Крачун, который легко расправляется с самыми опасными пресмыкающимися

Крачун, ареал обитания которого включает юго-восток и восток Европы, Северную Африку, а также тёплые регионы Азии, опасных шипящих обожает до потери сознания. Не в смысле дружбы, а есть. Змеи такому интересу совершенно не рады. Даже наоборот, пытаются спрятаться от зорких глаз змееяда – краснокнижной птицы из рода орлов. Ведь приблизившись, птица сжимает несчастную змейку в объятиях. Да таких крепких, что позвоночник моментом бы высыпался, но не успевает.