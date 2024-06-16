Поддельные брекеты – азиатское понимание красоты

Оказалось, что в Индонезии, Таиланде и еще отчасти Китае самый сильный тренд носить поддельные брекеты. «Ну, во-первых, это красиво…»

Первобытные привычки

Знаете, что в средние века в моде были женщины в теле. Потому что полная – значит, богатая, хорошо питается. Полный – это богатый, а значит – красивый.

С брекетами то же самое. Если ты поставил себе ортодонтические брекеты, то ты богатый. В Бангкоке ценник на них начинается от 1,5 тысяч долларов. Не каждый родитель себе такое позволит.