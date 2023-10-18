Дизайнерский троллинг: Ханс Гигер о создании яйца Чужого

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Отрывок из старого интервью с известным художником Хансом Гигером. Мужчина рассказал о том, как решил выйти из конфликтной ситуации при создании дизайна яйца ксеноморфов для фильма "Чужой".
Продюсеры посчитали, что отверстие в яйце получились непристойным.
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