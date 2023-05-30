Пачимон: игральные карты из Японии, где вместо дам и королей были монстры

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Японские игральные карты, на которых поселились чудовища.
В Японии выпускали карты, не похожие ни на одни другие в мире: вместо привычных девушек и мужчин на игральных картах красовались настоящие монстры. Эти карты получили название пачимон (pachimon), и давно стали предметом коллекционирования. На каждой карте, даже на самой маленькой, изображено чудовище, а также указаны его характеристики: вес, рост, откуда он появился. Перед вами 12 карт из этой странной колоды.
Кюрадоросу — 5-метровый вампир, который весит 800 кг
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16-метровый волк Меджи, прилетевший из космоса, весом 5000 кг
На трефовом валете — 15-тонная Мамба, рыба-монстр из арктических морей
Ачира, который прилетел с другой планеты и поселился в горах Японии
85-метровый Ауророрас с Южного полюса
Огромный Вакуума, который весит 6000 кг
Чудовище Киму на бубновой даме
12-метровый Спейтер, прилетевший на Землю из туманности Призрак Юпитера
Чудище из Египта по прозвищу H
Летающий Гламинго, который поселился на Хоккайдо
Червонный король и 40-метровое чудище с планеты Сигма
Ну и конечно Джокер
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