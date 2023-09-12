В Башкортостане подросток решил отомстить за замечание и сжёг у соседки баню и дом

В Кармаскалинском районе 15-летний школьник почти полгода вынашивал план мести соседке. Зимой, гуляя с приятелями, он нарвался на замечание - компания шумела и женщина попросила вести себя потише. Друзья школяра наверняка уже давным-давно забыли этот эпизод, но мальчишка затаил обиду и долго вынашивал план мести.





Он планировал устроить поджог еще зимой, но осуществить задумку помешали серьёзные сугробы. 5 сентября юный мститель решил, что время Х настало, вооружился коробкой спичек, бумагой и кусками берёзовой коры, чтобы огонь занялся. Подросток пробрался в баню, разбил окно и устроил поджог. А потом, когда пламя быстро перекинулось на дом соседей, он испугался и сбежал.



