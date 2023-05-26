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«Молодые позавидуют»: 65-летняя Шерон Стоун похвасталась фигурой в купальнике

«Молодые позавидуют»: 65-летняя Шерон Стоун похвасталась фигурой в купальнике

Автор:
26 мая 2023 09:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   в купальнике   возраст   красота   тело   фигура   шерон стоун   
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Шэрон Стоун, знаменитая голливудская актриса, продолжает демонстрировать свою неподвластную времени красоту и энергию даже в возрасте 65 лет. Она уверенно конкурирует с молодыми девушками и вдохновляет своих поклонников.

У Стоун безупречная фигура, и она не упускает возможности похвастаться ею. Недавно она организовала себе небольшой уик-энд и оделась в пляжную одежду. В домашней обстановке она сделала фото, где предстала в зеленом бикини.


Актриса поделилась этим снимком в Instagram*, на котором она смотрит в зеркало и фотографирует себя со спины. Таким образом, Шэрон Стоун продемонстрировала свои упругие формы.

В подписи к фото она написала: «К лету готова».


Поклонники не могли не быть ошеломлены внешним видом своей кумиры, и они выразили свое восхищение в комментариях: «


Хотела бы я так выглядеть в 65»


«Просто королева»,


«Кажется, она не изменилась со времен «Основного инстинкта»

Эти слова отражают восхищение и уважение к актрисе, ее сохраняющей красоту и привлекательность на протяжении многих лет.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: актриса   в купальнике   возраст   красота   тело   фигура   шерон стоун   
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18  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Уважение, конечно вызывает, но "молодые позавидуют"-это конечно перебор. Зачем писать такие глупые заголовки?
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5k
Stas 16 минут назад
Она прекрасная актриса и была красавицей своего времени! А где "упругие формы", которые "ошеломляют своим видом кумиры"????? Вижу повисшие ягодицы прямо мешочками! Да, выглядит неплохо для своего возраста - это факт (но и объяснимо тем, что она имеет множество процедур и старается для экрана еще держаться). Но чему будет тут завидовать молодая?!
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16k
Сергей Полчаса назад
А что ей будет?! Прыгала от одного продюсера к другом, не рожала (дети усыновлены)!
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995
Просто чувак в интернете Полчаса назад
"Молодые позавидуют" - достаточно голословное высказывание. Для своих лет выглядит действительно достойно, но я сомневаюсь, что молодые хотели бы выглядеть вот так.
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1k
beshh 38 минут назад
«Молодые позавидуют»: 65-летняя Шерон Стоун похвасталась фигурой в купальникеПосмотреть
«Молодые позавидуют»: 65-летняя Шерон Стоун похвасталась фигурой в купальнике
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3k
Капитошка Час назад
Пусть найк рекламирует вместо п.едика.
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7k
sedoisever 2 часа назад
"Своей кумиры"? Это что за фемка писала?
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87
Homefighter 2 часа назад
Молодые конечно не позавидуют, но выглядит очень достойно для своих лет.
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1k
neskaju20 2 часа назад
Зачем выкладывать бабушку в купальнике и чему тут завидовать? Есть множество стройных бабушек и среди обычных людей.
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Руки! Руки всегда точно скажут сколько бабе лет...
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59k
pynh 2 часа назад
фубля
выкладывайте сразу пугачиху
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9k
МихА 2 часа назад
жопа плоская
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Еще у одной бабки кукуха поехала...
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2k
Медвежопок 2 часа назад
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