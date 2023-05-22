FISHKINET
Сообщество Юмор 16945 постов • 3568 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Вот она — настоящая любовь

Вот она — настоящая любовь

Автор:
22 мая 2023 10:46
Сообщество : Юмор
Метки: Индия   видео   лоб   любовь   муж и жена   отношение   тату   
1773
1
1

Женщина из Бангалора решила необычно выразить любовь к своему мужу и набила на лбу его имя.

Видео уже набрало 12,5 млн. просмотров, комментаторы пытаются выяснить причину такого смелого поступка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Индия   видео   лоб   любовь   муж и жена   отношение   тату   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
382
ЧЕбуратор 2 часа назад
Вот она настоящая ... дебильность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
66
Артур С. 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
ЧЕбуратор Полчаса назад
А почему сразу не так???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
Augustus19 46 минут назад
А он себе на конце татуху набьёт :
только для любимой, другим не вставляю!
ну это если места хватит )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Nikolay Час назад
А не проще было ошейник с именем хозяина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Компьютер DELL с монитором Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Человек Разумный 2 часа назад
Учитывая "интеллектуальность" поступка, надо было оставить место минимум еще на пару имен ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275125



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#Россия#авария#новости#Москва#США#мир
#Юмор#интересно#в мире#забавно#дети#Приколы#интересное#удивительно#вода
#СССР#ДТП#люди#кино#картинки#Прикол#полиция#подборка
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Какие вопросы, такие и ответы Какие вопросы, такие и ответы Вот она — настоящая любовь Вот она — настоящая любовь Наблюдательный пункт любопытного пса Наблюдательный пункт любопытного пса Кто-то выгуливает собак, а кто-то своего питона Кто-то выгуливает собак, а кто-то своего питона Инструкция как сэкономить на доставке Инструкция как сэкономить на доставке

На что жалуетесь?

Вернуться