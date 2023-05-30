Крачун, который легко расправляется с самыми опасными пресмыкающимися

Герпетофобия – боязнь змей – это довольно распространённое явление. Да и без фобий люди, как и другие живые создания, стараются обходить их стороной. Очень уже велик шанс расстаться с жизнью. Но этот крылатый красавец змей видит примерно так, как мы каких-нибудь мармеладных червячков.
Крачун, ареал обитания которого включает юго-восток и восток Европы, Северную Африку, а также тёплые регионы Азии, опасных шипящих обожает до потери сознания. Не в смысле дружбы, а есть. Змеи такому интересу совершенно не рады. Даже наоборот, пытаются спрятаться от зорких глаз змееяда – краснокнижной птицы из рода орлов. Ведь приблизившись, птица сжимает несчастную змейку в объятиях. Да таких крепких, что позвоночник моментом бы высыпался, но не успевает.
Змеи, почувствовав хлопанье крыльев крачуна, быстро расползаются в разные стороны и сливаются с местностью. Но зрение у птицы великолепное. Змееяд не раздумывает, нападая на обороняющуюся змею. Впрочем, до этапа обороны обычно мало кто успевает дойти. В подавляющем большинстве случаев крачун успевает расправиться с добычей до того как она что-то сообразит.
При этом птице делает честь тот момент, что у неё нет иммунитета к яду. Гарантия успеха – плотное оперение и восхитительная скорость реакции. Удар – и птица уже лакомится содержимым змеиной шкурки. Нет, если крачун голоден, он употребит всю добычу целиком. Но чаще включает режим эстета и, подобно конфете, избавляет лакомство от обёртки, чтобы слопать содержимое.
Даже птенцов змееяд приучает к такой змеиной диете. И никаких кусочничаний – съедать всю змею целиком и сразу. Конечно, малыши возятся долго, пытаясь употребить длинный обед. Но зато потом долго сыты и не ноют, выпрашивая ещё.
Зона охвата в плане проживания и охоты на змей составляет порядка 30-35 километров. Гнездуются птицы тоже на таком же расстоянии друг от друга, чтобы не конкурировать, поскольку могут даже подраться, увидев в лапах у более удачливого конкурента вожделенную добычу.
Птица молчаливая, ведёт закрытый образ жизни, но при этом обладает роскошным голосом, возможности которого самцы демонстрируют избранницам в брачный период. В живой природе у птицы практически нет врагов. За исключением человека. Но с этим уже ничего не поделаешь.
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