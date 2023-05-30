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Пачимон: игральные карты из Японии, где вместо дам и королей были монстры

Пачимон: игральные карты из Японии, где вместо дам и королей были монстры

Автор:
30 мая 2023 12:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Пачимон   Япония   игральные карты   монстры   факты   фото   
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Японские игральные карты, на которых поселились чудовища.

В Японии выпускали карты, не похожие ни на одни другие в мире: вместо привычных девушек и мужчин на игральных картах красовались настоящие монстры. Эти карты получили название пачимон (pachimon), и давно стали предметом коллекционирования. На каждой карте, даже на самой маленькой, изображено чудовище, а также указаны его характеристики: вес, рост, откуда он появился. Перед вами 12 карт из этой странной колоды.


Кюрадоросу — 5-метровый вампир, который весит 800 кг

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16-метровый волк Меджи, прилетевший из космоса, весом 5000 кг

На трефовом валете — 15-тонная Мамба, рыба-монстр из арктических морей

Ачира, который прилетел с другой планеты и поселился в горах Японии

85-метровый Ауророрас с Южного полюса

Огромный Вакуума, который весит 6000 кг

Чудовище Киму на бубновой даме

12-метровый Спейтер, прилетевший на Землю из туманности Призрак Юпитера

Чудище из Египта по прозвищу H

Летающий Гламинго, который поселился на Хоккайдо

Червонный король и 40-метровое чудище с планеты Сигма

Ну и конечно Джокер

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Метки: Пачимон   Япония   игральные карты   монстры   факты   фото   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 23 минуты назад
На чем они все прилетели на Землю? На звездолётах на галлюциногенной тяге?
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