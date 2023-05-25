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Золотая Диана: главная женщина в жизни&nbsp;Генриха II, погубившая себя в попытке сохранить красоту

Золотая Диана: главная женщина в жизни Генриха II, погубившая себя в попытке сохранить красоту

Автор:
25 мая 2023 13:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Диана де Пуатье   Загадка   золото   история   красота   напиток   секрет   содержание   фаворитка   франция   
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Диана де Пуатье (1499–1566) – признанная красавица своего времени и фаворитка французского короля Генриха II, сумевшая завладеть вниманием, душой и телом правителя на долгих 20 лет, вплоть до его ухода из жизни.

Как ей это вообще удалось с учётом того, что их разделяла 20-летняя разница  в возрасте? И Диана была старше. Король осыпал свою возлюбленную подарками, построил специально для неё несколько дворцов. Даже будучи отлучённой от двора после гибели Генриха его законной супругой Екатериной Медичи, она до последних лет жизни сохранила такой вид, которому позавидовали бы многие придворные юные прелестницы.

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По сохранившимся свидетельствам, женщина тщательно оберегала лицо от солнца – носила маску, ограничивала себя в еде, много времени уделяла верховым прогулкам. Конечно, не игнорировала и достижения косметологии того времени. Но, как выяснилось, её попытки сохранить ускользающую красоту, граничащие с одержимостью, приобрели странную форму.

В 2009 году французские учёные решили пролить свет на тайну красоты Дианы. И исследовали прядь волос женщины. Анализ дал неожиданные результаты. Общеизвестен тот факт, что в теле человека содержатся драгоценные металлы – золото, платина, серебро. Но в микродозах. Так, в крови среднего человека, масса тела которого составляет 70 кг, содержится примерно 0,2 мг золота. То есть едва заметная глазу песчинка в овеществлённом выражении.

А исследование локона Дианы показало, что в её организме доза содержания золота превышала стандарт. Не в 2, 3 или даже 5, а в 250 раз! Частично это можно объяснить популярностью драгоценного металла у знати. Аристократы ели из золотой посуды, носили одежду из тканей с золотым шитьём, украшения. И использовали косметические средства с добавлением измельчённого металла и порошка драгоценных камней.

Но в архивах сохранились записи рецептов парижских алхимиков, которые специально для Дианы разработали «золотой напиток». Так называемый эликсир красоты и молодости включал золотую фольгу, лимонный сок, вино и ещё несколько природных компонентов. Всё это прогонялось через куб, в результате чего получался яд замедленного действия. Который фаворитка принимала не пару раз в месяц, как другие прелестницы Средневековья, а несколько раз в день.

Портреты «золотой женщины» запечатлели фарфоровую белизну кожи, которую можно объяснить банальной анемией, вызванной снижением уровня красных кровяных телец на фоне постоянного употребления «напитка красоты».

Что поразительно, на фоне ежедневного добровольного отравления себя ядом женщина ухитрилась не только сохранить красоту (свидетельства запечатлены в рукописях, а петь дифирамбы отставной фаворитке из желания польстить уже не было смысла), но и прожить до рекордных для того времени 67 лет. Когда средняя продолжительность жизни женщин из высшего общества немного превышала 33 года.

Видимо, Диана всё же знала ещё какой-то секрет, который пока остаётся для современной науки загадкой.

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Метки: Диана де Пуатье   Загадка   золото   история   красота   напиток   секрет   содержание   фаворитка   франция   
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2  комментария
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12k
Евгений 2 часа назад
Ля, ну когда уже эти двоечники перестанут постить свои вирши? Золото в организме никак не может раствориться. В каком виде попало, в таком и выйдет из организма. Даже если его растворить в "царской водке", оно всё равно не сможет распространиться по клеткам и как-то где-то отложиться.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Взять вино, перегнать его через куб и употреблять несколько раз в день? Ясен перец, что от такого напитка лицо со временем даже синим может стать.
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