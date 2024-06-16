FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9605 постов • 874 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Поддельные брекеты – азиатское понимание красоты

Поддельные брекеты – азиатское понимание красоты

Автор:
16 июня 2024 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улыбка   брекеты   в мире   зубы   красота   люди   фото   
851
6

Брекеты дорогие. В каждой стране стоят по-разному, но нигде дешево. Оставался один вопрос, где именно они станут признаком статуса и богатства, так что их будут подделывать, как иранки лепят себе пластыри на нос, словно они смогли позволить себе пластику носа.

Оказалось, что в Индонезии, Таиланде и еще отчасти Китае самый сильный тренд носить поддельные брекеты. «Ну, во-первых, это красиво…»

Первобытные привычки

Знаете, что в средние века в моде были женщины в теле. Потому что полная – значит, богатая, хорошо питается. Полный – это богатый, а значит – красивый.

С брекетами то же самое. Если ты поставил себе ортодонтические брекеты, то ты богатый. В Бангкоке ценник на них начинается от 1,5 тысяч долларов. Не каждый родитель себе такое позволит.

×

Там даже дети знают, что тот, кто с брекетами – тот мальчик из богатой семьи. Девочки смотрят с интересом, мальчики – с завистью.

В открытую не стесняясь, а хвалясь, знаменитости стали носить брекеты в Индонезии еще лет 10 назад. Забавно, что азиатские дети даже больше любят звезд в брекетах, потому что они смотрятся круче.

Потому некоторых начинающих звезд даже заставляют без необходимости носить брекеты, если тот хочет поднять уровень популярности.

Поддельная красота?

Люди носят дорогую одежду, чтобы выглядеть привлекательнее. Почему не носить брекеты, чтобы выглядеть успешнее и статуснее.

В Индонезии и Китае к этому выводу пришли без всяких сомнений. В Европе дольше терзались: не глупо ли это, показывать, что у тебя проблемы с зубами, которых даже нет?

Но в Азии стадию сомнений даже не проходили. Это красиво – потому что статусно.

В Индонезии, чтобы поставить брекеты, даже не нужно записываться к врачу. Их ставят в салонах красоты, как накладные ногти!

И такие немедицинские брекеты будут даже дешевле, чем настоящие. Это как сумка Гуччи, но с подпольного завода в Китае. Где, кстати, пошли еще дальше!

В Китае можно на рынке купить набор «брекеты дома» в уникальных дизайнах с кристаллами или цветными вставками. И поставить их себе дома перед зеркалом.

Крепятся они на щель между передними коренными зубами.

Таиланд борется с поддельными брекетами

Потому что именно в Таиланде зафиксировано две смерти подростков от поддельных брекетов, которые занесли так в организм заражение.

Потому в салонах и на рынках проходят рейды по выявлению запрещенного товара. И теперь вставки на зубы вам там поставят только из-под полы. В Индонезии же такой борьбы не проводится. С учетом того, что многие девушки ходят там в платках, улыбка – это единственное, чем они там могут статусно блеснуть.

Потому популярность поддельных брекетов не падает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Улыбка   брекеты   в мире   зубы   красота   люди   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Поддельные брекеты – азиатское понимание красотыПосмотреть
Поддельные брекеты – азиатское понимание красоты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
337
Влад 4 минуты назад
Насколько знаю,чистить зубы с брекетами - большая морока. А плохо почищенные зубы приведут к реальным немаленьким расходам на стоматолога..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 821 пост (775 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53962



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Хорошо, что не на поверхности плавает": 60 ученых погрузились в бездну океана и нашли поразительные живые организмы
"Хорошо, что не на поверхности плавает": 60 ученых погрузились в бездну океана и нашли...
На Кубу прибыл российский флот
На Кубу прибыл российский флот
Набирающие популярность в сообществах
Где советские люди прятали деньги и в чем хранили сбережения
Где советские люди прятали деньги и в чем хранили сбережения
Самый высокий мужчина из Египта и самая маленькая девушка из Индии
Самый высокий мужчина из Египта и самая маленькая девушка из Индии
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#полиция#машина#новости#кошка#кино#конфликт#достопримечательность#Россия#КИтай
#в мире#СССР#автомир#люди#милота#Юмор#дети#Животное#интересно#убийство
#история#автомобили#животные#Автовсячина#криминал#Прикол#фильм#интересное#СУД
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина 14 людей, которые решили изменить свою улыбку - и не прогадали 14 людей, которые решили изменить свою улыбку - и не прогадали Аргентинка может стать самой старшей участницей «Мисс Вселенная», хотя её возраст невозможно угадать по фото Аргентинка может стать самой старшей участницей «Мисс Вселенная», хотя её возраст невозможно... Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте Почему в Южной Корее нет кариеса? Почему в Южной Корее нет кариеса? Женщина не дождалась врача и сама себе вырвала зуб плоскогубцами Женщина не дождалась врача и сама себе вырвала зуб плоскогубцами

На что жалуетесь?

Вернуться