попрыгало на туше, поскреблось в ближайшие двери и медленно удалилось по направлению леса.
Перепуганные до дрожи крестьяне бросились за помощью к смотрителю ближайшего замка. Тот посоветовал поймать дьявольское отродье, подманив едой или водой. В итоге существо, прятавшееся на дереве, подманили фруктами, а когда оно дало дёру, то попало в расставленные верёвочные силки.
После помывки найдёныш оказался девочкой лет 10. Вполне себе симпатичной, только очень худой, с удлинёнными конечностями и тягой к сырому мясу. Впрочем, ни телам, ни душам суеверных селян ничто не грозило – девочка предпочитала кроликов. И дикарку решено было передать на попечение монахинь. Хотя невесты Христовы в некоторых источниках преподносятся не в лучшем свете, эти были не из таких. Любовь и забота сделали своё дело. И спустя несколько лет они смогли не только элементарно обтесать дикарку, но и развить речевые навыки.
Девочка вспомнила своё имя, которое оказалось таким же красивым, как и его подросшая обладательница – Мари-Анжелик. Фамилию ей монахини придумали новую, покрестили воспитанницу, обучили её чтению и вышиванию и дали базовое образование.
Когда дикарка была уже взрослой, с ней встретился учёный Шарль Мари де Ла Кондамин. И по полученной из обрывочных воспоминаний информации сделал вывод, что девушка была эскимосской, которую забрал капитан какого-нибудь европейского судна. Но оказавшись в Европе, она сбежала и жила в лесу.
В соответствии с ещё одной версией, дикарка принадлежала к североамериканскому племени (узнала языки из североамериканской языковой группы) и после столкновений с французами была передана победившей стороне в соответствии с обычной тогда практикой как заложница. Но племя всё равно напало снова. Женщина, отвечавшая за детей (вероятно, супруга чиновника) бежала в Европу. Где скончалась, а маленьких заложниц ждало незавидное будущее: рабский труд и, вероятно, насилие (Мари-Анжелик до конца дней сторонилась мужчин).
Затем она сбежала с ещё одной темнокожей девочкой, которую по случайности подстрелил испугавшийся крестьянин. А Мари поймали. Дальше известно. С учётом загадочности личности девушку брали к себе разные видные граждане Франции: епископ, герцог Луи Орлеанский, даже Вольтер. Заботились о дикарке, полностью её обеспечивали, одновременно пытаясь разгадать загадку её происхождения.
Умерла Мари, когда ей было немного за 60. По одной версии, причиной стало обострение астмы. По другой, гибель женщины ускорил должник, не отдававший солидную сумму. Мари была состоятельной стараниями своих покровителей.
В любом случае история этого ребёнка остаётся уникальным случаем, поскольку она смогла полностью социализироваться, научиться говорить, получить образование. Несколько лет назад в Шампани, где впервые увидели маленькую дикарку, Мари установили памятник. Жизни ле Блан также посвятили комикс.
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