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"Calvin Klein хочет разориться": в соцсетях троллят производителя белья из-за рекламы с трансгендером

"Calvin Klein хочет разориться": в соцсетях троллят производителя белья из-за рекламы с трансгендером

Автор:
27 мая 2023 11:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Calvin Klein   кельвин кляйн   реакция соцсетей   реклама белья   рекламная кампания   трансгендеры   
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Еще некоторое время назад реклама, в которой товары представляют небинарные и прочие нестандартные персоны, принималась на ура, а теперь всё больше американцев и европейцев признаются, что это уже перебор.

Никогда еще попытка навязать инклюзивные ценности не была так близка к провалу. В США компания, произоводящая пиво, уже потеряла изрядную прибыль, пригласив для рекламы Bud Light трансгендера. Теперь похожее будущее предрекают и Calvin Klein.


Производитель белья год назад выкатил рекламные баннеры, в которых спортивные трусы и бра рекламирует мужик с грудью и плюс-сайз-модель. И тот, и другая далеки от мира спорта, да и вообще не имеют модельной внешности. Такой и была идея производителя: показать, что их бельё доступно для любого человека: жирного, странного, не определившегося с собственной сексуальностью или, наоборот, "забившего" на секс. И если в 2022 эту кампанию встретили без энтузиазма, но и без особого хейта, то сейчас фото с толстыми моделями нестандартной внешности завирусились с новой силой.


"Calvin Klein хочет разориться," - написала в Твиттере датчанка Анастасия Мария Лупис, как бы намекая на то, что компания не делает выводов и не меняет рекламную концепцию, тогда как пресловутый производитель пива после массовых отказов от его продукции спешно уволил директора по маркетингу и состряпал новую рекламу с агитацией за традиционные ценности.


С мнением датского врача согласились многочисленные пользователи соцсетей, поддержавшие мысль, что производителю бельишка хорошо бы уже сейчас подсуетиться и убрать с глаз долой всех этих небинарных и транс-переходящих куда подальше, да и вообще, всё это потворство не вызывает желания купить продукцию Calvin Klein:


  • «Из-за этого одежда выглядит некрасиво».
  • «Грубо. Далеко от их рекламы от кутюр».
  • «В попытке успокоить крошечное меньшинство они отталкивают огромное большинство».

Примерно такие отзывы оставляют люди под постом Лупис.


Бородатый голландец Баппи Кортрам напротив был горд тем, что его пригласили в рекламную кампанию. Он поблагодарил производителя за то, что "Кельвин Кляйн" позволил ему и модели plus-size Джамилле "продемонстрировать беззастенчивую любовь к жиру, гордость за жир, жирные цис-тела, жирные транс-тела, жирную радость".

«Я думаю, важно показать, что мужественность не означает, что вы не можете наслаждаться женскими вещами», — добавил он. Правда, что в его теле может свидетельствовать о мужественности, Баппи не уточнил.


И это мы еще не упомянули рекламу того же бренда с беременным трансгендером, выпущенную в 2022 году ко Дню матери.



А еще несколько лет назад реклама Calvin Klein была такой...


Почувствуй, как говорится, разницу.

Производитель по поводу шумихи в соцсетях пока молчит. Интересно, пойдёт ли на попятную?

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Метки: Calvin Klein   кельвин кляйн   реакция соцсетей   реклама белья   рекламная кампания   трансгендеры   
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13k
Shtoppi 2 часа назад
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Хачик Час назад
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11k
Касьян Пуздой Час назад
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989
likiloki 2 часа назад
Они и раньше ни дизайном ни качеством материалов похвастаться не могли. Есть у меня друг, раньше любил время от времени приобретать из продукцию, так что была возможность заценить.
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11k
kaboza 2 часа назад
трансгендоры сайзмодели лгбтшницо мужикт с грудью, девки с херами зачем заменили слово "УРОДЫ" мне жалко их родню...
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Американцы, у меня к вам есть претензия.
ВЫ СЛИШКОМ МЕДЛЕННО КАТИТЕСЬ НА ДНО
ДАВАЙТЕ РЕЗВЕЕ
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194
Человече Z GROMOZEKA 12 минут назад
ВО! Подписываюсь под каждым словом!
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