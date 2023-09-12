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В Башкортостане подросток решил отомстить за замечание и сжёг у соседки баню и дом

В Башкортостане подросток решил отомстить за замечание и сжёг у соседки баню и дом

Автор:
12 сентября 2023 15:10
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   Видео   Поджог   месть   обида   подросток   пожар   
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Жильцам чудом удалось спастись.

В Кармаскалинском районе 15-летний школьник почти полгода вынашивал план мести соседке. Зимой, гуляя с приятелями, он нарвался на замечание - компания шумела и женщина попросила вести себя потише. Друзья школяра наверняка уже давным-давно забыли этот эпизод, но мальчишка затаил обиду и долго вынашивал план мести.


Он планировал устроить поджог еще зимой, но осуществить задумку помешали серьёзные сугробы. 5 сентября юный мститель решил, что время Х настало, вооружился коробкой спичек, бумагой и кусками берёзовой коры, чтобы огонь занялся. Подросток пробрался в баню, разбил окно и устроил поджог. А потом, когда пламя быстро перекинулось на дом соседей, он испугался и сбежал.


К счастью, запах гари почувствовал глава семейства - он успел вывести из дома беременную жену и 5-летнюю дочку. Сейчас семья ютится у своих родственников, т.к. они лишились жилья.


Что касается поджигателя, все свои действия тинейджер снимал на камеру мобильного телефона, поэтому недостатка в доказательствах у полиции нет. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Метки: Башкирия   Видео   Поджог   месть   обида   подросток   пожар   
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15  комментариев
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17k
Shtoppi 2 часа назад
<<Друзья школяра наверняка уже давным-давно забыли этот эпизод, но мальчишка затаил обиду и долго вынашивал план мести.>>
----------
для родителей "хорошая" новость - они растят психопата. дальше будет только хуже.
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2k
STRiX 13 секунд назад
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37k
russger 8 минут назад
Ну ска, они же ещё и снимают свои преступления, ну как можно быть НА СТОЛЬКО тупым?
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35k
АнтонПолднев 20 минут назад
Что касается поджигателя, все свои действия тинейджер снимал на камеру мобильного телефона(с)
Поколение гениев снова в деле
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13k
кот базилий Полчаса назад
Вот что с этим скотом делать, да пришибить поленом пока не поздно.И люди будут видеть эту рожу ежедневно?.
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15k
info-kozirev Полчаса назад
А при чем тут 167 ст. УК, если б просто баня сгорела,то да,а тут покушение на убийство общеопасным способом (поджог),и санкция должна быть серьезней ,чем просто "порча чужого имущества",тут была реальная угроза жизни всему семейству.
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28k
Lehoia Час назад
Обидчивый больной ублюдок.
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561
ruslan d Час назад
Отличная традиция снимать все на камеру и выкладывать в соц сети ...
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6k
Старичок Час назад
а родители то поджигателя как счастливы))
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7k
Станислав Час назад
Интересно, если бы он дом прокурора спалил, чуть не убив его беременную жену и маленькую дочь, с него бы тоже подписку взяли?
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16k
Совранский 2 часа назад
Почему подписка? Пусть ютиться у кого нибудь! так же как пострадавшие!
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