"Calvin Klein хочет разориться": в соцсетях троллят производителя белья из-за рекламы с трансгендером

Еще некоторое время назад реклама, в которой товары представляют небинарные и прочие нестандартные персоны, принималась на ура, а теперь всё больше американцев и европейцев признаются, что это уже перебор.
Никогда еще попытка навязать инклюзивные ценности не была так близка к провалу. В США компания, произоводящая пиво, уже потеряла изрядную прибыль, пригласив для рекламы Bud Light трансгендера. Теперь похожее будущее предрекают и Calvin Klein.
Производитель белья год назад выкатил рекламные баннеры, в которых спортивные трусы и бра рекламирует мужик с грудью и плюс-сайз-модель. И тот, и другая далеки от мира спорта, да и вообще не имеют модельной внешности. Такой и была идея производителя: показать, что их бельё доступно для любого человека: жирного, странного, не определившегося с собственной сексуальностью или, наоборот, "забившего" на секс. И если в 2022 эту кампанию встретили без энтузиазма, но и без особого хейта, то сейчас фото с толстыми моделями нестандартной внешности завирусились с новой силой.
"Calvin Klein хочет разориться," - написала в Твиттере датчанка Анастасия Мария Лупис, как бы намекая на то, что компания не делает выводов и не меняет рекламную концепцию, тогда как пресловутый производитель пива после массовых отказов от его продукции спешно уволил директора по маркетингу и состряпал новую рекламу с агитацией за традиционные ценности.
С мнением датского врача согласились многочисленные пользователи соцсетей, поддержавшие мысль, что производителю бельишка хорошо бы уже сейчас подсуетиться и убрать с глаз долой всех этих небинарных и транс-переходящих куда подальше, да и вообще, всё это потворство не вызывает желания купить продукцию Calvin Klein:
- «Из-за этого одежда выглядит некрасиво».
- «Грубо. Далеко от их рекламы от кутюр».
- «В попытке успокоить крошечное меньшинство они отталкивают огромное большинство».
Примерно такие отзывы оставляют люди под постом Лупис.
Бородатый голландец Баппи Кортрам напротив был горд тем, что его пригласили в рекламную кампанию. Он поблагодарил производителя за то, что "Кельвин Кляйн" позволил ему и модели plus-size Джамилле "продемонстрировать беззастенчивую любовь к жиру, гордость за жир, жирные цис-тела, жирные транс-тела, жирную радость".
«Я думаю, важно показать, что мужественность не означает, что вы не можете наслаждаться женскими вещами», — добавил он. Правда, что в его теле может свидетельствовать о мужественности, Баппи не уточнил.
И это мы еще не упомянули рекламу того же бренда с беременным трансгендером, выпущенную в 2022 году ко Дню матери.
А еще несколько лет назад реклама Calvin Klein была такой...
Почувствуй, как говорится, разницу.
Производитель по поводу шумихи в соцсетях пока молчит. Интересно, пойдёт ли на попятную?
Источник:
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ВЫ СЛИШКОМ МЕДЛЕННО КАТИТЕСЬ НА ДНО
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