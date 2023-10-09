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Тяжело в России живётся крокодилам

Тяжело в России живётся крокодилам

Автор:
09 октября 2023 12:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Лабинск   Прикол   Юмор   крокодил гена   чебурашка   
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В одном из городов Краснодарского края очевидец заснял Чебурашку и крокодила Гену, находившихся в довольно "помятом" состоянии. Курьезная сцена была запечатлена во время празднования Дня города.

Похоже, что Шапокляк что-то подсыпала.


А может Чебурашка решил угостить Гену тем, чем баловался летом?

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Метки: Видео   Лабинск   Прикол   Юмор   крокодил гена   чебурашка   
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4  комментария
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5k
satra 53 минуты назад
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13k
..: Атеист :.. 11 минут назад
просто уже отметили.. хорошо отметили!)

А вообще тем, кто сделал костюмчик выписать "премию". каркас хреновый..
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21k
Davy Jones 24 минуты назад
Крокодил и ушастый походу чью то закладку нашли.
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92k
sapér Vodička 43 минуты назад
Тяжело в России живётся крокодиламПосмотреть
Тяжело в России живётся крокодилам
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