В Башкортостане подросток решил отомстить за замечание и сжёг у соседки баню и дом

Жильцам чудом удалось спастись.
В Кармаскалинском районе 15-летний школьник почти полгода вынашивал план мести соседке. Зимой, гуляя с приятелями, он нарвался на замечание - компания шумела и женщина попросила вести себя потише. Друзья школяра наверняка уже давным-давно забыли этот эпизод, но мальчишка затаил обиду и долго вынашивал план мести.
Он планировал устроить поджог еще зимой, но осуществить задумку помешали серьёзные сугробы. 5 сентября юный мститель решил, что время Х настало, вооружился коробкой спичек, бумагой и кусками берёзовой коры, чтобы огонь занялся. Подросток пробрался в баню, разбил окно и устроил поджог. А потом, когда пламя быстро перекинулось на дом соседей, он испугался и сбежал.
Источник:
К счастью, запах гари почувствовал глава семейства - он успел вывести из дома беременную жену и 5-летнюю дочку. Сейчас семья ютится у своих родственников, т.к. они лишились жилья.
Что касается поджигателя, все свои действия тинейджер снимал на камеру мобильного телефона, поэтому недостатка в доказательствах у полиции нет. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Источник:
- "Люди бегали и кричали": новые подробности и видео из горевшего дома в центре Москвы
- Закладки поджигателей: на фоне бушующих пожаров тюменцы находят в лесах шалаши из веток и ловят подозрительных людей
- Злопамятный житель Уссурийска хотел отомстить недругу, но по ошибке сжёг чужие авто
- В Гайане школьница спалила интернат, отомстив за отнятый учителями телефон
- В Чертаново мужчина залез на 7 этаж, чтобы спасти женщину из пожара, но оказалось, что она хотела сгореть
----------
для родителей "хорошая" новость - они растят психопата. дальше будет только хуже.
Поколение гениев снова в деле