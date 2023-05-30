Малышка-маугли Мари, которая сумела стать человеком

К селению Сонжи в 1731 году вышла… нет, не девочка. Это было нечто полусогнутое, растрёпанное, грязное. Тощее тело покрывали остатки лохмотьев, а в непропорционально длинных руках странное создание сжимало палку.

Суеверные крестьяне попрятались по домам и на всякий случай спустили на посланника дьявола огромную собаку. Но существо не растерялось, даром что было тощим и еле волочило ноги. Это создание одним метким ударом раскроило несущейся к ней во весь опор собаке череп. Для верности попрыгало на туше, поскреблось в ближайшие двери и медленно удалилось по направлению леса.