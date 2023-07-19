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Весельчаки играют в пельмень

Весельчаки играют в пельмень

Автор:
19 июля 2023 12:47
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   игра   пельмени   позитив   развлечения   
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Мужчины играют в простую до безобразия игру "Пельмень". Главная её цель: как можно чаще побеждать соперника в "камень, ножницы, бумага" и окунать в муку его лицо.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Эти мужчины были далеко не первыми, кто сыграл в эту игру.

А вы бы поучаствовали в подобном развлечении?

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   игра   пельмени   позитив   развлечения   
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3  комментария
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1k
Дмитрий 50 минут назад
поржал))) спасибо... среднее видео про жену и мужа в огнях)))
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36k
russger 10 минут назад
Прям оригиналы. Миллион таких видео, давайте все сюда загрузим?
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1k
Никита Сергеевич 38 минут назад
Вроде примитивно так, но ржал над всеми тремя видео))
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