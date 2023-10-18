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Дизайнерский троллинг: Ханс Гигер о создании яйца Чужого

Дизайнерский троллинг: Ханс Гигер о создании яйца Чужого

Автор:
18 октября 2023 10:19
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Прикол   Ханс Гигер   Юмор   ксеноморф   троллинг   чужой   яйцо   
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Отрывок из старого интервью с известным художником Хансом Гигером. Мужчина рассказал о том, как решил выйти из конфликтной ситуации при создании дизайна яйца ксеноморфов для фильма "Чужой".

Продюсеры посчитали, что отверстие в яйце получились непристойным.

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Метки: Видео   Прикол   Ханс Гигер   Юмор   ксеноморф   троллинг   чужой   яйцо   
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3  комментария
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Илья Час назад
Он больной на голову извращенец.
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49k
Aleksandr Полчаса назад
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