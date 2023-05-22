Вот она — настоящая любовь

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Женщина из Бангалора решила необычно выразить любовь к своему мужу и набила на лбу его имя.
Видео уже набрало 12,5 млн. просмотров, комментаторы пытаются выяснить причину такого смелого поступка.
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только для любимой, другим не вставляю!
ну это если места хватит )))
- Ой, наконец-то вы очнулись! Мы же вас по кусочкам собирали, сшивали всё всё! По самым маленьким кусочкам! Даже татуировка "Поля" на члене осталась!
Мужик в шоке:
- Какая нахрен Поля?? У меня там было "Слава героям Севастополя"!!!