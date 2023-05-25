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Дава переоделся в бомжа, пробрался на выставку картин и клянчил деньги

Дава переоделся в бомжа, пробрался на выставку картин и клянчил деньги

Автор:
25 мая 2023 09:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бомж   выставка   дава   знаменитости   интересное   клоун   фото   шоу бизнес   
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25 мая состоялось открытие выставки музыканта Andro, где он дебютировал как художник. Среди гостей были замечены Джиган, Jony, Мона и другие певцы, которых никто не слушает. Шоумен Дава устроил перфоманс, переодевшись в бомжа.

Давид Манукян числится в Википедии как хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и телеведущий. Как оказалось, он ещё и актёр. Правда не очень хороший. Дава пришёл на выставку рэпера Андро, переодевшись в бомжа. На нём была шапка-ушанка, старая кофта и полосатые треники.

В руках у Давы была коробка с лапшой быстрого приготовления, а на лице бурная растительность. Интересно, что красное и отёкшее лицо отлично подошло к костюму бомжа!

Посетители рассказали, что Дава даже вёл себя как бездомный.

Съел половину фуршета, клянчил у всех деньги, а потом и вовсе попытался украсть картину, у всех на глазах. Кстати, Джиган дал 50 рублей, Мона 500р, а Джони раскошелился на 5 тысяч.

Посетители уверены, что перфоманс Давы стал своего рода пиаром малоизвестной выставки малоизвестного художника. Но ведь надо было как-то веселить приехавших звёзд!

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Метки: бомж   выставка   дава   знаменитости   интересное   клоун   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
ааа, покемонка... понятно
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92
oldlysyi 43 секунды назад
Для кого эта история про девичник каких-то педиков?
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3k
Carex 6 минут назад
Сколько новых имен, как и в посте про пластику
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2k
wwwoffka 1 Полчаса назад
А вот те кто лайк ставит, вы чем руководствуетесь?
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Комментарий удален
182
3k
Наблюдатель Час назад
Такое ощущение, что подобные события происходят в параллельной вселенной. Ибо ни одной из перечисленных "звезд" не знаю.
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906
ruslan d 2 часа назад
ипать событие ...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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