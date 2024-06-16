Поддельные брекеты – азиатское понимание красоты

Брекеты дорогие. В каждой стране стоят по-разному, но нигде дешево. Оставался один вопрос, где именно они станут признаком статуса и богатства, так что их будут подделывать, как иранки лепят себе пластыри на нос, словно они смогли позволить себе пластику носа.
Оказалось, что в Индонезии, Таиланде и еще отчасти Китае самый сильный тренд носить поддельные брекеты. «Ну, во-первых, это красиво…»
Первобытные привычки
Знаете, что в средние века в моде были женщины в теле. Потому что полная – значит, богатая, хорошо питается. Полный – это богатый, а значит – красивый.
С брекетами то же самое. Если ты поставил себе ортодонтические брекеты, то ты богатый. В Бангкоке ценник на них начинается от 1,5 тысяч долларов. Не каждый родитель себе такое позволит.
Там даже дети знают, что тот, кто с брекетами – тот мальчик из богатой семьи. Девочки смотрят с интересом, мальчики – с завистью.
В открытую не стесняясь, а хвалясь, знаменитости стали носить брекеты в Индонезии еще лет 10 назад. Забавно, что азиатские дети даже больше любят звезд в брекетах, потому что они смотрятся круче.
Потому некоторых начинающих звезд даже заставляют без необходимости носить брекеты, если тот хочет поднять уровень популярности.
Поддельная красота?
Люди носят дорогую одежду, чтобы выглядеть привлекательнее. Почему не носить брекеты, чтобы выглядеть успешнее и статуснее.
В Индонезии и Китае к этому выводу пришли без всяких сомнений. В Европе дольше терзались: не глупо ли это, показывать, что у тебя проблемы с зубами, которых даже нет?
Но в Азии стадию сомнений даже не проходили. Это красиво – потому что статусно.
В Индонезии, чтобы поставить брекеты, даже не нужно записываться к врачу. Их ставят в салонах красоты, как накладные ногти!
И такие немедицинские брекеты будут даже дешевле, чем настоящие. Это как сумка Гуччи, но с подпольного завода в Китае. Где, кстати, пошли еще дальше!
В Китае можно на рынке купить набор «брекеты дома» в уникальных дизайнах с кристаллами или цветными вставками. И поставить их себе дома перед зеркалом.
Крепятся они на щель между передними коренными зубами.
Таиланд борется с поддельными брекетами
Потому что именно в Таиланде зафиксировано две смерти подростков от поддельных брекетов, которые занесли так в организм заражение.
Потому в салонах и на рынках проходят рейды по выявлению запрещенного товара. И теперь вставки на зубы вам там поставят только из-под полы. В Индонезии же такой борьбы не проводится. С учетом того, что многие девушки ходят там в платках, улыбка – это единственное, чем они там могут статусно блеснуть.
Потому популярность поддельных брекетов не падает.
Источник:
- До и после: как брекеты кардинально меняют внешность
- Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте
- Почему в Южной Корее нет кариеса?
- 14 людей, которые решили изменить свою улыбку - и не прогадали
- Как ставят брекеты