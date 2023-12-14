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Косплей на предметы под гидравлическим прессом

Косплей на предметы под гидравлическим прессом

Автор:
14 декабря 2023 10:09
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   гидравлический пресс   косплей   пресс   
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Харизматичная женщина пытается передать состояние предметов, помещённых под гидравлический пресс.

Новый уровень косплея. Чего только не придумают.

15-минутная подборка с различными предметами для тех, кому не хватило предыдущего ролика.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   гидравлический пресс   косплей   пресс   
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3  комментария
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21k
alexis Час назад
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просто Дмитрий 16 минут назад
А Советский ГРАНЕНЫЙ СТАКАН выдерживает нагрузку 9989 кг. !!!!!
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371
iskra 43 минуты назад
Все хотят быть блогерами и получать деньги за фоточки. Только удивить народ становится все труднее..
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