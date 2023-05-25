Дава переоделся в бомжа, пробрался на выставку картин и клянчил деньги

25 мая состоялось открытие выставки музыканта Andro, где он дебютировал как художник. Среди гостей были замечены Джиган, Jony, Мона и другие певцы, которых никто не слушает. Шоумен Дава устроил перфоманс, переодевшись в бомжа.
Давид Манукян числится в Википедии как хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и телеведущий. Как оказалось, он ещё и актёр. Правда не очень хороший. Дава пришёл на выставку рэпера Андро, переодевшись в бомжа. На нём была шапка-ушанка, старая кофта и полосатые треники.
В руках у Давы была коробка с лапшой быстрого приготовления, а на лице бурная растительность. Интересно, что красное и отёкшее лицо отлично подошло к костюму бомжа!
Посетители рассказали, что Дава даже вёл себя как бездомный.
Съел половину фуршета, клянчил у всех деньги, а потом и вовсе попытался украсть картину, у всех на глазах. Кстати, Джиган дал 50 рублей, Мона 500р, а Джони раскошелился на 5 тысяч.
Посетители уверены, что перфоманс Давы стал своего рода пиаром малоизвестной выставки малоизвестного художника. Но ведь надо было как-то веселить приехавших звёзд!
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