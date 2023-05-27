"Calvin Klein хочет разориться": в соцсетях троллят производителя белья из-за рекламы с трансгендером

Никогда еще попытка навязать инклюзивные ценности не была так близка к провалу. В США компания, произоводящая пиво, уже потеряла изрядную прибыль, пригласив для рекламы Bud Light трансгендера. Теперь похожее будущее предрекают и Calvin Klein.

Производитель белья год назад выкатил рекламные баннеры, в которых спортивные трусы и бра рекламирует мужик с грудью и плюс-сайз-модель. И тот, и другая далеки от мира спорта, да и вообще не имеют модельной внешности. Такой и была идея производителя: показать, что их бельё доступно для любого человека: жирного, странного, не определившегося с собственной сексуальностью или, наоборот, "забившего" на секс. И если в 2022 эту кампанию встретили без энтузиазма, но и без особого хейта, то сейчас фото с толстыми моделями нестандартной внешности завирусились с новой силой.

"Calvin Klein хочет разориться," - написала в Твиттере датчанка Анастасия Мария Лупис, как бы намекая на то, что компания не делает выводов и не меняет рекламную концепцию, тогда как пресловутый производитель пива после массовых отказов от его продукции спешно уволил директора по маркетингу и состряпал новую рекламу с агитацией за традиционные ценности.

С мнением датского врача согласились многочисленные пользователи соцсетей, поддержавшие мысль, что производителю бельишка хорошо бы уже сейчас подсуетиться и убрать с глаз долой всех этих небинарных и транс-переходящих куда подальше, да и вообще, всё это потворство не вызывает желания купить продукцию Calvin Klein:

«Из-за этого одежда выглядит некрасиво».

«Грубо. Далеко от их рекламы от кутюр».

«В попытке успокоить крошечное меньшинство они отталкивают огромное большинство».

Примерно такие отзывы оставляют люди под постом Лупис.

Бородатый голландец Баппи Кортрам напротив был горд тем, что его пригласили в рекламную кампанию. Он поблагодарил производителя за то, что "Кельвин Кляйн" позволил ему и модели plus-size Джамилле "продемонстрировать беззастенчивую любовь к жиру, гордость за жир, жирные цис-тела, жирные транс-тела, жирную радость".