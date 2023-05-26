«Молодые позавидуют»: 65-летняя Шерон Стоун похвасталась фигурой в купальнике

У Стоун безупречная фигура, и она не упускает возможности похвастаться ею. Недавно она организовала себе небольшой уик-энд и оделась в пляжную одежду. В домашней обстановке она сделала фото, где предстала в зеленом бикини.

Актриса поделилась этим снимком в Instagram*, на котором она смотрит в зеркало и фотографирует себя со спины. Таким образом, Шэрон Стоун продемонстрировала свои упругие формы.