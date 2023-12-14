Косплей на предметы под гидравлическим прессом

1068
1
2
Харизматичная женщина пытается передать состояние предметов, помещённых под гидравлический пресс.
Новый уровень косплея. Чего только не придумают.
15-минутная подборка с различными предметами для тех, кому не хватило предыдущего ролика.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте
- Инженер создал “умные” брюки, которые сообщают о расстегнутой ширинке
- Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков
- Тонкая и звонкая? Ольга Бузова поучаствовала в забеге с Губерниевым и показала своё настоящее тело
- Зебра неожиданно устроила погоню за бородавочниками
Новости партнёров
реклама