Золотая Диана: главная женщина в жизни Генриха II, погубившая себя в попытке сохранить красоту

В 2009 году французские учёные решили пролить свет на тайну красоты Дианы. И исследовали прядь волос женщины. Анализ дал неожиданные результаты. Общеизвестен тот факт, что в теле человека содержатся драгоценные металлы – золото, платина, серебро. Но в микродозах. Так, в крови среднего человека, масса тела которого составляет 70 кг, содержится примерно 0,2 мг золота. То есть едва заметная глазу песчинка в овеществлённом выражении.

А исследование локона Дианы показало, что в её организме доза содержания золота превышала стандарт. Не в 2, 3 или даже 5, а в 250 раз! Частично это можно объяснить популярностью драгоценного металла у знати. Аристократы ели из золотой посуды, носили одежду из тканей с золотым шитьём, украшения. И использовали косметические средства с добавлением измельчённого металла и порошка драгоценных камней.