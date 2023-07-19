Весельчаки играют в пельмень

Мужчины играют в простую до безобразия игру "Пельмень". Главная её цель: как можно чаще побеждать соперника в "камень, ножницы, бумага" и окунать в муку его лицо.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Эти мужчины были далеко не первыми, кто сыграл в эту игру.
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А вы бы поучаствовали в подобном развлечении?
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