Тяжело в России живётся крокодилам

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В одном из городов Краснодарского края очевидец заснял Чебурашку и крокодила Гену, находившихся в довольно "помятом" состоянии. Курьезная сцена была запечатлена во время празднования Дня города.
Похоже, что Шапокляк что-то подсыпала.
А может Чебурашка решил угостить Гену тем, чем баловался летом?
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А вообще тем, кто сделал костюмчик выписать "премию". каркас хреновый..