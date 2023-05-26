«Молодые позавидуют»: 65-летняя Шерон Стоун похвасталась фигурой в купальнике

Шэрон Стоун, знаменитая голливудская актриса, продолжает демонстрировать свою неподвластную времени красоту и энергию даже в возрасте 65 лет. Она уверенно конкурирует с молодыми девушками и вдохновляет своих поклонников.
У Стоун безупречная фигура, и она не упускает возможности похвастаться ею. Недавно она организовала себе небольшой уик-энд и оделась в пляжную одежду. В домашней обстановке она сделала фото, где предстала в зеленом бикини.
Актриса поделилась этим снимком в Instagram*, на котором она смотрит в зеркало и фотографирует себя со спины. Таким образом, Шэрон Стоун продемонстрировала свои упругие формы.
В подписи к фото она написала: «К лету готова».
Поклонники не могли не быть ошеломлены внешним видом своей кумиры, и они выразили свое восхищение в комментариях: «
Хотела бы я так выглядеть в 65»
«Просто королева»,
«Кажется, она не изменилась со времен «Основного инстинкта»
Эти слова отражают восхищение и уважение к актрисе, ее сохраняющей красоту и привлекательность на протяжении многих лет.
Источник:
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