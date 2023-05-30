Пачимон: игральные карты из Японии, где вместо дам и королей были монстры

В Японии выпускали карты, не похожие ни на одни другие в мире: вместо привычных девушек и мужчин на игральных картах красовались настоящие монстры. Эти карты получили название пачимон (pachimon), и давно стали предметом коллекционирования. На каждой карте, даже на самой маленькой, изображено чудовище, а также указаны его характеристики: вес, рост, откуда он появился. Перед вами 12 карт из этой странной колоды.

Кюрадоросу — 5-метровый вампир, который весит 800 кг